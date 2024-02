Panattoni ukończyło fabrykę dla Samsunga

Panattoni ukończył we Wronkach realizację fabryki dla Samsunga. W nowym obiekcie o powierzchni 60 000 mkw. została zlokalizowana nowa linia do produkcji lodówek. Fabryka została zrealizowana w formule BTO, czyli na własność firmy.

Ukończenie fabryki dla Samsunga to idealne podsumowanie 2023 roku, który upłynął m.in. pod znakiem nearshoringu i związanej z nim reindustrializacji – około 1/3 powierzchni przemysłowej dostarczonej w kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy była przeznaczona pod procesy produkcyjne. Światowi potentaci doceniają centralne położenie Polski, umożliwiające dotarcie do klientów na całym kontynencie, ale też dostęp do wykwalifikowanych pracowników i rozwiniętą infrastrukturę – komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Otwarcie naszej nowej fabryki to ważny krok w kierunku przyszłości, gdzie innowacyjność, efektywność i nowoczesne rozwiązania zmierzają do usprawnienia procesów oraz poprawy wskaźników produkcyjnych. Inwestycja w nowy obiekt zapewni nie tylko wzrost wydajności produkcji wyrobów gotowych docelowo aż o 40%, ale również podniesie wydajności samych podlinii i poprawi logistykę wewnątrzzakładową. Uruchomienie w nowej hali samojezdnych wózków transportowych (AGV) to zdecydowany krok ku efektywnej i bezpiecznej logistyce wewnątrzzakładowej – podsumowuje Olgierd Bałtaki, prokurent, dyrektor w Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach i dodaje – Podejmowane przez nas działania inwestycyjne mają na celu uczynić firmę jeszcze bardziej zrównoważoną i energooszczędną. Wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania hali, montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w nowym obiekcie naszej Spółki to tylko przykładowe działania, które są ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej i ograniczanie wpływu fabryki na środowisko. Ta inwestycja to nie tylko wkład w rozwój nowoczesnych technologii, ale dowód zaangażowania Spółki w rozwój całego sektora AGD w Polsce. Wobec zmieniających się potrzeb rynku i otoczenia biznesowego, kluczowe jest stałe wzmacnianie potencjału firmy, dlatego inwestujemy w rozwój technologiczny oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

Fabryka została zrealizowana zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego budownictwa i przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent.

O znaczeniu nowej fabryki dla działalności Samsunga świadczy fakt, że została zrealizowana w formule BTO, czyli na własność firmy. Spółka skorzysta z obiektu o powierzchni 60 000 m kw., gdzie została zlokalizowana nowa linia do produkcji lodówek, zarówno modeli obecnych już na rynku, jak i zupełnie nowych.Deweloper był odpowiedzialny za kompleksowe przygotowanie inwestycji, w tym zabezpieczenie i przygotowanie gruntów, realizację infrastruktury drogowej w obszarze inwestycji, a także zapewnienie przyłącza elektrycznego o mocy 4,95 MW. W nowej fabryce zaimplementowane będą rozwiązania z zakresu automatyki całego ciągu technologicznego w procesie produkcji, co wymagało przygotowania posadzki wzmocnionej w wyznaczonych obszarach nawet do 20 ton na metr kwadratowy.Fabryka została zrealizowana zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego budownictwa i przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Deweloper zadbał m.in. o zwiększoną izolacyjność obiektu, przez zastosowanie płyty warstwowej na ścianach oraz specjalnej wełny na dachu. Ponadto do ogrzewania hali wykorzystane będą pompy ciepła.Wokół hali przewidziane są tereny zielone, obejmujące między innymi łąki kwietne i pas zieleni izolacyjnej od strony terenów mieszkaniowych, w ramach którego firma posadzi krzewy oraz drzewa iglaste i liściaste. Zanieczyszczenie dźwiękiem pozwoli natomiast ograniczyć ekran akustyczny oraz obniżona moc akustyczna centrali wentylacyjnych.