1176 ataków hakerskich na polskie firmy tygodniowo. Ransomware szczególnym zagrożeniem

W ciągu miesiąca liczba ataków hakerskich na polskie firmy wzrosła o 13 proc. sięgając 1114 tygodniowo w marcu i 1176 - 1 kwietnia - wynika z danych firmy Check Point Software. W tym samym czasie średnia w Europie wyniosła odpowiednio 1070 i 1169. Szczególnie groźne są ataki ransomware, których doświadczyło 2,4% firm w Polsce i 1,7% firm w Europie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka jest pozycja Polski w rankingu cyberbezpieczeństwa?

Jakie były największe zagrożenia w marcu 2024?

Jak najczęściej dostarczane są złośliwe pliki?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polskie firmy atakowane są 1176 razy w tygodniu W marcu czołowymi zagrożeniami w Polsce były downloader FakeUpdates, backdoor Jorik oraz ransomware Snatch.

Jak atakują nas cyberprzestępcy?

Odnotowuje się znaczny wzrost liczby ataków ransomware wykorzystujących luki typu zero-day. W 2023 r. zgłoszono ponad 5000 ofiar, co oznacza wzrost o 90% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oprogramowanie ransomware stało się głównym zagrożeniem cybernetycznym stwarzanym przez podmioty motywowane finansowo. – opisują zagrożenia typu ransomware eksperci Check Point Research.

Dane z Globalnego Indeksu Zagrożeń publikowanego wewnętrznie przez Check Point Software pokazują, że wśród krajów unijnych pod względem cyberbezpieczeństwa przoduje Estonia (36 miejsce na świecie). Umiarkowaną podatność na zagrożenia wykazują Czechy (48 miejsce w świecie), Portugalia (50) i Włochy (51). Na dole list znajdują się z kolei Niemcy (94), Luksemburg (95) oraz Francja (98). Zdecydowanie w najgorszej pozycji znajduje się Łotwa, która zajmująca 110 miejsce w globalnym zestawieniu.Na tym tle Polska wypada nie najlepiej. Wzrost ataków ulokował nasz kraj na 77 miejscu na świecie, dwie pozycje niżej niż w lutym br.W marcu czołowymi zagrożeniami w Polsce były downloader FakeUpdates z 4-proc. wpływem na sieci firmowe, backdoor Jorik obecny w ponad 2 proc. sieci oraz ransomware Snatch, wpływający na ponad 1,6 proc. sieci. Ostatni z nich należy do grupy oprogramowania ransomware jako usługi (RaaS), działającej w modelu podwójnego wymuszenia, które to polega zarówno na kradzieży, jak i szyfrowaniu danych ofiary w celu wymuszenia.To właśnie ransomware wydaje się szczególnym narzędziem w arsenale cyberprzestępców. W Polsce w ostatnich miesiącach 2,4 proc. przedsiębiorstw doświadczyła prób ataków z jego użyciem. W tym samym okresie średnia europejska wynosiła 1,7 proc.65 proc. złośliwych plików dostarczanych jest do polskich użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. Pozostałe trafiają na urządzenia za sprawą zainfekowanych stron lub aplikacji webowych. Najczęstszym formatem wykorzystywanych w atakach jest .pdf (37 proc.). Popularne są również pliki .exe (20 proc.) oraz .rtf (16 proc.), będący domyślnym formatem dla WordPada i TextEdit (iOS).