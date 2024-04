Zadłużenie Polaków: babcia edukuje wnuczka, a wnuczek babcię

29 kwietnia przypada Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. To sprzyjająca okazja, aby zastanowić się, w jaki sposób dzięki współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych pokoleń szerzyć edukację finansową, w której Polacy mają ciągle jeszcze spore zaległości. Badania firmy KRUK* dowodzą, że co czwarty respondent do 24 roku życia popadł w długi, ale jednocześnie część tej grupy nie wie jakie kroki podjąć, aby pozbyć się zadłużenia i wyjść na finansową prostą.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób międzypokoleniowa współpraca może wpływać na poziom edukacji finansowej?

W jaki sposób zadłużeni Polacy chcą wyjść na finansową prostą?

Z jakich źródeł Polacy czerpią wiedzę finansową?

Masz dług? Przydadzą się nie tylko pieniądze

Kliknij, aby powiekszyć fot. Eva Michálková z Pixabay Jak międzypokoleniowo szerzyć edukację finansową? Dojrzalsi Polacy mogą wspomóc młodszych rozmową, radą i wskazówkami na temat tego, jak oszczędzać. Sami natomiast potrzebują nadążyć za postępem i uzupełnić wiedzę na temat dostępnych narzędzi technologicznych do zarządzania przychodami i wydatkami.

