Czy automatyzacja zabiera pracę w branży IT? Zależy komu

Pojawił się najnowszy "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia", a w nim najnowsze informacje dotyczące sytuacji panującej na rynku pracy w branży IT. Okazuje się, że w najbliższym kwartale większość pracodawców planuje pozostawić zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, co trzeci ma plany rekrutacyjne, a 13% rozważa redukcję etatów. Ta ostatnia wynika najczęściej z automatyzacji, ale nie bez znaczenia są również wyzwania ekonomiczne, z którymi zmagają się firmy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie czynniki wpływają na decyzje w kwestiach zatrudnienia w sektorze IT?

Co będzie kształtować rynek pracy IT w nadchodzących miesiącach?

Kogo szukają firmy i jak przyciągają talenty?

Co druga firma IT bez zmian kadrowych

W branży IT utrzymanie liczby pracowników na stałym poziomie wynika z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, wiele firm osiągnęło równowagę między strukturą zespołu a potrzebami biznesowymi, co pozwala im działać efektywnie bez konieczności gwałtownych zmian kadrowych. Po drugie, stabilność zatrudnienia w IT często wiąże się z długoterminowymi kontraktami oraz trwającymi projektami, które wymagają utrzymania określonych kompetencji w zespole - mówi Dominik Malec, lider rekrutacji IT w Experis - Dodatkowo, firmy obawiają się nadmiernego ryzyka związanego z dynamicznymi zmianami rynkowymi i wybierają ostrożne podejście do zatrudnienia, koncentrując się na optymalizacji wewnętrznych procesów i wykorzystaniu dostępnych zasobów – komentuje ekspert.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czy automatyzacja zabiera pracę w branży IT? Automatyzacja w branży IT najbardziej zagraża testerom manualnym, których zadania przejmują zautomatyzowane testy, administratorom IT zastępowanym przez rozwiązania chmurowe i automatyzację procesów, a także programistom wykonującym powtarzalne zadania.

Stabilność rynku IT nie oznacza stagnacji, lecz raczej strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy nie wstrzymują się z inwestycjami, lecz podejmują bardziej przemyślane decyzje dotyczące zatrudnienia. Wiele organizacji czeka na rozwój technologii, które mogą wpłynąć na ich działalność, na przykład sztuczna inteligencja, automatyzacja czy nowe modele chmurowe. Jednocześnie, pracodawcy monitorują sytuację makroekonomiczną oraz dostępność specjalistów, co wpływa na ich decyzje rekrutacyjne – dodaje Malec. - Specjaliści IT są otwarci na zmianę, ale pod warunkiem, że nowa oferta wiąże się z lepszymi warunkami, ciekawszymi projektami lub możliwością rozwoju. W obecnej sytuacji rynkowej wielu programistów, administratorów czy analityków preferuje stabilność, jednak nadal są skłonni do zmiany w przypadku atrakcyjnych ofert, zwłaszcza tych umożliwiających pracę zdalną lub dostęp do innowacyjnych technologii – zaznacza ekspert.

Kogo szukają firmy i jak przyciągają talenty?

Najbardziej poszukiwane kompetencje obejmują cyberbezpieczeństwo, w tym SIEM, SOC, pentesting i IAM, a także sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się również technologie chmurowe, takie jak AWS, Azure i Google Cloud, oraz DevOps i automatyzacja z wykorzystaniem CI/CD, Kubernetes i Terraform. Kluczowe są także umiejętności programowania w językach takich jak Python, Java i Rust oraz analityka danych i Big Data, obejmująca SQL, NoSQL i Apache Spark – wskazuje Malec, dodając, że rosnąca popularność modelu polegającego na tymczasowym angażowaniu zewnętrznych specjalistów pozwala organizacjom dynamicznie dostosowywać zespoły do bieżących potrzeb. Etaty są oferowane kluczowym ekspertom i liderom, natomiast kontraktorzy i outsourcing wspierają projekty krótkoterminowe oraz w obszarach wymagających elastyczności.

Dodatkowo specjaliści cenią sobie możliwość awansu i rozwoju - mówi lider rekrutacji IT w Experis i podkreśla, że postęp technologiczny wymusza zarówno inwestycje w szkolenia obecnych pracowników, jak i zatrudnianie ekspertów z odpowiednim doświadczeniem, aby szybko uzupełnić braki kompetencyjne - firmy łączą oba podejścia, dostosowując strategię do swoich bieżących potrzeb.

