Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce a globalne trendy

Firma doradcza Savills w opublikowanym raporcie IMPACTS 2024 analizuje kluczowe trendy na globalnym rynku nieruchomości. Raport, który co roku przyciąga uwagę inwestorów z całego świata, w tym roku podkreśla kilka ważnych kierunków, które mają wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych. Zmiany te są odczuwalne zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniają się preferencje inwestorów z rynku nieruchomości komercyjnych?

Jak duży wpływ na rynek nieruchomości w Polsce wywierają napięcia geopolityczne?

Czym wyróżnia się polski rynek nieruchomości magazynowych?

1. Wzrost inwestycji w infrastrukturę

2. Nowe preferencje inwestorów – reorientacja na sektory logistyczny i living

3. Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój – konieczność działania

4. Geopolityka i ryzyka inwestycyjne – ostrożność w regionie CEE

Podsumowanie

Jednym z głównych tematów raportu jest rosnąca rola inwestycji w infrastrukturę, która na całym świecie staje się kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego Globalne inwestycje w infrastrukturę osiągnęły w 2023 roku wartość 1,1 biliona USD, a w 2024 roku przewiduje się dalszy wzrost. Polska, podobnie jak inne kraje regionu CEE, stawia na rozwój infrastruktury, zwłaszcza w obszarach zielonej energii, ochrony zasobów wodnych i cyfryzacji W jednym z artykułów w raporcie IMPACTSS 2024 „How Infrastructure Investment Brings Real Estate Opportunities” zwrócono uwagę na fakt, że infrastruktura przyciąga inwestycje w nieruchomości, a Polska może być beneficjentem tych globalnych trendów. Inwestycje infrastrukturalne są w Polsce kluczowe dla poprawy konkurencyjności i przyciągania kapitału. Rekordowe planowane inwestycje w obszarze transformacji energetycznej , ale też projekty takie jak Centralny Port Komunikacyjny stworzą nowe możliwości dla sektora nieruchomości.Raport zwraca uwagę na zmieniające się preferencje inwestorów. Globalnie inwestycje w sektor logistyczny wzrosły o 15% w 2023 roku, a na atrakcyjności zyskiwał również sektor mieszkaniowy.W Polsce te trendy są również widoczne, co oznacza, że inwestorzy równie chętnie, co na projekty biurowe, kierują zainteresowanie na inwestycje właśnie w sektorze logistycznym bądź sektorze living. Ten drugi, pomimo odczuwalnego spowolnienia w 2023 roku, nadal przyciąga uwagę rynkowych graczy, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych.W szczególności rosnące zainteresowanie projektami PRS (Private Rented Sector) oraz akademikami (PBSA) otwiera na rynku nowe możliwości. Eksperci z działu Operational Capital Markets (OCM) w Savills podkreślają, że rynkiem akademików i mieszkań na wynajem nad Wisłą interesują się inwestorzy z m.in.: Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Izraela, Belgii czy Holandii, ale także z bardziej egzotycznych kierunków, co najlepiej podkreśla rosnący potencjał tego sektora. Warto przy tym podkreślić, że rosnącej podaży towarzyszy niesłabnące zainteresowanie nowymi projektami ze strony najemców, co czyni sektor PBSA jednym z najbardziej atrakcyjnych, szczególnie w obliczu wyzwań dotykających np. sektor biurowy.Polska jest również w gronie liderów w regionie CEE w przyciąganiu inwestycji do sektora logistycznego, co wynika z między innymi rosnącego zapotrzebowania na magazyny, które pracują dla branż: e-commerce, retail oraz 3PL. Według danych z naszego najnowszego raportu „Warehouse and Industrial Market in Poland”, w pierwszym półroczu w Polsce odnotowano wzrost popytu (brutto) na nieruchomości logistyczne o prawie 20% rok do roku. Krajowy rynek, posiadając 12% udziału w popycie europejskim, uplasował się na mocnej trzeciej pozycji, tuż po Holandii (18%) i Niemczech (16%).Zrównoważony rozwój to kolejny kluczowy temat raportu IMPACTS 2024. W artykule „Four Elements Fire: Tackling Extreme Urban Heat” podkreślono, że rosnące temperatury i zmiany klimatyczne wpływają na sposób, w jaki planowane są miasta i budynki. W 2023 roku globalne inwestycje w technologie i rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi osiągnęły poziom 680 miliardów USD, co pokazuje skalę wyzwań, przed którymi stoją projektanci, deweloperzy oraz architekci.W Polsce, gdzie letnie temperatury w 2023 roku były jednymi z najwyższych w historii, rośnie zapotrzebowanie na budynki odporniejsze na zmiany klimatu. Inwestorzy muszą brać pod uwagę odporność na zmiany klimatyczne przy planowaniu nowych projektów. To nie tylko kwestia regulacji, ale również odpowiedź na realne potrzeby rynku.Napięcia geopolityczne, w szczególności konflikt na Ukrainie, mają bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości w Polsce i regionie. W 2023 roku, według naszych wyliczeń, inwestycje transgraniczne w regionie spadły o 25% w porównaniu do roku poprzedniego.Spadek aktywności inwestorów zagranicznych, w połączeniu z tradycyjnie niskim udziałem inwestorów krajowych, doprowadził do rekordowo niskich obrotów na rynku nieruchomości komercyjnych w ubiegłym roku. Mimo to, pierwsza połowa 2024 roku przyniosła wyraźną poprawę. Część inwestorów wskazuje na zwiększone ryzyko geopolityczne, jednak główne powody niższej aktywności pozostają typowe: niedopasowanie oczekiwań sprzedających i kupujących w obliczu wysokich stóp procentowych, spadku aktywności najemców oraz rosnących kosztów budowy.Jednakże, Polska nadal pozostaje stosunkowo stabilnym rynkiem, przyciągającym inwestorów – zwłaszcza z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – z uwagi na swoje strategiczne położenie i stabilną gospodarkę. Z pewnością aktywizacja krajowych inwestorów, na przykład poprzez wprowadzenie REIT-ów, mogłaby stanowić silny impuls rozwojowy dla rynku.Raport IMPACTS 2024 pokazuje, że globalne trendy, takie jak inwestycje w infrastrukturę, zmieniające się preferencje inwestorów, konieczność zrównoważonego rozwoju oraz napięcia geopolityczne, mają bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości w Polsce. Dla lokalnych graczy kluczowe jest dostosowanie się do tych trendów i wykorzystanie szans, które przynosi zmieniający się krajobraz inwestycyjny.