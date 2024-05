Rośnie liczba cyberataków na biznesową pocztę e-mail

Ataki na biznesową pocztę e-mail stanowiły 46 proc. wszystkich incydentów w I kwartale 2024 roku - wynika z analizy Cisco Talos. Najczęściej atakowane branże to przemysł i sektor edukacyjny. W badanym okresie spadła liczba ataków ransomware.

Przeczytaj także: 3 typy cyberataków na pocztę e-mail, które najtrudniej wykryć

Ransomware i phishing niezmiennie popularne wśród cyberprzestępców

Jak obronić się przed potencjalnymi atakami?

Nawet w przypadku nieuwagi pracowników, uwierzytelnianie wieloskładnikowe to podstawa. Jego brak pozostaje jedną z największych przeszkód dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Wdrożenie MFA i systemu jednokrotnego logowania może zapewnić, że tylko zaufane strony uzyskują dostęp do firmowych kont e-mail, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się BEC.

Rozwiązania do wykrywania i reagowania na punktach końcowych, takie jak Cisco Secure Endpoint, mogą wykrywać niebezpieczną aktywność w sieciach i maszynach organizacji.

Atakujący często próbowali ominąć MFA w rozwiązaniach EDR, aby wyłączyć ich mechanizmy ostrzegania.

Sygnatury Snort i ClamAV mogą blokować wiele znanych rodzin ransomware, takich jak Black Basta i Akira.

Z analizy Cisco Talos wynika, że najczęstszym sposobem uzyskania początkowego dostępu było wykorzystanie skradzionych danych uwierzytelniających (29 procent przypadków). Duża liczba ataków BEC prawdopodobnie odegrała znaczącą rolę w tym, że istniejące konta były głównym wektorem ataków na firmy w minionym kwartale.Do tego dochodzą zagrożenia związane z brakiem należytego uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), które zaobserwowano w prawie połowie przypadków. MFA najczęściej było pokonywane w wyniku nierozważności pracowników – aż w 25 proc. przypadków bezpośrednią przyczyną było akceptowanie przez użytkowników nieautoryzowanych powiadomień push.Z ustaleń zespołu Cisco Talos wynika, że najczęściej atakowaną branżą był przemysł a tuż za nim uplasował się sektor edukacyjny. Choć wyniki wskazują na kontynuację trendów z końca ubiegłego roku, kiedy wymienione sektory również były najpopularniejszymi celami cyberprzestępców, warto odnotować, że próby ataków na przemysł nasilają się - odnotowano aż 20-procentowy w porównaniu z Q4 2023. W Q1 2024 Cisco Talos zaobserwował szeroki zakres zagrożeń wymierzonych w firmy, w tym ataki motywowane finansowo. Metody były zróżnicowane - BEC i ransomware, a także ataki siłowe (brute force) wymierzone w infrastrukturę wirtualnej sieci prywatnej (VPN).Wykorzystanie skradzionych danych uwierzytelniających było głównym zaobserwowanym wektorem ataków na sektor produkcyjny w tym kwartale, co stanowi zmianę w stosunku do poprzedniego okresu, kiedy najpopularniejsze było wykorzystywanie luk w aplikacjach publicznych.W pierwszym kwartale odnotowano spadek liczby ataków ransomware , które stanowiły 17 proc. wszystkich zgłoszeń. Talos IR po raz pierwszy w tym kwartale zareagował na nowe warianty ransomware Phobos i Akira oraz na wcześniej odkryte operacje ransomware - LockBit i Black Basta.Akira powrócił do używania szyfrowania jako dodatkowej metody wymuszeń, wdrażając teraz wielopłaszczyznową strategię ataku na maszyny z systemami Windows i Linux.Zespół Cisco Talos odkrył również zestaw phishingowy omijający MFA o nazwie "Tycoon 2FA", który od tego czasu stał się jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi cyberprzestępców. Póki co jednak, nie pojawił się on jeszcze w żadnym ataku analizowanym przez zespół Cisco Talos.