Jakie serwisy internetowe najpopularniejsze w czasie Wielkanocy i majówki 2025?

W okresie od 1 kwietnia do 4 maja 2025 roku największą popularnością cieszyły się serwisy turystyczne i pogodowe - wynika z badania Mediapanel, prowadzonego przez PBI i Gemius. Spadła natomiast liczba użytkowników w kategoriach związanych z obowiązkami i rozrywką.

Kategoria „Turystyka – ogłoszenia” odnotowała skok z ok. 700 tys. do 850 tys. użytkowników dziennie już 6 kwietnia oraz w dniach po Wielkanocy, co sugeruje intensywne poszukiwanie ofert na święta i majówkę. W kategorii „Turystyka, podróże” liczba użytkowników osiągnęła 2 mln użytkowników dziennie w pierwszej dekadzie kwietnia, przed Wielkanocą i podczas majówki. Serwisy pogodowe przyciągały 4-4,5 mln osób dziennie na początku kwietnia, by od 13 kwietnia, a zwłaszcza podczas majówki (2-4 maja), przekraczać 5 mln użytkowników. Poszukiwaniu ofert na wyjazdy świąteczne najwyraźniej towarzyszyło sprawdzanie lokalnych atrakcji. Im bliżej wyjazdu, tym większe znaczenie zaczynała mieć też pogoda.Kategoria „Informacje i publicystyka” zanotowała rekordowy skok do 9,5 mln użytkowników w Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia) po informacji o śmierci papieża Franciszka, utrzymując wysoki poziom (ok. 8 mln dziennie) w kolejnych dniach, także za sprawą kampanii wyborczej w Polsce. Z kolei serwisy plotkarskie zanotowały szczyt odwiedzin 1 maja (4,5 mln użytkowników) w związku ze śmiercią Tomasza Jakubiaka, popularnego kucharza i jurora „MasterChefa”. Zmarł on 30 kwietnia. Informowały o tym media głównego nurtu, a stacja TVN dodatkowo wyemitowała materiały wspominające Jakubiaka, co mogło spowodować wtórne poszukiwanie informacji przez internautów.Badanie pokazuje również spadki w kategoriach związanych z obowiązkami i rozrywką. W kategorii „Edukacja” liczba użytkowników zmalała z 8 mln (1 kwietnia) do 4-5 mln w Wielkanoc, by ponownie spaść podczas majówki. Podobne tendencje widoczne były w serwisach biznesowych, motoryzacyjnych czy poświęconych pracy.Z kolei w kategoriach rozrywkowych, takich jak gry (spadek z 7,4 mln do 6,3 mln), muzyka i streaming audio (spadek z 5 mln do 3,7 mln) czy media społecznościowe (z 19,5 mln do 17,5 mln), mniejsza aktywność wynikała z lepszej pogody i wydłużonego dnia, co zachęcało do spędzania czasu na świeżym powietrzu.Z kolei wizyty w kategoriach związanych ze spędzaniem czasu wolnego, jak kultura czy VOD, były zależne od zwyczajów świątecznych i pogody – spadki liczby użytkowników odnotowano w Wielką Sobotę i pierwszy dzień świąt. W przypadku kategorii kultura jej liczba użytkowników w Wielką Sobotę była najniższa w ciągu analizowanego okresu i wyniosła 478 tys., w Wielki Poniedziałek - 815 tys., 2 i 3 maja – po 1 mln. W przypadku VOD wprawdzie wystąpił spadek liczby użytkowników do 3,2 mln w Wielką Sobotę, ale dniami o najmniejszej liczbie internautów w tej kategorii były 1 i 2 maja (po 3,1 mln), po czym w ciągu dwóch kolejnych dni nastąpił wzrost do 3,5 mln. Prawdopodobnie wynikało to z przygotowań w Wielką Sobotę i tradycyjnego świątecznego śniadania, które było wstępem do rodzinnych spotkań w pierwszy dzień świąt. Podczas majówki to pogoda wpływała na aktywność internautów – spadki widoczne były w dwa pierwsze, pogodne dni, a wzrosty w kolejne, gdy pogoda się pogorszyła.Okres Wielkanocy i majówki 2025 przyniósł zauważalne zmiany w aktywności internautów, wynikające z planowania wyjazdów, zwyczajów świątecznych oraz panującej pogody – pokazują wyniki badania Mediapanel (PBI i Gemius) za okres 1 kwietnia – 4 maja br. Jednocześnie ważne wydarzenia gwałtownie zwiększały zainteresowanie użytkowników serwisami do informacyjno-publicystycznymi i plotkarskimi.