Echo Investment buduje biurowiec Swobodna SPOT we Wrocławiu. Nowa inwestycja zaoferuje łącznie 41 600 mkw. powierzchni na wynajem.

Projektując Swobodna SPOT dużo uwagi poświęciliśmy na harmonijne wkomponowanie projektu w otaczającą tkankę miejską. Zależało nam na stworzeniu przyjaznego miejsca, które będzie dobrze służyć przyszłym pracownikom oraz najbliższej okolicy. Budowanie nowych relacji służbowych i społecznych wesprze zielony miejski pasaż inspirowany krajobrazem górskiego kanionu. Stopniowe uskoki wieńczące obie bryły nadadzą im dynamiki i stworzą tarasy rekreacyjne na dachach, – dodaje Krzysztof Pydo, architekt z pracowni Kuryłowicz & Associates.

Swobodna SPOT powstaje przy ulicy Swobodnej 60 we Wrocławiu. W ramach projektu zbudowane zostaną dwa biurowce, które połączy zielony, miejski pasaż. Inwestycja została zaprojektowana przez architektów z pracowni Kuryłowicz & Associates.W pierwszej kolejności powstanie 11-piętrowy budynek o powierzchni 16 000 mkw. położony na skrzyżowaniu ulic Swobodnej i Gwiaździstej. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2025 r. Drugi budynek, który dostarczy na rynek kolejne 25 600 mkw. powierzchni, planowany jest na III kwartał 2026 r.Swobodna SPOT to nie tylko wygodne i nowoczesne biura. W parterze znajdzie się restauracja, kawiarnia, lokale handlowe i przestrzenie wspólne do nieformalnych spotkań. Deweloper i projektanci zadbali także o przyjazną miejską przestrzeń pomiędzy budynkami. Będzie to idealne miejsce, żeby odpocząć wśród zieleni, napić się kawy, zjeść lunch czy po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu.Energooszczędny biurowiec będzie mógł pochwalić się przyjaznymi dla klimatu rozwiązaniami, takimi jak np. częściowe wykorzystanie wody szarej do podlewania roślin. Obiekt będzie też wyposażony w technologię oczyszczania powietrza w jego wnętrzach. W myśl certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, już na etapie budowy Echo Investment zadba o racjonalne gospodarowanie energią i wodą oraz monitoring odpadów. Wysoką jakość łączności cyfrowej i rozwiązań teletechnicznych potwierdzą certyfikacje WiredScore i SmartScore. Na terenie inwestycji znajdą się stacje do ładowania aut elektrycznych, a także stojaki i szatnie z prysznicami dla rowerzystów.