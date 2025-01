Grupa Google, Grupa Meta Platforms, Grupa Allegro, Grupa Polsat-Interia oraz Grupa RAS Polska to najsilniejsze grupy medialne w polskim internecie - wynika z raportu "Polski internet w IV kwartale 2024 r." przygotowanego przez PBI. Jakie jeszcze wnioski płyną z tej analizy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich urządzeń najczęściej korzystają internauci?

Ile czasu spędza w sieci polski internauta?

Jakie są najbardziej popularne domeny i aplikacje?

Jakie są najpopularniejsze kategorie tematyczne w internecie?



Użytkownicy internetu a urządzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ile czasu spędza w sieci polski internauta? W IV kwartale 2024 r. przeciętny internauta spędził w sieci średnio 3 godziny i 35 minut każdego dnia, z czego na telefonie komórkowym 2 godziny i 49 minut, na komputerze osobistym 1 godzinę i 59 minut, a na tablecie 1 godzinę i 31 minut.

Czas spędzany w internecie

Najbardziej popularne organizacje, domeny i aplikacje

Najbardziej popularne kategorie funkcjonalne i tematyczne

Według wyników badania Mediapanel w IV kwartale 2024 z internetem łączyło się średnio 29,7 mln realnych użytkowników miesięcznie i 26,1 mln RU dziennie. Za pośrednictwem komputerów osobistych – średnio 24,4 RU miesięcznie i 11,4 mln RU dziennie, telefonów komórkowych – średnio 26,8 RU miesięcznie i 24,9 mln RU dziennie, a tabletów – średnio 1,3 mln RU miesięcznie i 0,7 mln RU dziennie.Urządzenia mobilne dominowały we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie wśród internautów z generacji Y (93%) i Z (94%). Nawet wśród internautów ze starszego pokolenia Baby Boomers (BB) niemal tyle samo osób korzystało z urządzeń mobilnych (90%) co z komputerów osobistych. Za pomocą urządzeń mobilnych łączyło się z internetem 91% kobiet i 90% mężczyzn, a za pomocą komputerów osobistych – 80% kobiet i 84% mężczyzn.W IV kwartale 2024 r. przeciętny internauta spędził w sieci średnio 3 godziny i 35 minut każdego dnia, z czego na telefonie komórkowym 2 godziny i 49 minut, na komputerze osobistym 1 godzinę i 59 minut, a na tablecie 1 godzinę i 31 minut. Najwięcej czasu spędzanego w internecie pochodziło z połączeń realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych, które stanowiły aż 75% całkowitego czasu online. Dla porównania korzystanie z komputerów osobistych zajmowało tylko 24% udziału czasu, a tabletów – zaledwie 1%.Średnio dziennie najwięcej czasu w internecie spędzali najmłodsi internauci, a szczególnie osoby z pokolenia Z, które poświęcały na aktywności online aż 4 godziny i 12 minut. Kobiety poświęcały więcej czasu na korzystanie z internetu: średnio 3 godziny i 39 minuty dziennie, podczas gdy dla mężczyzn ta średnia wynosiła 3 godziny i 32 minut. Więcej czasu w internecie spędzały też osoby z gospodarstw z dziećmi (3 godziny 52 minuty dziennie w gospodarstwie z jednym dzieckiem oraz 4 godziny 1 minutę dziennie w gospodarstwach z dwojgiem i większą liczbą dzieci).W IV kwartale 2024 r. pięcioma grupami medialnymi, które odnotowały największą średnią miesięczną liczbę użytkowników, były: Grupa Google (29,1 mln RU), Grupa Meta Platforms (26,4 mln RU), Grupa Allegro (21,7 mln RU), Grupa Polsat-Interia (20,8 mln RU) oraz Grupa RAS Polska (20,7 mln RU). Pokazuje to, że mimo przewagi globalnych koncernów, rodzimi wydawcy mają stosunkowo silną pozycję.W przypadku domen pięcioma, które odnotowały największą średnią miesięczną liczbę użytkowników, były kolejno: google.com (27,2 mln RU), youtube.com (20 mln RU), facebook.com (19,4 mln RU), onet.pl (16,3 mln RU) i wp.pl (15,5 mln RU). Z kolei pięć najbardziej popularnych w kwartale aplikacji to: Google (24,4 mln RU), Facebook (21,5 mln RU), Messenger (20,6 mln RU), YouTube (18,8 mln RU) i Gmail (18,1 mln RU).Największe zaangażowanie (to wyrażone czasem spędzanym w serwisie) w IV kwartale 2024 r. wygenerowały dwie kategorie funkcjonalne serwisów www i aplikacji: Społeczności i Streaming, a największy zasięg kategoria Usługi. W porównaniu z 4. kwartałem 2023 największy wzrost liczby użytkowników nastąpił w kategoriach “Erotyka” (o 430 tys. RU), „Kultura i rozrywka” (330 tys. RU) oraz „Edukacja” (280 tys. RU). Największe spadki wystąpiły w kategoriach „Budownictwo i wnętrza” (-1,5 mln RU) oraz „Nauka i technologia” (-1 mln RU).Wśród kategorii tematycznych w IV kwartale 2024 r. wyróżniła się Kultura i rozrywka, charakteryzująca się wysokim średnim czasem dziennym na użytkownika. Połowę całkowitego czasu tej kategorii przypadało na podkategorię obejmującą gry i serwisy o grach. Miesięczny zasięg tej subkategorii osiągnął 71%, co świadczy o jej dużej popularności. Choć największym zainteresowaniem cieszyła się wśród najmłodszego pokolenia, także starsi użytkownicy chętnie korzystają z aplikacji związanych z grami, które dominują w tej kategorii.