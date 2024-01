Czym zaskoczył rynek pracy IT w 2023 roku?

Praca w IT już od lat uchodzi za gwarancję stałości zatrudnienia i wysokich wynagrodzeń. Miniony rok był kolejnym, który to potwierdził, choć nie brakowało pewnych zawirowań. Na pytanie o to, co działo się na rynku pracy w branży IT, odpowiada najnowsze podsumowanie the:protocol. Oto wnioski, do których prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany na rynku pracy w sektorze IT przyniósł miniony rok?

Którzy specjaliści IT mogli liczyć na najwyższe wynagrodzenia?

Jak sytuacja na rynku pracy w 2023 roku przełożyła się na decyzje pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników?

Zmiana układu sił?

W 2023 roku obserwowaliśmy istotne zmiany na rynku pracy w sektorze IT. Wpływ na to miała przede wszystkim postępująca globalizacja oraz dalszy rozwój formuły pracy zdalnej i hybrydowej. Zjawiska te przełożyły się długofalowo na jeszcze większe otwarcie możliwości na rynku, ale i zwiększenie konkurencji wśród kandydatów. Jednocześnie wzrosła liczba nie zawsze merytorycznie dopracowanych ofert z zakresu reskillingu i upskilingu. Obiecywały łatwą i szybką karierę w IT, czym zachłysnęli się niektórzy kandydaci. W międzyczasie spuchła też, a następnie pękła bańka wynagrodzeń w sektorze. Wszystkie te czynniki, a także spowolnienie gospodarcze na świecie i związane z tym ograniczenia w rekrutacjach, przełożyły się na zmiany. Obecne globalne spadki liczby ofert dotykają głównie kandydatów z najmniejszym doświadczeniem oraz juniorów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak wyglądał rynek pracy IT w 2023 roku? Specjaliści do pracy w IT wciąż są poszukiwani, a wynagrodzenia są wysokie.

Nie oznacza to, że rozwój początkujących specjalistów nie ma sensu. W IT niezbędna jest nieustanna edukacja ze względu na rozwój technologii, a jakość posiadanej wiedzy ostatecznie zawsze broni się sama. Tymczasem zmiany w obszarze rekrutacji są aktualne w perspektywie kilku miesięcy. Branża IT to wciąż rynek z ogromnym potencjałem, a sytuacja na nim po prostu stabilizuje się i zmierza w stronę bardziej wyrównanego układu sił – mówi Piotr Trzmiel, Head of Growth, the:protocol.

Wynagrodzenia wciąż wysokie

Specjaliści do pracy w IT wciąż poszukiwani

Spadki vs. wzrosty

Wynika to przede wszystkim z rosnącej popularności serwisu i zwiększającego się zaufania ze strony pracodawców. Coraz skuteczniej łączymy kandydatów z rekruterami m.in. dlatego, że rozwijamy praktyczne narzędzia, takie jak rekomendowanie ofert po trafności. Nie tylko przyglądamy się rosnącej świadomości i dostosowujemy swoją ofertę do bieżących oczekiwań użytkowników, ale skutecznie analizujemy trendy. W 2023 roku m.in. przygotowaliśmy raport na temat ekologii cyfrowej, pokazujący jak zagadnienie to wpływać będzie w najbliższym czasie na rynek pracy, postawy kandydatów i firm. Odbił się on szerokim echem w przestrzeni medialnej. To bardzo ważne działania, animujące rynek pracy IT, dlatego ze spokojem przyglądamy się też temu, co przyniesie rok 2024 – podsumowuje Piotr Trzmiel.

