Eksperci kariery radzą, by co 5–7 lat zmieniać zakres obowiązków, stanowisko lub po prostu decydować się na zmianę pracy. Ma to zapobiec stagnacji i pomóc utrzymać motywację do pracy. Nie jest zaskoczeniem, że najbardziej otwarci na zmiany (i najmniej lojalni) są reprezentanci najmłodszych pokoleń. To niektóre wnioski płynące z analizy 749 000 prawdziwych CV napisanych przez użytkowników kreatora LiveCareer w Polsce na przestrzeni ostatniego roku.

1. Czy Polacy chętnie zmieniają pracę?



Co prawda, zbyt duża liczba miejsc w pracy w CV może sprawiać wrażenie, że kandydat jest nielojalny lub kiepsko wykonuje swoje obowiązki. Jednak zmiana pracy co 2, 3 lata nie wygląda aż tak dziwnie, jak wielu być może się wydaje — szczególnie gdy kandydat jest w młodym wieku i wciąż szuka właściwego dla siebie kierunku. Mimo to takie osoby powinny być przygotowane, że na rozmowie kwalifikacyjnej usłyszą pytanie o powody częstej zmiany pracodawców. A są one bardzo istotne, bo pomagają lepiej selekcjonować kolejne oferty pracy i w konsekwencji osiągnąć większą stabilność zawodową – mówi Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Częsta zmiana pracy w CV jednak nie odstrasza pracodawcy? Zbyt duża liczba miejsc w pracy w CV może sprawiać wrażenie, że kandydat jest nielojalny lub kiepsko wykonuje swoje obowiązki. Jednak zmiana pracy co 2, 3 lata nie wygląda aż tak dziwnie, jak wielu być może się wydaje — szczególnie gdy kandydat jest w młodym wieku i wciąż szuka właściwego dla siebie kierunku.

2. Stabilność zatrudnienia a zmiana pracy— analiza CV do wybranych zawodów

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 9 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 3 lata

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 8 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata i 7 miesięcy

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 5 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 1 rok i 7 miesięcy

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 6 lat i 4 miesiące

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata i miesiąc

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 9 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 3 lata

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 6 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 2 lata i 6 miesięcy

Średnia długość pracy w jednej firmie: poniżej 1 roku

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 12 lat i 6 miesięcy

Średnia długość pracy w jednej firmie: 4 lata

Średnia liczba miejsc pracy: 2

Średnia długość doświadczenia: 5 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata i 6 miesięcy

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 11 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 3 lata i 8 miesięcy

Średnia liczba miejsc pracy: 4

Średnia długość doświadczenia: 15 lat i 4 miesiące

Średnia długość pracy w jednej firmie: 3 lata i 10 miesięcy

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 9 lat i 6 miesięcy

Średnia długość pracy w jednej firmie: 3 lata i 2 miesiące

Średnia liczba miejsc pracy: 4

Średnia długość doświadczenia: 11 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata i 9 miesięcy

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 7 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata i 4 miesiące

Średnia liczba miejsc pracy: 2

Średnia długość doświadczenia: 3 lata

Średnia długość pracy w jednej firmie: 1 rok i 6 miesięcy

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 7 lat i 9 miesięcy

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata i 7 miesięcy

Średnia liczba miejsc pracy: 2.5

Średnia długość doświadczenia: 5 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata

Średnia liczba miejsc pracy: 4

Średnia długość doświadczenia: 11 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 3 lata

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 6 lat i 6 miesięcy

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata i 2 miesiące

Średnia liczba miejsc pracy: 3

Średnia długość doświadczenia: 6 lat

Średnia długość pracy w jednej firmie: 2 lata

Podsumowanie

przeciętny użytkownik LiveCareer w Polsce zmienia pracę co 2 i pół roku

największa rotacja pracowników występuje m.in. wśród budowlańców oraz kelnerów i barmanów — w tych branżach pracę zmienia się częściej niż co 2 lata

zawody o średniej stabilności (zmiana pracy co 2–3 lata) to m.in. architekci, artyści, sprzedawcy i kasjerzy, kucharze, doradcy klienta, fryzjerzy i kosmetolodzy, programiści, weterynarze oraz pracownicy produkcji

najbardziej stabilne zawody w Polsce wykonują m.in. lekarze, pielęgniarki i położne, nauczyciele i wykładowcy oraz kierowcy i maszyniści — pracownicy tych branż zmieniają pracę rzadziej niż co 3 lata.

Zacznijmy jednak od początku. Jak często Polacy — jako naród — zmieniają pracodawców? Z naszych danych wynika, że średnia długość doświadczenia zawodowego w CV użytkowników LiveCareer wynosi 7 i pół roku. Oczywiście, mowa tutaj o średniej — co oznacza, że część kandydatów pracuje w swoim zawodzie dłużej, a część krócej.Jednocześnie życiorysy zawodowe, które poddaliśmy analizie, zawierają średnio 3 stanowiska pracy. To zaś prowadzi do wniosku, że przeciętny użytkownik naszego serwisu zmienia pracę średnio co 2 i pół roku.Czy to często? I tak, i nie. Dane GUS wskazują, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce pod koniec października 2024 roku wyniosła 4,9% — czyli nieco mniej niż przed rokiem. Z kolei dane Eurostatu z lipca tego samego roku wskazują, że Polska ma jeden z najniższych (po Czechach) wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej.To wskazuje, że w Polsce od kilku lat mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika — czyli ogólne zapotrzebowanie na pracowników wielu branż i zawodów jest większe niż liczba osób gotowych i chętnych do podjęcia pracy.Pracodawcy muszą więc oferować lepsze warunki pracy, zaś kandydaci częściej tę pracę zmieniają — przynajmniej w teorii. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2023 roku w naszym kraju rotacja dotyczy od miliona do 1,4 mln pracowników rocznie.Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że najwyższa rotacja wśród pracowników występuje w gastronomii, budownictwie i transporcie. Według ekspertów może to być powiązane z częściowo sezonowym charakterem tych zajęć oraz samą kulturą pracy (np. mobbingiem lub częstym wypłacaniem pensji „pod stołem”).Aby to zweryfikować, pogrupowaliśmy analizowane przez nas CV ze względu na ostatni tytuł zawodowy kandydata. Następnie policzyliśmy liczbę deklarowanych miejsc pracy i ogólną długość doświadczenia zawodowego. Na tej podstawie obliczyliśmy średnią częstotliwość zmiany pracy w 20 popularnych ścieżkach kariery w Polsce.Na końcu zebrano je w grupach z uwagi na ich stabilność.Za zawody o niskiej stabilności uznano te, w których zmiana pracy następuje częściej niż co 2 lata. Średnią stabilność przypisano branżom, w których zmiana pracy wydarza się średnio co 2–3 lata. Natomiast za zawody o wysokiej stabilności uznano takie, których przedstawiciele pozostają w jednej firmie średnio przez 3 lata lub dłużej. Oto wyniki.Oto najważniejsze wnioski z naszej analizy: