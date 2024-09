Powstanie nowa fabryka Sika w Brześciu Kujawskim koło Włocławka (największa w Polsce)

Sika, międzynarodowy koncern produkujący chemię budowlaną, inwestuje w Polsce w nową fabrykę z rozbudowaną infrastrukturą, w tym farmą fotowoltaiczną. Obiekty powstaną w Brześciu Kujawskim koło Włocławka, w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Największa jak do tej pory inwestycja Sika w Polsce wzmocni pozycję firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Największa inwestycja Sika w Polsce

Jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Przed nami wiele pracy – w tym wyłonienie generalnego wykonawcy. Opracowaliśmy ambitny plan działania, zgodnie z którym planujemy otwarcie fabryki i rozpoczęcie produkcji w czwartym kwartale 2026 roku. Nowa fabryka to strategiczna inwestycja Sika w Polsce – największa jak do tej pory. Również w skali działalności naszego koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej będzie to infrastruktura o największej powierzchni. Nowy Zakład Produkcyjny na terenie gminy Brześć Kujawski wpłynie na dostępność produktów koncernu Sika na mapie Europy – mówi Wojciech Ziemliński, prezes zarządu firmy Sika.

Lokalizacja inwestycji przy szlakach komunikacyjnych północ-południe i zachód-wschód oraz w pobliżu złóż surowców niezbędnych do wytwarzania produktów sypkich i domieszek nie jest przypadkowa. Nie bez wpływu pozostaje bliskość portów morskich. Dla Sika znaczenie ma również możliwość działania w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i współpraca z lokalnymi władzami – dodaje Jacek Olszewski, dyrektor operacyjny w firmie Sika.

Nie tylko energia z OZE

W pierwszym etapie inwestycji Sika planuje budowę zaawansowanej technologicznie fabryki oraz nowoczesny magazyn, w którym obsługę zapewnią wózki jezdne zasilane energią elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej. W drugim etapie prac powstaną z kolei centrum szkoleniowe dla klientów oraz centrum badań i rozwoju (R&D).Łączna powierzchnia obiektów wyniesie 11 tys. mkw. Fabryka Sika w Machnaczu, w gminie Brześć Kujawski, będzie produkowała produkty sypkie oraz domieszki na nowoczesnych liniach produkcyjnych wysokiej jakości oraz efektywności.Rolę Inwestora Zastępczego Sika powierzyła firmie PM Inwestor Zastępczy, która do tej pory zrealizowała dla swoich klientów ponad pół tysiąca inwestycji.W ramach inwestycji Sika planuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 750 kWP. Nie będzie to jedyny element mający wpływ na działania Sika w kierunku redukowania negatywnego wpływu na środowisko. Kolejnym rozwiązaniem związanym ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami w fabryce koło Włocławka ma być instalacja do oczyszczania ścieków przemysłowych, która umożliwi ponowne wykorzystanie wody niezbędnej w procesach produkcyjnych oraz do celów gospodarczych.