Analiza rynku pracy sektora IT w Polsce przeprowadzona przez analityków Jooble wykazała, że na początku drugiego kwartału 2024 roku nastąpił 20 proc. spadek liczby ofert pracy w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku. Największy spadek liczby ogłoszeń o pracę odnotowano w sektorze programowania, gdzie liczba wakatów wróciła do poziomów z trzeciego kwartału 2023 roku. Jednakże niektóre dziedziny sektora IT, takie jak uczenie maszynowe i gamedev, nadal wykazują tendencję wzrostową.

Przyczyn takiego stanu rzeczy możemy upatrywać m.in. we wzroście zagrożeń związanych z szeroko pojętą sztuczną inteligencją, którą cyberprzestępcy zaczęli wykorzystywać do generowania różnego rodzaju ataków, w tym spoofingu czy tworzenia złośliwego kodu. Nie bez znaczenia są też eskalujące konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, których elementem jest cyberwojna, kierowana także w sektor przedsiębiorstw – komentuje Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT i RocketJobs.pl

inżynier bezpieczeństwa,

specjalista ds. bezpieczeństwa IT,

główny specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania siecią,

inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania siecią,

architekt bezpieczeństwa informacji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. alphaspirit - Fotolia.com Ofert pracy w IT o 20% mniej, ale popyt na specjalistów od AI i bezpieczeństwa wciąż duży Według analityków Jooble, na początku Q2 2024 nastąpił 20 proc. spadek liczby ofert pracy w polskim sektorze IT w porównaniu z Q1 br. Największe spadki dotyczą obszaru programowania, ale niektóre dziedziny sektora IT, takie jak uczenie maszynowe i gamedev, nadal wykazują tendencję wzrostową. Podobnie jak cyberbezpieczeństwo.

W ogólnym ujęciu rynek zbliża się do stabilizacji wskaźników typowych dla 2023 roku, co może wskazywać na adaptację branży do obecnych warunków ekonomicznych. Pomimo spadku liczby ofert pracy w sektorze programowania, ta dziedzina nadal pozostaje największą w sektorze IT w Polsce, obejmując niemal 40% rynku. Oznacza to stabilny popyt na programistów i podkreśla ich kluczową rolę w krajobrazie technologicznym kraju – mówi Nazar Danczuk, Country Manager w Jooble.

Od października 2023 roku średni wzrost miesięczny dla ofert pracy z sektorów takich jak uczenie maszynowe i gamedev wynosi 10%. Ta tendencja może wskazywać na zmiany strukturalne na rynku pracy, gdzie popyt przesuwa się z tradycyjnego programowania na wyspecjalizowane obszary IT.Więcej ofert pracy jest także w obszarze cyberbezpieczeństwa. W 2022 roku na Just Join IT — największym branżowym portalu pracy w Polsce — pojawiało się w tej kategorii średnio 420 ogłoszeń o pracę miesięcznie. W 2023 było ich już 680 na miesiąc, a w kwietniu 2024 r. w serwisie były dostępne 642 ogłoszenia. Apogeum popytu na speców od bezpieczeństwa IT przypadło na Q4 2023, gdzie miesięcznie notowano powyżej 800 ofert.Wg danych Just Join IT w roku 2023 branża Security utrzymywała się na piątym miejscu pod względem wysokości zarobków w całym IT (na umowie B2B). Średnie miesięczne zarobki w tej kategorii wynosiły 18,8 tys. zł netto. W 2024 roku jest to już 21 tys. zł, a więc ze wzrostem zapotrzebowania równolegle wzrasta i wynagrodzenie w tym obszarze.Główne 5 miast z największą liczbą ofert pracy w sektorze IT to Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań. Miasta te odnotowują również największą liczbę wyszukiwań, która przekracza nieznacznie liczbę wakatów.