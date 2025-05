Przejęcie firmowej skrzynki e-mail. Jak się bronić?

W dobie powszechnej cyfryzacji i pracy zdalnej, ochrona skrzynki pocztowej przestaje być wyłącznie domeną specjalistów IT - staje się jednym z kluczowych obowiązków każdej firmy. Choć temat wydaje się trywialny, jego konsekwencje mogą być poważne - nie tylko dla pojedynczych pracowników, ale i dla całej organizacji. Przejęcie firmowej skrzynki pocztowej to dziś często punkt wyjścia do szeroko zakrojonych ataków, kradzieży danych, a nawet całkowitego paraliżu działalności operacyjnej.

Nie dostawaliśmy maili od jednego z kontrahentów – zaproszenia na spotkania online czy standardowa korespondencja po prostu nie docierały. Z czasem okazało się, że problemem był nie błąd systemowy, ale atak hakerski – relacjonuje Marek Nadstawny, ekspert Kompanii Informatycznej.

Jak działa mechanizm ataku?

Czy da się temu zapobiec? Tak, ale trzeba działać proaktywnie

Przykładem może być usługa Microsoft Identity Protection, która – dzięki uczeniu maszynowemu – monitoruje wzorce użytkowania i w czasie rzeczywistym wykrywa podejrzane aktywności. W razie zagrożenia konto może zostać automatycznie zablokowane, a użytkownik natychmiast informowany o konieczności reakcji – wyjaśnia Marek Nadstawny.

Co zrobić, jeśli już doszło do ataku?

Skontaktować się z administratorem systemu, który zresetuje hasło i zbada zakres naruszenia. Powiadomić Inspektora Ochrony Danych (IOD) – osoba ta jest odpowiedzialna za dalsze procedury, w tym ewentualne zgłoszenie incydentu do UODO lub prokuratury. Poinformować kontrahentów, przeprosić i ostrzec przed klikaniem podejrzanych linków.

Jeżeli ktoś przejął nasze konto, trzeba działać natychmiast: zmiana hasła, MFA (uwierzytelnianie wieloskładnikowe), analiza logów systemowych. Dobrze też mieć przygotowany wcześniej plan awaryjny – np. alternatywny kanał komunikacji z kluczowymi klientami – dodaje ekspert.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Firmowa skrzynka e-mail na celowniku cyberprzestępców Przejęcie firmowej skrzynki pocztowej to dziś często punkt wyjścia do szeroko zakrojonych ataków, kradzieży danych, a nawet całkowitego paraliżu działalności operacyjnej.

Hasło, czyli pierwsza linia obrony

Dobre menadżery oferują również MFA, a często dają możliwość użycia klucza sprzętowego – fizycznego urządzenia przypominającego pendrive, które stanowi dodatkowy element uwierzytelniania – radzi Marek Nadstawny

Co jeśli nasze urządzenie już zostało zainfekowane?

biznesowe rozwiązania pocztowe (np. Microsoft 365, Google Workspace),

silne, unikalne hasła i menadżery haseł,

uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA),

szkolenia z zakresu cyberhigieny dla pracowników.

Bo jak pokazują najnowsze incydenty – najczęściej nie zawodzi technologia, tylko człowiek.

W ostatnich tygodniach wiele firm, także w Polsce, zmierzyło się z problemem niedostarczania wiadomości e-mail – w tym zaproszeń na spotkania online – do swoich kontrahentów. Część przypadków, choć pozornie niewinna, była symptomem poważniejszego zagrożenia: przejęcia skrzynki pocztowej przez cyberprzestępców i dalszego wykorzystywania jej do ataków phishingowych.Najczęściej atak rozpoczyna się od niepozornego e-maila zawierającego link prowadzący do fałszywej strony logowania. Użytkownik, nieświadomy zagrożenia, wpisuje login i hasło, które trafiają bezpośrednio do rąk cyberprzestępców. W efekcie uzyskują oni dostęp do skrzynki – mogą odczytywać wiadomości, odpowiadać na nie, a co gorsza – kontynuować łańcuch phishingowy, wysyłając z pozyskanej skrzynki kolejne fałszywe wiadomości do innych osób z listy kontaktów. Problem pogłębia fakt, że tego typu maile są trudne do wykrycia – wyglądają jak wiadomości od zaufanego nadawcy. Zgadzają się dane kontaktowe, imię i nazwisko, firma, adres e-mail, a nawet stopka.– ostrzega ekspert ds. bezpieczeństwa IT.Nie zawsze jednak mamy do czynienia z realnym przejęciem konta. Czasami dochodzi do tzw. spoofingu – podszywania się pod nadawcę, bez fizycznego dostępu do jego skrzynki. Takie maile również mogą zawierać złośliwe linki, jednak ich źródłem jest zupełnie inny serwer niż prawdziwy nadawca. W tym przypadku jedyną formą obrony pozostaje filtr antyspamowy lub weryfikacja po stronie odbiorcy.Jak zaznaczają specjaliści, kluczem do ograniczenia ryzyka ataku jest korzystanie z profesjonalnych, biznesowych rozwiązań pocztowych, takich jak Microsoft 365 czy Google Workspace. Oba systemy oferują zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, w tym wykrywanie anomalii w zachowaniu użytkowników (np. nietypowe godziny logowania, zmiany w lokalizacji, nagły wzrost liczby wysyłanych wiadomości).W pierwszej kolejności należy:Jakie powinno być bezpieczne hasło? Długie (minimum 14 znaków), losowe i unikalne dla każdej usługi. Idealnym rozwiązaniem jest korzystanie z menadżera haseł, który automatycznie generuje i przechowuje bezpieczne loginy.Nawet jeśli haker przejął kontrolę nad komputerem, dobre praktyki zabezpieczają najwrażliwsze dane.– tłumaczy ekspert.Bezpieczeństwo firmowej poczty elektronicznej to dziś jedno z najważniejszych wyzwań organizacyjnych. Brak świadomości zagrożeń, przestarzałe rozwiązania techniczne i słaba higiena cyfrowa użytkowników to połączenie, które może doprowadzić do poważnych strat.Warto inwestować w: