Biurowiec LIXA E o powierzchni blisko 18 000 mkw., który powstał w ramach kampusu biurowego w pobliżu Ronda Daszyńskiego w Warszawie, uzyskał właśnie pozwolenie na użytkowanie.

Przeczytaj także: Biurowiec Swobodna SPOT we Wrocławiu

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w nieco ponad 1,5 roku od wbicia pierwszej łopaty, możemy poinformować o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez kolejny budynek wchodzący w skład kompleksu LIXA – biurowiec LIXA E. Jest to obiekt, który doskonale odpowiada na aktualne oczekiwania najemców i świetnie wpisuje się w profil przyjaznego miejsca pracy. Kampusowy charakter zabudowy, jedna z największych dostępnych obecnie na rynku powierzchni piętra – 3 400 mkw., a co za tym idzie także swoboda w aranżacji przestrzeni, liczne tereny zielone, przemyślane rozwiązania technologiczne czy funkcjonalne jak np. uchylne okna, są elementami wyróżniającymi LIXA. Ogromny atut naszego kompleksu stanowi także unikalny w skali całego rynku koncept LIXA City Gardens. Szeroka i różnorodna oferta retailowa i gastronomiczna, w tym restauracje, bary, kawiarnie czy showroomy, sprawiają, że jest to miejsce, w którym życie toczy się również po godzinach pracy. Cieszymy się, że nasz projekt spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i dużym zainteresowaniem ze strony najemców. – powiedziała Marta Zawadzka, Dyrektor Najmu Yareal Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Biurowiec LIXA E z pozwoleniem na użytkowanie Podczas budowy wykorzystany był także m.in. niskoemisyjny beton, z którego wykonano całą konstrukcję oraz niskoemisyjne aluminium pochodzące z recyklingu, zastosowane na fasadach kompleksu. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przeczytaj także: Ocean Office Park B z pozwoleniem na użytkowanie

Kompleks LIXA, zlokalizowany w biznesowym centrum Warszawy na bliskiej Woli, docelowo będzie tworzył zespół pięciu budynków o łącznej powierzchni 77 000 mkw. W ramach ostatniego etapu budowy tego kampusu, powstał biurowiec LIXA E, który otrzymał właśnie pozwolenie na użytkowanie.Budynek LIXA E, usytuowany po zachodniej stronie ogólnodostępnego pasażu LIXA City Gardens, spajającego całość kompleksu, dostarczył na warszawski rynek blisko 18 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, która już dzisiaj cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Powierzchnie w budynku LIXA E zostały wynajęte w ponad 70%, a Yareal Polska prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi firmami, które planują związać swoją biznesową przyszłość właśnie z LIXA.Budynek LIXA E, podobnie jak pozostałe części kompleksu, zrealizowano zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, która na pierwszym planie stawia standardy ESG. Podczas budowy biurowca, jak i jego późniejszego funkcjonowania wykorzystywana była i będzie wyłącznie energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł, tj. lądowych farm wiatrowych.Podczas budowy wykorzystany był także m.in. niskoemisyjny beton, z którego wykonano całą konstrukcję oraz niskoemisyjne aluminium pochodzące z recyklingu, zastosowane na fasadach kompleksu. Dodatkowo, w biurowcu zaprojektowano uchylne okna, które pozwolą ograniczyć wykorzystywanie klimatyzacji przy jednoczesnym dostępie do świeżego powietrza, a wewnątrz budynku zostały zamontowane szybkobieżne windy odzyskujące energię, a także nowoczesne oświetlenie LED. Woda z opadów będzie gromadzona i posłuży do nawadniania krzewów, bylin i trawników rosnących w ogólnodostępnych ogrodach. Na dziedzińcu powstanie oczko wodne, wokół którego w upalne dni będzie rozpylana mgiełka wodna.W podziemnej części ostatniego etapu LIXA (w skład którego wchodzą budynki LIXA D i E), powstającego tuż przy reprezentacyjnym pieszym pasażu, tworzącym nowe przejście pomiędzy ulicami Kasprzaka i Giełdową, znalazło się łącznie 217 miejsc parkingowych. Część z nich została wyposażona w ładowarki do samochodów elektrycznych. Przewidziano także stojaki dla rowerów oraz prysznice i szafki dla najemców, dojeżdżających do pracy jednośladami. W ramach realizacji tej fazy LIXA, Yareal Polska przeprowadził także remont okolicznych ulic, w tym fragmentu jednej z kluczowych arterii warszawskiej Woli – ulicy Kasprzaka. Co więcej, na wiosnę br. planowany jest również remont całej ulicy Giełdowej.Kampus biurowy LIXA został zaprojektowany przez renomowaną pracownię HRA Architekci. Zarówno istniejące budynki (w tym LIXA E), jak i powstający jeszcze biurowiec LIXA D są certyfikowane w systemie zielonego budownictwa BREEAM, uzyskując ocenę Excellent. Projekt LIXA posiada także rating WELL Health-Safety potwierdzający, że kompleks spełnia wysokie wymagania dotyczące standardów i procedur bezpieczeństwa.W budowie pozostaje jeszcze biurowiec LIXA D, ostatni budynek w kompleksie LIXA. Oddanie do użytkowania tego obiektu zaplanowano na przełom I i II kw. 2024 r.