Więcej cyberataków na polskie firmy w grudniu 2023

O 40% wzrosła liczba ataków na polskie firmy i instytucje rządowe w grudniu 2023 roku - donosi Check Point Research. 61% ataków w Polsce dokonywanych było za pośrednictwem e-maili. Najczęściej wykorzystywane złośliwe oprogramowanie to: ransomware Snatch, FakeUpdates oraz CloudEye.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Paolese - Fotolia.com Więcej cyberataków na polskie firmy Najczęściej wykorzystywane złośliwe oprogramowanie to: ransomware Snatch, FakeUpdates oraz CloudEye.

Ponowna obecność Qbota niecałe cztery miesiące po demontażu infrastruktury dystrybucyjnej przypomina nam, że choć możemy zakłócać kampanie szkodliwego oprogramowania, stojące za nimi podmioty dostosują się do nowych okoliczności. Stąd zachęca się organizacje, aby przyjęły zapobiegawcze podejście do bezpieczeństwa punktów końcowych i dołożyły należytej staranności w zakresie pochodzenia i przeznaczenia wiadomości e-mail – powiedziała Maya Horowitz, wiceprezes ds. badań w Check Point Software.

W 2024 roku dosięgną nas zagrożenia, takie jak oprogramowanie ransomware czy haktywizm. Gangi przestępcze wykorzystując AI i deepfake, będą zagrażać organizacjom na całym świecie i zmieniać obraz rzeczywistości – uważają eksperci Check Point Research.Z najnowszych analiz Check Point Research wynika, że w grudniu 61% ataków dokonywanych było za pośrednictwem e-maili (średnia światowa to 55%), a w blisko 1/3 przypadków nośnikiem był zainfekowany plik .rtf (Rich Text Format), który znany jest z aplikacji WordPad. Niewiele mniej ataków wykorzystywało pliki .exe (29%). Poznaliśmy również najczęściej wykorzystywane złośliwe oprogramowanie skierowane przeciwko naszym organizacjom: 2,4%. firm infekowanych było za pomocą ransomware Snatch, który od 2018 roku funkcjonuje w darknecie jako… usługa! U 2,3% ofiar wykryto złośliwy program FakeUpdates, natomiast 1,85%. CloudEye – oba są tzw. dowloaderami, które służą do ściągania innych typów złośliwego oprogramowania na komputery ofiar.FakeUpdates był również najpopularniejszym malwarem na świecie z wpływem na 2% organizacji na całym świecie. Zaraz za nim uplasował się poprzedni lider – Formbook, natomiast podium zamknął w grudniu Nanocore wpływający na ok. 1% firm. Eksperci Check Pointa zauważyli również, że cyberprzestępcy ponownie wykorzystali szkodliwe oprogramowanie Qbot w ramach ataku phishingowego, którego celem były organizacje z sektora hotelarsko-gastronomicznego. Qbot jeszcze w sierpniu dominował w indeksie zagrożeń, plasując się w pierwszej trójce najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych programów przez 10 miesięcy z rzędu. Pod koniec sierpnia jego infrastruktura miała zostać usunięta dzięki skoordynowanej akcji FBI.Check Point Research ujawniło również, że „Apache Log4j Remote Code Execution (CVE-2021-44228) i „Web Servers Malicious URL Directory Traversal” to najczęściej wykorzystywane luki, które dotykają 46% organizacji na całym świecie.