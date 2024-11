10 trendów na rynku pracy, o których trzeba wiedzieć

Atal wskazuje 10 aktualnych trendów na rynku pracy specjalistów. Pokazują one między innymi: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki do zmiany pracodawcy czy gotowość do relokacji.

1. IT zwalnia, ale nadal króluje

Jako rekruterzy, widzimy, że rynek IT stabilizuje się po okresie gwałtownego wzrostu. Pracodawcy są ostrożniejsi, ale zapotrzebowanie na wysokie kompetencje wciąż pozostaje. Stabilizacja w branży to również sygnał dla specjalistów, aby rozwijać swoje umiejętności w kierunku niszowych technologii. Firmy coraz częściej koncentrują się na optymalizacji procesów i automatyzacji, co wymaga innowacyjnych rozwiązań – mówi Fabian Pietras, Business Unit Director Antal IT Services.

2. Przechył rynku w stronę pracodawcy

Nie oznacza to jednak, że w każdym sektorze zauważymy wzrost podaży pracy. Taka tendencja będzie widoczna przede wszystkim w branżach o niższym wskaźniku rozwoju, określanych jako bardziej tradycyjne oraz w zawodach o powtarzalnym charakterze, gdzie automatyzacja zmniejszy zapotrzebowanie na pracowników niższego i średniego szczebla. Z kolei w kluczowych obszarach, takich jak energia czy infrastruktura, popyt na specjalistów będzie wysoki, co przyczyni się do utrzymania rynku pracownika w tych dziedzinach – podkreśla Sebastian Sala, Business Unit Director Antal, SSC/BPO.

3. Mniej dni, więcej godzin

Skrócony tydzień pracy to nie tylko trend, ale przyszłość, która może zwiększyć produktywność i satysfakcję pracowników, jeśli zostanie dobrze wdrożona. Zastosowanie tego modelu wymaga jednak odpowiedniego dostosowania narzędzi do monitorowania efektywności. Wiele organizacji rozważa wprowadzenie pilotaży w małych zespołach, co pozwoli wyciągnąć wnioski i zoptymalizować procesy przed pełnym wdrożeniem – zauważa Karolina Korzeniewska, Strategic Client Advisor Antal Business Consulting.

4. Stabilność w cenie

Coraz większe znaczenie zyskują także dodatkowe świadczenia oferowane w ramach umowy o pracę, takie jak programy zdrowotne czy plany emerytalne, które budują długoterminową lojalność pracowników. Stabilność zatrudnienia to dziś również dostęp do transparentnych ścieżek kariery, gdzie pracodawcy oferują jasne kryteria awansu oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez dofinansowanie szkoleń czy kursów – mówi Michał Borkowski, Regional Manager Antal, Finance & Accountancy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Wzrost popytu na marketingowców Zapotrzebowanie na ekspertów marketingu rośnie wraz z rozwojem działów wykorzystujących narzędzia do precyzyjnego targetowania, analizy kampanii i generowania zwrotu z inwestycji (ROI).

5. Zarządzanie – najczęstszy powód odejść

Specjaliści i menedżerowie szukają autentyczności i spójności w działaniach liderów. Brak zaufania i mikrozarządzanie to główne czynniki rotacji. Pracodawcy muszą skupić się na rozwoju kompetencji przywódczych w swoich zespołach, aby skutecznie odpowiadać na potrzeby pracowników. Wprowadzenie programów mentoringowych może znacząco poprawić jakość zarządzania i zmniejszyć rotację – komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, Business Unit Director Antal, Sales & Marketing.

6. Relokacja? Tylko w wyjątkowych przypadkach

Aby zachęcić pracowników do relokacji, pracodawcy muszą oferować znaczące korzyści, które przeważą nad trudnościami związanymi ze zmianą miejsca zamieszkania. Coraz częściej firmy inwestują w kompleksowe pakiety relokacyjne, obejmujące nie tylko pomoc w przeprowadzce, ale także wsparcie w znalezieniu szkół czy miejsc pracy dla członków rodziny. Trendem jest również oferowanie mieszkania służbowego na czas adaptacji lub finansowanie konsultacji z ekspertami ds. lokalizacji. Te elementy mogą być kluczowe w przyciąganiu najlepszych kandydatów – mówi Roman Zabłocki, Business Unit Director Antal, Engineering & Operations.

7. Wzrost popytu na marketingowców

Zapotrzebowanie na ekspertów marketingu rośnie wraz z rozwojem działów wykorzystujących narzędzia do precyzyjnego targetowania, analizy kampanii i generowania zwrotu z inwestycji (ROI). Dla pracodawców kluczowe są umiejętności analityczne, np. znajomość Google Analytics, która należy do najczęściej wymaganych kompetencji. Szczególnie poszukiwani są specjaliści ds. social mediów, digital marketingu, SEO i Google Ads, co odzwierciedla znaczenie obecności online – podkreśla Agnieszka Niebutkowska, Sector Manager & Team Leader Antal, Sales & Marketing.

8. Trójmiasto liderem atrakcyjności

Atrakcyjność Trójmiasta rośnie. Według badania Antal oraz Cushman & Wakefield BEAS Trójmiasto zdobyło najwyższą ocenę w rankingu jakości życia z 9 największych badanych polskich miast, osiągając wynik 9,2 na 10. Na atrakcyjność regionu wpływają również rozwijająca się infrastruktura oraz znaczące inwestycje, takie jak budowa nowych tras transportowych i rozwój sektora morskiego. Dodatkowo w regionie funkcjonuje ponad 1,02 miliona metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni biurowej, co czyni Trójmiasto trzecim największym rynkiem biurowym w Polsce – podsumowuje Justyna Śliwińska, Team Leader Antal IT Services.

9. Mężczyźni bardziej aktywni zawodowo

To także efekt nadal obecnych stereotypów i różnic w sposobie w jaki kobiety są postrzegane na rynku pracy – ich sukcesy często muszą być bardziej wyraziste, aby zostały dostrzeżone. Tworzenie równościowych warunków, takich jak elastyczny czas pracy czy wsparcie w opiece nad dziećmi, może znacząco zwiększyć ich zawodową aktywność – zauważa Roman Zabłocki, Business Unit Director Antal, Engineering & Operations.

10. Zmiana pracy nową strategią rozwoju

Zmiana pracy nie jest już tylko koniecznością – to sposób na rozwój i spełnienie zawodowe. Taki krok coraz częściej wiąże się z możliwością zdobycia nowych kompetencji w dynamicznie rozwijających się sektorach. Pracownicy, którzy świadomie zarządzają swoją karierą, szukają pracodawców oferujących nie tylko wyższe wynagrodzenie, ale także rozwój osobisty i zaangażowanie w innowacyjne projekty – mówi Joanna Cieślik, Team Leader Antal, Finance & HR.