Analitycy podkreślają, że w minionym roku na rynku pracy IT zaszły spore zmiany, nie tylko jakościowe, ale i ilościowe. To rezultat m.in. ogólnej sytuacji gospodarczej, zmian w zakresie kultury pracy oraz faktu, iż rynek zweryfikował oczekiwania zarówno kandydatów jak i pracodawców, napędzane długotrwałymi wzrostami.Z danych the:protocol wynika, że choć liczba ogłoszeń na rynku IT globalnie spada, sam serwis zanotował wzrost rok do roku. Podsumowując sytuację w 2023 roku, należy więc unikać uproszczeń i uogólnień:Zgodnie z szacunkami the:protocol, średnie widełki wynagrodzeń miesięcznych brutto w branży IT kształtowały się w 2023 roku na poziomie 12000 – 18000 zł, a najwyższe były oczywiście wynagrodzenia dla seniorów z doświadczeniem.Co ciekawe, najwyższe proponowane w 2023 roku wynagrodzenie wśród ofert na serwisie the:protocol obejmowało widełki 68000-84000 netto i była to rekrutacja na stanowisko Chief Technology Officera, która pojawiła się w październiku. Na nieco mniejsze wynagrodzenie, drugie w kolejności ofert z najwyższym widełkami (55000-70000 zł netto) mogli liczyć kandydaci na stanowiska: Java Developer (Micro-Services), Database Developer (Oracle), QA oraz Senior Java Developer.Ciekawie wygląda także porównanie zarobków proponowanych juniorom i seniorom w rolach najchętniej rekrutowanych przez pracodawców. Mediana maksymalnego wynagrodzenia seniora w obszarze Backend to 22000 zł brutto miesięcznie, a juniora – 9000, podczas gdy w przypadku roli IT admina to kolejno 20000 zł i 8300 zł, a dla specjalistów Big Data / Data Science, kwoty te wynoszą 24500 zł dla seniora i 7000 zł dla juniora.Najpopularniejszym trybem pracy była wciąż praca hybrydowa (69% ofert) natomiast w porównaniu z 2022 rokiem minimalnie zmalała liczba ofert pracy zdalnej (z 20.5% w 2022 roku do 19,5% w 2023 roku) i propozycji stacjonarnych (z 9,5% do 5%).Przedstawiciele the:protocol podkreślają, że w 2023 obserwowali wciąż bardzo duże zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów m.in. z zakresu data science, technologii chmurowych, cyberbezpieczeństwa oraz – oczywiście – AI. Z danych dotyczących drugiego półrocza 2023 roku wynika, że Top 5 technologii, których znajomości wymagali potencjalni pracodawcy w tym czasie to: SQL, Java, Python, Git oraz JavaScript. Na kolejnych miejscach znalazły się: Jira, Docker, AWS, Kubernetes, C#.Jeśli chodzi o szczegółowe role, firmy najczęściej poszukiwały pracowników w obszarach takich jak: Backend, IT admin, Big Data / Data Science, SAP&ERP, Helpdesk, QA/Testing. Czy oczekiwania pracodawców zbieżne były z ofertami, jakich poszukiwali pracownicy? Sześć najpopularniejszych ról, wyszukiwanych przez potencjalnych pracowników w drugim półroczu 2023 roku to kolejno: QA/Testing, Project Management, Helpdesk, Big Data / Data Science, Backend oraz Business analytics.Wśród użytkowników największym zainteresowaniem cieszyły się zatem role o dość niskim „progu wejścia” jeśli chodzi o znajomość technologii, wymagające mniejszego doświadczenia. To zupełnie naturalne zjawisko na rynku pracy. Dla pracodawców coraz większe znaczenie ma natomiast doświadczenie i praktyczna znajomość technologii. To rozpoznanie potwierdzają także dane the:protocol, dotyczące poziomów stanowisk.Podczas gdy oferty dla juniorów stanowiły w serwisie w 2022 i 2023 roku średnio odpowiednio 14 i 13% wszystkich ogłoszeń, wśród propozycji na role seniorskie widać wyraźną tendencję wzrostową. W 2022 roku do tych najlepiej doświadczonych specjalistów kierowano 25% całkowitej liczby ogłoszeń, a w 2023 roku już 30%. Najczęściej poszukiwanymi pracownikami są jednak wciąż ci o średnim poziomie doświadczenia – tzw.mid (47% ofert w 2023 roku).Sytuacja na rynku pracy IT w 2023 roku wpłynęła też wydatnie na postawy rekrutacyjne pracodawców. Firmy poszukujące pracowników IT coraz świadomiej podchodziły do planowania procesów rekrutacyjnych i coraz świadomiej łączyły w nich potrzeby kandydatów z potrzebami organizacji. Przełożyło się to m.in. na formułowanie konkretnych i szczegółowych ofert pracy, w których znajdują się informacje jakich oczekują kandydaci: m.in. na temat wysokości wynagrodzenia, dokładnego opisu projektu czy zespołu. Takie oferty mają pierwszeństwo wśród specjalistów poszukujących pracy – te z opisami i widełkami były w serwisie the:protocol zdecydowanie chętniej klikane.Mimo globalnego spadku liczby ofert pracy na rynku IT, serwis the:protocol zanotował wzrost rok do roku. Wzrosła nie tylko liczba ogłoszeń na platformie w 2023 roku (o 43% w stosunku do roku 2022), ale także liczba ich odsłon (o 60%) oraz liczba unikalnych aplikowań na oferty pracy (o 213% rok do roku).Można zatem przypuszczać, że w nowym roku rynek IT czekają kolejne, interesujące zmiany, które wpłyną zarówno na postawy rekrutacyjne firm, jak i kandydatów.