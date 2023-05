Żywiec i Kompania Piwowarska, czyli zmasowany atak przed majówką

Majówka tradycyjnie już oznacza rozpoczęcie sezonu grillowego, a jeśli grill, to wielu Polaków nie wyobraża sobie go bez szklanki piwa. Branża piwowarska świetnie zdaje sobie z tego sprawę, o czym wyraźnie świadczy analiza jej działalności reklamowej w okresie przypadającym na kilka tygodni przed rozpoczęciem weekendu majowego.

Kompania Piwowarska w okresie od 1 kwietnia to 7 maja 2023 osiągnęła niemal 1,2 miliarda kontaktów reklamowych

Pod względem udziału kontaktów reklamowych w całej branży na pierwszym miejscu znalazła się marka Żywiec

Analitycy Gemius przyjrzeli się danym z badania gemiusAdReal, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie.Analizie poddaliśmy aktywność reklamową marek z branży piwowarskiej, w okresie od początku kwietnia do 7 maja.Pod względem liczby kontaktów reklamowych aktywność reklamowa branży została zdominowana w omawianym okresie przez 2 największe koncerny: Kompanię Piwowarską oraz Grupę Żywiec. Ich łączny Share of Voice w całej branży piwnej wyniósł 84% (Kompania Piwowarska – 49,10%, Grupa Żywiec 34,87%).Kompania Piwowarska w okresie od 1 kwietnia to 7 maja 2023 osiągnęła niemal 1,2 miliarda kontaktów reklamowych, docierając tym samym do 87,78% osób w wieku 18+. Oznacza to, że przeciętny pełnoletni Polak zetknął się z kreacją reklamową tej marki niemal 45 razy.Grupa Żywiec w tym samym okresie osiągnęła 847 milionów emisji, odnotowując w grupie 18+ zbliżony zasięg do swojego konkurenta (86,86%) i częstotliwość na poziomie 32 kontaktów w badanym okresie.Analizując dzienną aktywność obu marek dostrzegamy dwie różne strategie. Kompania Piwowarska zintensyfikowała swoją aktywność reklamową zdecydowanie wcześniej, bo już od 11 kwietnia. Wyraźny wzrost liczby kontaktów reklamowych w przypadku Grupy Żywiec obserwujemy z początkiem Majówki.Obie marki wykorzystywały w kampanii zarówno telewizję, jak i kanały digital. Pod względem liczby kontaktów reklamowych w TV zdecydowanie aktywniejszą kampanię prowadziła Kompania Piwowarska (1 mld kontaktów reklamowych vs 635 mln w przypadku Grupy Żywiec). W digitalu dominowała natomiast Grupa Żywiec z 212 mln konktatów reklamowych.Intensywniejsza aktywność Grupy Żywiec w internecie przełożyła się na 6,57 p.p. zasięgu inkrementalnego, jaki kampania digitalowa dobudowała do kampanii telewizyjnej. W przypadku kompanii Piwowarskiej było to 4,96 p.p. zasięgu.Pod względem udziału kontaktów reklamowych w całej branży na pierwszym miejscu znalazła się marka Żywiec, ze wskaźnikiem Share of Voice wynoszącym 14,19%. Na drugim miejscu uplasowała się marka Tyskie – 10,52%, zaś podium zamyka Lech Free - 9,19%. Na ostatniej pozycji zestawienia 10 najaktywniejszych marek znalazł się HARDMADE z udziałem w kontaktach reklamowych wynoszącym 4,57%.