Edukacja ekonomiczna to podstawa

Obecnie 18% Polaków przyznaje się do posiadania długu , z czego 2 proc. spośród zadłużonych nie ma zamiaru go spłacać. Grupa 3 proc. zadłużonych rodaków nie wie, jakie działania podjąć w sprawie swojego długu. Czasem warto zacząć od poproszenia o rozmowę bliskich, którzy pomogą zrobić pierwszy krok.Najczęściej wskazywanym ratunkiem w wyjściu na finansową prostą są rodzice – 24 proc. wskazań. Natomiast co piąty Polak stwierdza, że mając problem ze spłatą należności, nikogo nie poprosiłby o pomocną dłoń – 22 proc. wskazań. Z kolei 17 proc. z nas w podobnej sytuacji poprosiłoby o wsparcie męża, żony, partnera lub partnerki, a 13 proc. dorosłe dzieci. I wcale nie mówimy wyłącznie o wsparciu finansowym, bo każde z pokoleń dysponuje zupełnie innym zasobami doświadczenia i wiedzy.Co prawda ponad połowa respondentów uznała, że mając problem ze spłatą zadłużenia , rzeczywiście liczyłaby głównie na pożyczkę pieniędzy. Ale aż 35 proc. ankietowanych przyznaje, że oczekiwaliby zwykłej porady w znalezieniu sposobu na rozwiązanie ich problemu, a co piąty Polak deklaruje potrzebę psychicznego wsparcia i motywacji do spłaty zadłużenia. Na mentalną pomoc najczęściej liczą ludzie młodzi, średnio co trzeci z nich. Wśród osób w wieku między 18. a 24. rokiem życia jest to aż 34 proc. wskazań, a wśród osób w wieku między 25. a 34. rokiem życia 31 proc. wskazań. Dla porównania - tylko 13 proc. osób w wieku powyżej 55 lat wskazało potrzebę psychicznego wsparcia.Co więcej, osoby powyżej 55. roku życia uważają, że ich wiedza i życiowe doświadczenie mogłyby pomóc ich bliskim w wyjściu na finansową prostą (35 proc. wskazań). Aż 34 proc. z nich za pomocne uważa swoje umiejętności odmawiania sobie niektórych zakupów i przyjemności oraz oszczędzania. Z kolei 33 proc. najstarszej grupy respondentów deklaruje, że doskonale planuje swój budżet i właśnie taką umiejętnością mogliby wesprzeć bliską osobę w wyjściu z zadłużenia.Taka wiedza i zasoby z pewnością przydałyby się najmłodszym zadłużonym, a zwłaszcza tym, którzy unikają spłacania swoich zobowiązań. W badaniu Bierność młodych dłużników - przygotowanym przez Maison & Partners na zlecenie KRUKa** - podzielono ich na 4 kategorie: żyjący ponad stan, borykający się z życiem, wolni niezależni oraz zadłużeni z przypadku. Tylko reprezentanci ostatniej grupy nie są bezpośrednio odpowiedzialni za posiadanie długów. Reszta młodych zadłużonych ma fundamentalne braki wiedzy finansowej i cechy osobowości, nad którymi nie pracują, np. beztroska, rozrzutność, spontaniczność, potrzeba imponowania innym, a które zapędzają ich w kłopoty.Dojrzalsi Polacy mogą wspomóc młodszych rozmową, radą i wskazówkami na temat tego, jak oszczędzać. Sami natomiast potrzebują nadążyć za postępem i uzupełnić wiedzę na temat dostępnych narzędzi technologicznych do zarządzania przychodami i wydatkami. Tylko 5 proc. respondentów w wieku powyżej 55. roku życia przyznaje, że zna przydatne rozwiązania i aplikacje, które mogą pomóc sprawnie zarządzać finansami, czy uporać się z długiem. 11 proc. z nich ocenia swoje umiejętności korzystania z rozwiązań cyfrowych jako słabe, 36 proc. jako średnie, a kolejne 11 proc. jako bardzo dobre. Dla porównania w grupie 18-24 lata aż 44 proc. respondentów przekonanych jest o swoich bardzo dobrych umiejętnościach technologicznych, a 32 proc. uważa je za dobre. Im starsza grupa wiekowa, tym ocena jej umiejętności technologicznych niższa.W dobie wszechobecnej cyfryzacji to właśnie taka wiedza przybiera na znaczeniu. Dzisiejszy świat finansów jest o wiele bardziej rozwinięty niż jeszcze kilka lat temu. Coraz częściej płacimy BLIKIEM , rzadko odwiedzamy bank, bo przecież swoje konto obsługujemy na dowolnym urządzeniu mobilnym i nawet kredyt możemy wziąć bez wychodzenia z domu, nie wspominając o spłacie zadłużenia. Jeśli zapomniałeś portfela, możesz zapłacić telefonem lub zegarkiem. Młodzi Polacy gotowi są przyjść z odsieczą i pomóc bliskim w obsłudze takich właśnie rozwiązań, które mogą z pewnością ułatwić życie.Co ciekawe - nasza wiedza dotycząca finansów nieszczególnie różni się w zależności od wieku. A trudno uniknąć zadłużenia, jeśli podstawowe pojęcia dotyczące oprocentowania, inflacji, długu czy wierzytelności są nam obce. Jednak wiedza finansowa we wszystkich grupach wiekowych respondentów jest podobna i waha się między 18 a 21 proc. Tylko respondenci w grupie między 34. a 44. rokiem życia nieco wyżej oceniają swoją wiedzę finansową, którą chętnie podzieliliby się z zadłużonymi bliskimi – twierdzi tak 26 proc. z nich.I choć przyznajemy się do braków znajomości podstaw ekonomii i finansów, to każdy szuka profesjonalnej wiedzy gdzie indziej. Ogólnie Polacy za najlepsze źródło informacji finansowych uznają Internet – 45 proc. respondentów. Następnie uplasowali się bliscy, do których po pomoc zgłosiłoby się 35 proc. respondentów. Podium dla najlepszych źródeł wiedzy ekonomicznej i finansowej zamykają media (telewizja, radio, prasa), po które sięgnie średnio co piąty Polak – 22 proc.Wśród respondentów w młodym i średnim wieku, czyli między 18. a 44. rokiem życia najważniejszym źródłem wiedzy jest Internet (blogi, kanały influencerów), do którego zagląda ponad połowa z nich. W najstarszej grupie respondentów (55 lat i więcej) co trzecia osoba zajrzy do sieci. Zdecydowana większość z nich wiedzy poszuka u bliskich – 40 proc. respondentów.To jasno pokazuje, że warto rozmawiać o finansach i nie należy unikać tego tematu, zwłaszcza wśród bliskich. Każde pokolenie ma zasoby, którymi możemy uzupełniać naszą wiedzę i lepiej radzić sobie z wyjściem na finansową prostą. Pamiętajmy więc o solidarności międzypokoleniowej i wspierajmy się nawzajem na co dzień.