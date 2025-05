Polscy internauci spędzają w sieci średnio 3 godziny i 46 minut dziennie i najczęściej korzystają z urządzeń mobilnych. Najbardziej popularną kategorią tematyczną jest Kultura i Rozrywka. To niektóre wnioski z raportu "Polski internet w I kwartale 2025 r." opracowanego przez Polskie Badania Internetu (PBI) na podstawie badania Mediapanel, realizowanego przez PBI wspólnie z firmą Gemius.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich urządzeń korzystają najczęściej polscy internauci?

Ile czasu spędza w sieci polski internauta?

Jakie kategorie tematyczne cieszą się największym zainteresowaniem?



Użytkownicy internetu a urządzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Użytkownicy internetu a urządzenia Urządzenia mobilne dominują niemal we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie wśród internautów z generacji Y, Z i Alfa (93%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Czas spędzany w internecie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średni czas na użytkownika Średnio dziennie najwięcej czasu w internecie spędzali najmłodsi internauci, a szczególnie osoby z pokolenia Z i Alfa, które poświęcały na aktywności online aż 4 godziny i 21 minut. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najbardziej popularne organizacje, domeny i aplikacje

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zasięg oraz średni czas na użytkownika Największe zaangażowanie (wyrażone czasem spędzanym w serwisie) w I kwartale 2025 r. wygenerowały trzy kategorie funkcjonalne serwisów www i aplikacji: „Społeczności”, „Streaming”, a także kategoria „Usługi”, które cieszą się zarówno dużym zasięgiem, jak i wysokim zaangażowaniem. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najbardziej popularne kategorie funkcjonalne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana RU dla kategorii funkcjonalnych I kw.2025 vs IV kw. 2024 W porównaniu z 4. kwartałem 2024 największy wzrost liczby użytkowników nastąpił w kategoriach „Serwisy ogłoszeniowe” (o niemal 700 tys. RU) oraz „Instytucje publiczne” (o 400 tys. RU). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najbardziej popularne kategorie tematyczne

Raport „Polski internet w I kwartale 2025 r.” dotyczy internautów w wieku 7-75 lat, korzystających z komputerów, tabletów oraz smartfonów. Analizę oparto na danych z badania Mediapanel, realizowanego na zlecenie PBI przez firmę badawczą Gemius. Dane za pierwszy kwartał wyliczono jako średnią z trzech pierwszych miesięcy 2025.Urządzenia mobilne dominują niemal we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie wśród internautów z generacji Y, Z i Alfa (93%). Jedynie wśród starszego pokolenia Baby Boomers (BB) większy zasięg mają komputery osobiste (93%) niż urządzenia mobilne (89%). Odsetek użytkowników korzystających z internetu na urządzeniach mobilnych jest nieco wyższy wśród kobiet (91%), podczas gdy w przypadku komputerów osobistych wyższy odsetek odnotowano wśród mężczyzn (86%).Średnio dziennie najwięcej czasu w internecie spędzali najmłodsi internauci, a szczególnie osoby z pokolenia Z i Alfa, które poświęcały na aktywności online aż 4 godziny i 21 minut. Kobiety poświęcały więcej czasu na korzystanie z internetu: średnio 3 godziny i 53 minuty dziennie, podczas gdy dla mężczyzn ta średnia wynosiła 3 godziny i 38 minut. Więcej czasu w internecie spędzały też osoby z gospodarstw z dziećmi, co może być związane z wykorzystywaniem urządzeń mobilnych do codziennych obowiązków, edukacji dzieci czy komunikacji.W I kwartale 2025 r. pięcioma grupami medialnymi, które odnotowały największą średnią miesięczną liczbę użytkowników, były: Grupa Google (29,0 mln RU), Grupa Meta Platforms (26,3 mln RU), Grupa Allegro (21,9 mln RU), Grupa Polsat-Interia (20,9 mln RU) oraz Grupa RAS Polska (20,9 mln RU). W przypadku domen pięcioma, które odnotowały największą średnią miesięczną liczbę użytkowników, były kolejno: google.com (27,1 mln RU), youtube.com (19,5 mln RU), facebook.com (17,5 mln RU), onet.pl (16,5 mln RU) oraz interia.pl (15,3 mln RU). Z kolei pięć najbardziej popularnych w kwartale aplikacji to: Google (26,9 mln RU), Facebook (24,6 mln RU), Messenger (22,0 mln RU), YouTube (21,1 mln RU) i Gmail (19,2 mln RU). Pokazuje to, że mimo przewagi globalnych koncernów, rodzimi wydawcy mają stosunkowo silną pozycję.Największe zaangażowanie (wyrażone czasem spędzanym w serwisie) w I kwartale 2025 r. wygenerowały trzy kategorie funkcjonalne serwisów www i aplikacji: „Społeczności”, „Streaming”, a także kategoria „Usługi”, które cieszą się zarówno dużym zasięgiem, jak i wysokim zaangażowaniem.W porównaniu z 4. kwartałem 2024 największy wzrost liczby użytkowników nastąpił w kategoriach „Serwisy ogłoszeniowe” (o niemal 700 tys. RU) oraz „Instytucje publiczne” (o 400 tys. RU). Największe spadki wystąpiły w kategoriach „Społeczności” (-250 tys. RU), „Handel tradycyjny i e-commerce” (-200 tys. RU), „Streaming” (-200 tys. RU) oraz „Usługi” (-40 tys. RU).Wśród kategorii tematycznych wyróżniła się Kultura i Rozrywka, charakteryzująca się największym zasięgiem oraz najwyższym średnim czasem dziennym na użytkownika. Duże zainteresowanie odnotowano także w kategorii Praca, gdzie czas konsumpcji treści wzrósł o 25% w porównaniu do IV kwartału 2024 r., a zasięg wśród pokolenia Y osiągnął 52%.Największy wzrost jest zauważalny dla kategorii Podróże i turystyka (ponad 400 tys. RU), Biznes, finanse, Prawo (400 tys. RU) oraz Praca (ponad 300 tys. RU). Wzrosty te są jednak niewielkie i spójne z sezonowymi zmianami zainteresowań internautów. Poza nieco większym spadkiem kategorii Nauka i Technologia (-700 tys. RU), pozostałe kategorie tematyczne prezentują się dość stabilnie.