2,88 mld euro zainwestowano w nieruchomości komercyjne w Polsce w I poł. 2022 r.

W I połowie 2022 roku inwestorzy ulokowali w nieruchomości komercyjne w Polsce kwotę 2,88 mld euro - wynika z danych CBRE. To o 44 proc. więcej niż przed rokiem. Największą transakcją była sprzedaż The Warsaw Hub firmie Google za prawie 586 mln euro.

Wolumen inwestycyjny, który zobaczyliśmy w Polsce po pierwszym półroczu 2022 r. to drugi co do wielkości wolumen w historii naszego rynku. Tylko w 2018 r. odnotowaliśmy lepsze wyniki. To pokazuje, że wyszliśmy bardzo sprawnie z pandemii, co znalazło odzwierciedlenie w mocnym otwarciu w pierwszym kwartale. Dodatkowo, pomimo wojny w Ukrainie i jej implikacji na rynki finansowe oraz ogólną sytuację gospodarczą, odnotowaliśmy znaczące transakcje także w drugim kwartale. Aktywność w sektorze biurowym wzrosła o 59 proc. w pierwszym półroczu br. Natomiast w handlu, dzięki dwóm transakcjom portfelowym w pierwszym kwartale 2022 r. wzrost wyniósł aż 173 proc. Nieco spadła aktywność w sektorze magazynowym, bo o 19 proc., ale to efekt wysokiej bazy z poprzedniego roku. Wtedy inwestycje w magazyny wyniosły aż 869 mln euro, czyli najwięcej ze wszystkich sektorów – komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

W Europie wyróżniają się Irlandia i Belgia, Polska na sporym plusie

Biura na wznoszącej, handel z oznakami ożywienia

Pomimo wyższych kosztów finansowania, inwestorzy zachowali apetyt na nieruchomości komercyjne, szczególnie jako częściowe zabezpieczenie przed inflacją. Ma to wpływ na uzyskiwane stopy kapitalizacji, a rynek jest w momencie wyznaczania nowego punktu równowagi. W najbliższych miesiącach spodziewamy się zamknięcia kilku znaczących transakcji oraz rozpoczęcia nowych procesów, co podkreśli stabilną pozycję Polski i pokaże płynność rynku – podsumowuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE

