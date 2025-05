Inwestycje w nieruchomości komercyjne jak feniks z popiołów

Rynek inwestycyjny w Polsce wypracował w I kwartale 2025 r. bardzo zadowalające wyniki - w zlokalizowane nad Wisłą nieruchomości komercyjne zainwestowano przeszło 686 mln euro, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza wzrost o 64%. Na tak dobry rezultat wpłynęły zarówno pozytywne wskaźniki makroekonomiczne, jak i stabilizacja na rynku najmu oraz łagodzenie polityki monetarnej. Nie bez znaczenia jest również rosnące zaangażowanie rodzimego kapitału.

Trend wzrostowy powinien utrzymać się w kolejnych kwartałach, czemu sprzyjać będzie dalsze obniżanie stóp procentowych przez wiele banków centralnych. Europejski Bank Centralny w kwietniu 2025 roku obniżył stopy o 0,25 punktów bazowych po raz siódmy z rzędu od czerwca 2024 roku. Kolejne cięcia spodziewane są w tym roku, co przełoży się na pobudzenie gospodarki i osłabienie negatywnych wpływów polityki celnej USA na wzrost gospodarczy w strefie euro. Również NBP poszedł śladem banków głównych gospodarek świata i na początku maja po raz pierwszy od półtora roku obniżył stopy procentowe. Niższe stopy stymulują rynek inwestycyjny w nieruchomości komercyjne zwiększając dostęp do finansowania oraz zmniejszając jego koszt – komentuje Dorota Lachowska, head of research w Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. cosmix z Pixabay Rynek inwestycyjny rośnie W I kwartale 2025 roku nieruchomości komercyjne w Polsce przyciągnęły kapitał w wysokości ponad 686 mln euro, a osiągnięty wolumen był o 64% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

W I kw. 2025 roku największy udział w wolumenie inwestycyjnym przypadł nieruchomościom magazynowym (29%), wynosząc ponad 202 mln euro. Zanotowana wartość wzrosła o 47% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim – dodaje Michał Grabara director, capital markets w Knight Frank. Sektor magazynowy pozostaje bardzo płynny i przyciąga wielu inwestorów. Rośnie też udział transakcji typu sale & leaseback z największą transakcją w Europie Centralnej o wartości 1 miliarda złotych, odnotowaną na początku drugiego kwartału – uzupełnia Michał Grabara.

Natomiast na rynku biurowym, odwrotnie niż w poprzednim roku, większość transakcji dotyczyła budynków zlokalizowanych poza Warszawą. W większości były to jednak niewielkie obiekty, nabywane przez lokalny lub regionalny kapitał, który jest coraz bardziej widoczny na rynku – wyjaśnia Krzysztof Cipiur, managing director, head of capital markets w Knight Frank i dodaje „w Warszawie w I kwartale odnotowaliśmy zaledwie trzy transakcje, które jednak odpowiadały za 59% wolumenu inwestycyjnego w nieruchomości biurowe.

Wartość transakcji w sektorze living w pierwszym kwartale roku wyniosła ok. 100 mln euro, co stanowiło 15% udział w wolumenie inwestycyjnym. Sektor ten cieszy się stabilnym zainteresowaniem inwestorów, a jego potencjał jest wysoki ze względu na wysoki deficyt mieszkaniowy w Polsce. Potwierdzeniem tego są wyniki na ryku najmu, gdzie obłożenie oscyluje wokół 98%, a ceny najmu wykazują stały trend wzrostowy – wyjaśnia Dorota Lachowska.

Rynek inwestycyjny rośnie również dzięki zwiększającemu się zaangażowaniu rodzimego kapitału. W I kw. 2025 polski kapitał odpowiadał za 116 mln euro, co oznacza, że miał rekordowy - 17% udział w całkowitym wolumenie inwestycyjnym w Polsce. Pozostałe znaczące źródła kapitału w pierwszym kwartale br. to Izrael (17% udziału), USA (13%), Ukraina (10%) oraz Wielka Brytania (9%).Pozytywne sygnały płyną również z rynku handlowego, na którym wartość transakcji w obiekty z tego sektora zwiększyła się trzykrotnie względem analogicznego okresu poprzedniego roku. W pierwszym kwartale 2025 roku łączny wolumen kapitału zainwestowanego w nieruchomości handlowe wyniósł ponad 189 mln euro, a jego udział w rynku inwestycyjnym stanowił 27%. Najbardziej płynne pozostają niewielkie obiekty handlowe w mniejszych miastach, a ich wartość z reguły nie przekracza 20 mln euro.Łączna wartość transakcji inwestycyjnych w nieruchomości biurowe w I kw. 2025 roku wyniosła niemal 176 mld euro, co oznacza 65% wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku, a udział sektora biurowego w wolumenie wyniósł 26%.Pozostałą część wolumenu stanowiły inwestycje w sektorze living i hotelowym.