Social media opanowane przez kobiety i reklamy?

Przed nami pierwsza odsłona raportu Social Media 2023. Podstawą opracowania są badania gemiusAdReal oraz Mediapanel, które rzucają światło na główne cechy użytkowników najpopularniejszych w naszym kraju serwisów społecznościowych oraz przyglądają się samemu rynkowi oraz jego głównym graczom. Jakie są współczesne "sociale"?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile czasu spędzają w mediach społecznościowych kobiety, a ile mężczyźni?

Jakie zasięgi w poszczególnych grupach wiekowych osiągają najpopularniejsze serwisy społecznościowe?

Gdzie pojawia się najwięcej reklam?

Kobiety aktywniejsze w social mediach

TikTok i Snapchat z dużym udziałem młodych

Najwięcej reklam na Facebooku

Dane w raporcie uporządkowane zostały w trzech rozdziałach: „Charakterystyka użytkowników social media” prezentuje, kim są osoby korzystające z mediów społecznościowych, z uwzględnieniem ich demografii. „Porównanie platform social media” dostarcza pogłębionych informacji na temat najważniejszych graczy na rynku społecznościowym w Polsce, w tym danych na temat duplikacji pomiędzy poszczególnymi serwisami czy sposobie ich konsumpcji. „Rynek reklamowy” pozwala dowiedzieć się, jakie branże reklamują się najchętniej na danych platformach, czy jakie typy reklam są na nich najpopularniejsze.Jak wynika z danych, niemal 28 mln internautów w wieku 7-75 korzysta z mediów społecznościowych . Większość z nich stanowią kobiety (51,8% vs 48,2% mężczyzn), częściej są to też mieszkańcy wsi (36,2%) oraz osoby z wykształceniem średnim bądź wyższym (łącznie ponad 65% użytkowników).Kobiety spędzają na korzystaniu z mediów społecznościowych więcej czasu (2h 4m 11s średnio dziennie), podczas gdy w przypadku mężczyzn czas ten wynosi 1h 58m i 40s.Jeśli chodzi o najpopularniejsze platformy, liderów jest dwóch: YouTube i Facebook. Oba serwisy docierały w ubiegłym roku średnio miesięcznie do blisko 90% internautów. Warto jednak zauważyć, że w najmłodszych grupach wiekowych szczególnie popularne są TikTok (dotarcie w grupach wiekowych do 24 r.ż. przekraczające 60%) i Snapchat (44,5% zasięgu w grupie 7-14 oraz 47% w grupie 15-24).Analiza rynku reklamowego platform społecznościowych dowodzi, że pod względem liczby kontaktów reklamowych palma pierwszeństwa należy do Facebooka (średnio 10,4 mld miesięcznie w 2022 r.). Drugie miejsce należało w tym kontekście do platformy YouTube (5,2 mld kontaktów reklamowych), natomiast trzecie do TikToka – średnio 1,9 mld kontaktów reklamowych miesięcznie.