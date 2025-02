Czego Polki szukają w sieci?

Polskie internautki spędzają w sieci średnio 99 godzin miesięcznie, a 89% z nich wykorzystuje do tego smartfon. Najchętniej zaglądają na strony z kategorii kultura, lifestyle i publicystyka - wynika z analizy przygotowanej przez PBI i Gemius na bazie danych z Mediapanelu.

Wykres 1. Udział grupy kobiet w wieku 25-49 w łącznej liczbie internautów w Polsce W listopadzie 2024 roku kobiety z grupy wiekowej 25-49 lat stanowiły 22,5% ogółu internautów: było ich 6,7 mln wśród 29,7 badanej populacji.

Używane urządzenia

Wykres 2. Średni dzienny czas korzystania z internetu przez kobiety w podziale na urządzenia Podobnie jak wszyscy internauci, kobiety w wieku 25-49 lat najchętniej korzystają z internetu na telefonach komórkowych: postępuje tak blisko 89% z nich, przy czym aż 95% z nich łączy się z internetem za pośrednictwem smartfona codziennie.

W świecie rozrywki i informacji

Wykres 3. Korzystanie przez kobiety w wieku 25-49 lat z serwisów tematycznych Szczególnie popularną w analizowanej grupie kategorią tematyczną jest „Kultura i Rozrywka": w ciągu miesiąca korzysta z niej ponad 90% z nich, natomiast dziennie blisko połowa.

Wykres 4. Dopasowania kobiet w wieku 25-49 do serwisów tematycznych Affinity Index oraz dopasowanie czasu osiągają najwyższe wartości w przypadku kategorii „Praca" (odpowiednio 127,9 oraz 37,4%).

Źródła ruchu

Wykres 5: Udział odsłon z poszczególnych źródeł ruchu dla serwisów informacyjnych Zarówno w populacji internautów, jak i w omawianej grupie najwięcej odsłon w kategorii funkcjonalnej „Informacja i pozostałe", a więc gromadzącej serwisy z treściami redakcyjnymi, pochodzi ze źródła Search, które w znakomitej większości składa się z wyszukiwań w Google.

PBI i Gemius prezentuje przekrojową analizę dotyczącą internautek w wieku 25-49 lat, na przykładzie wyników za listopad 2024.W listopadzie 2024 roku kobiety z grupy wiekowej 25-49 lat stanowiły 22,5% ogółu internautów: było ich 6,7 mln wśród 29,7 badanej populacji. Łączny czas, jaki poświęciły one na przeglądanie treści online stanowił 23,4% ogółu czasu spędzanego w internecie. Oznacza to, że internautki z omawianej grupy wykazują się nieznacznie większą od przeciętnego użytkownika aktywnością w sieci, co potwierdza kolejny wskaźnik: średni czas spędzany w internecie. W ich przypadku wyniósł on niecałe 99 godzin miesięcznie vs 95 godzin w populacji. Średnio dziennie natomiast kobiety z analizowanej grupy spędzają w internecie 3 godziny i 42 minuty.Podobnie jak wszyscy internauci, kobiety w wieku 25-49 lat najchętniej korzystają z internetu na telefonach komórkowych: postępuje tak blisko 89% z nich, przy czym aż 95% z nich łączy się z internetem za pośrednictwem smartfona codziennie. Inaczej jest w przypadku komputerów osobistych – wprawdzie korzysta z nich ponad 76% analizowanej grupy, jednak robią to dużo rzadziej niż w przypadku urządzeń mobilnych.Przedstawicielki analizowanej grupy spędzają w internecie średnio 3 godziny i 42 minuty dziennie. Użytkowniczki komputerów osobistych przeglądają sieć przez 2 godziny i 9 minut dziennie, natomiast smartfonów - prawie 3 godziny każdego dnia.Szczególnie popularną w analizowanej grupie kategorią tematyczną jest „Kultura i Rozrywka”: w ciągu miesiąca korzysta z niej ponad 90% z nich, natomiast dziennie blisko połowa. Daje to największy współczynnik zasięgu dziennego do miesięcznego (DAU/MAU) spośród wszystkich kategorii. Kolejne pod względem popularności kategorie to „Styl życia”, „Informacje i publicystyka” i „Edukacja”.Więcej informacji na temat popularności poszczególnych kategorii tematycznych oraz intensywności korzystania z nich przez przedstawicielki omawianej grupy przynosi analiza uwzględniająca Affinity Index oraz dopasowanie czasu. Oba wskaźniki osiągają najwyższe wartości w przypadku kategorii „Praca” (odpowiednio 127,9 oraz 37,4%). Kolejne są: „Podróże i turystyka” (110,6 i 29,1%), „Budownictwo i wnętrza” (109,3 i 27,2%), „Edukacja” (107,9 i 27,3%) oraz „Styl życia” (106, 4 i 25,5%). Na drugim biegunie znajdują się kategorie: „Sport”, z Affinity na poziomie 74,3 i zaledwie 5% dopasowania czasu oraz „Motoryzacja” – z Affinity równym 80,4 i dopasowaniem czasu 10%.Przeanalizowaliśmy również sposób, w jaki kobiety w wieku 25-49 lat konsumują treści informacyjne na tle populacji polskich internautów, przez pryzmat źródeł ruchu.Zarówno w populacji internautów, jak i w omawianej grupie najwięcej odsłon w kategorii funkcjonalnej „Informacja i pozostałe”, a więc gromadzącej serwisy z treściami redakcyjnymi, pochodzi ze źródła Search, które w znakomitej większości składa się z wyszukiwań w Google. W przypadku analizowanej grupy udział tego źródła ruchu jest jednak znacznie większy niż w populacji i wynosi prawie 35% wobec 28,5%. Drugim nadreprezentowanym źródłem jest Social, czyli ruch z serwisów społecznościowych. O ile w populacji jego udział nieznacznie przekracza 3%, to w przypadku internautek w wieku 25-49 lat wynosi on 5,3%. Kobiety w wieku 25-49 lat znacznie rzadziej trafiają natomiast na treści internetowe poprzez agregatory treści: udział tego źródła wynosi w ich przypadku niecałe 12%, podczas, gdy w populacji sięga ponad 18%. Różnice udziału pozostałych dwóch źródeł są już nieznaczne, choć są to źródła bardzo istotne – wejścia bezpośrednie i przejścia z innych serwisów odpowiadają prawie za połowę ruchu w tych serwisach, zarówno w populacji, jak i analizowanej grupie.