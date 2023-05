Polacy szturmują serwisy z prognozą pogody

PBI i Gemius przyjrzały się aktywności internautów w serwisach i aplikacjach z kategorii „Pogoda” oraz „Turystyka”. Analiza, którą objęto okres od początku kwietnia do 4 maja br., wyraźnie dowodzi (i nie jest to właściwie zaskoczeniem), że w przypadku wielu Polaków decyzja o wyjeździe na długi weekend majowy była podejmowana przede wszystkim w oparciu o prognozę pogody. To właśnie z tego powodu wielu z nas na majówkę decydowało się właściwie w ostatnim momencie.

Słońce czy deszcz?

Decyzja do ostatniej chwili

Jak wynika z danych, szczególne zainteresowanie serwisami i aplikacjami z prognozą pogody przypadło na okres 23-26 kwietnia, a więc na tydzień przez długim majowym weekendem . Dzienna liczba realnych użytkowników znacząco przekraczała wówczas średnią z badanego okresu (3,9 mln RU), w rekordowym momencie (24 kwietnia) nawet o 27%.Tę samą tendencję dało się zaobserwować podczas analizy liczby odsłon na omawianych stronach i aplikacjach. Szczyt zainteresowania również w tym przypadku przypadł 24 kwietnia, kiedy to liczba odsłon przewyższyła średnią dla omawianego okresu, wynoszącą 7,3 mln, o 46% i osiągnęła wynik 10,6 mln.A które z serwisów i aplikacji cieszyły się największym zainteresowaniem internautów ? Na pierwszym miejscu w analizowanym okresie znalazła się strona weather.com, którą odwiedziło w tym czasie 9,6 mln osób, generując blisko 80 mln odsłon. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się pogodowy serwis Interii (5,9 mln realnych użytkowników, ale ponad 80 mln odsłon), na trzecim natomiast aplikacja Pogoda & Radar, która przyciągnęła 2,4 mln internautów.W przypadku serwisów ogłoszeniowych związanych z turystyką analizę zawęziliśmy do kwietnia. Okazało się, że zwiększone zainteresowanie stronami z tej kategorii można było zaobserwować już od drugiej dekady miesiąca – rekord liczby RU padł 11 kwietnia (1,2 mln), co stanowiło wzrost w stosunku do średniej miesięcznej (0,8 mln) o 44%. Zwiększona popularność stron z ogłoszeniami turystycznymi utrzymywała się aż do 28 kwietnia.Analiza liczby odsłon ponownie potwierdziła tendencję wynikającą z liczby użytkowników, przy czym dniem z rekordowym wynikiem był w tym przypadku 25 kwietnia. Tego dnia internauci wygenerowali na stronach z ogłoszeniami turystycznymi aż 6,4 mln odsłon, czyli o 60% więcej niż wynosi średnia dla całego miesiąca (4 mln).