Automatyzacja zmienia rynek pracy IT

Automatyzacja w branży IT najbardziej zagraża testerom manualnym, których zadania przejmują zautomatyzowane testy, administratorom IT zastępowanym przez rozwiązania chmurowe i automatyzację procesów, a także programistom wykonującym powtarzalne zadania – stwierdza Malec. - Technologie, które najczęściej przyczyniają się do redukcji etatów, to sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wykorzystywane w analizie danych i automatyzacji, a także RPA, czyli robotyzacja procesów biznesowych oraz platformy No-Code i Low-Code, które pomagają tworzyć niektóre aplikacje. Natomiast cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, cloud computing i data science to nadal stabilne obszary w IT, w których popyt na specjalistów pozostaje wysoki – dodaje.

Polska z dobrymi prognozami na tle regionu

Polskie firmy IT podnoszą wynagrodzenia, ponieważ zagraniczni pracodawcy oferują konkurencyjne stawki w zdalnym modelu pracy, co zwiększa presję płacową na krajowym rynku. Choć model remote-first dominuje, zagraniczne organizacje coraz częściej otwierają biura w Polsce, aby łatwiej pozyskiwać pracowników i optymalizować koszty. Przedsiębiorstwa mogą zatrzymać talenty IT na rodzimym rynku, oferując atrakcyjne benefity pozafinansowe, takie jak dbałość o work-life balance i możliwość rozwoju. Kluczowe jest również zapewnienie elastycznych form zatrudnienia i modeli pracy oraz angażowanie specjalistów w ciekawe projekty z dostępem do nowoczesnych technologii – podsumowuje Dominik Malec.

Według „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” prognozy rekrutacyjne firm w obszarze IT są pozytywne, zdecydowanie więcej firm planuje rekrutacje nowych pracowników , niż redukcje etatów. Prognoza netto zatrudnienia w branży IT na drugi kwartał 2025 roku wynosi +21%. Choć w porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza to spadek o 4 p.p., to w skali roku wskaźnik wzrósł o 15 p.p.Największa grupa, aż 52% respondentów z branży IT, deklaruje brak zmian w zatrudnieniu. W tej grupie, wśród powodów takiej decyzji najczęściej wskazywane są odpowiednie dopasowanie zespołu do aktualnych celów biznesowych (44%), stabilność rynku i brak oczekiwanych większych zmian w branży (34%) oraz ograniczenia finansowe, które uniemożliwiają zwiększenie liczby pracowników (31%).Analiza pokazuje, że 34% firm z sektora IT planuje zwiększać zatrudnienie. Główne powody rekrutacji to rozwój organizacji i tworzenie nowych stanowisk (48%) oraz potrzeba pozyskania specjalistów z nowymi kompetencjami, co pozwala utrzymać przewagę konkurencyjną (48%). Dla 38% firm impulsem do rozbudowy zespołów jest ekspansja na kolejne regiony, obszary działania, a rosnące wymagania rynkowe i postęp technologiczny skłaniają pracodawców do inwestowania w pracowników o nowych umiejętnościach.Zdaniem Dominika Malca firmy przyciągają dobrych specjalistów dzięki atrakcyjnemu wynagrodzeniu i benefitom, a także elastycznym modelom pracy, takim jak praca zdalna lub hybrydowa oraz dostępie do szkoleń i certyfikacji. Istotnym czynnikiem są również ciekawe projekty i wykorzystanie nowoczesnych technologii.Zwolnienia rozważa 13% organizacji, a najczęstszym powodem redukcji etatów jest automatyzacja – co drugi pracodawca (50%) deklaruje, że postęp technologiczny zmniejsza zapotrzebowanie na pewne role. Kolejnym czynnikiem są wyzwania ekonomiczne, które wpływają na decyzje co czwartej organizacji (25%). Firmy wspominają również o optymalizacji procesów, łączeniu stanowisk, zmianach rynkowych oraz zakończeniu projektów skutkujących ograniczeniem zatrudnienia.Dane dla branży IT w krajach regionu EMEA wskazują na utrzymujące się pozytywne perspektywy zatrudnienia, choć dynamika rekrutacji w II kwartale 2025 roku nieco osłabła. Prognoza netto zatrudnienia wynosi +26%, co oznacza spadek o 6 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 2 p.p. rok do roku. Największe plany rekrutacyjne mają firmy z Wielkiej Brytanii (+49%), Norwegii (+42%) i Belgii (+35%). Wśród sąsiadów Polski największy popyt na nowych pracowników zgłaszają pracodawcy z Niemiec (+28%) oraz Czech (+22%), podczas gdy Słowacja (-11%) deklaruje spadek zatrudnienia w sektorze IT.