Dwa biurowce od ATAL z pozwoleniem na użytkowanie

ATAL otrzymał pozwolenie na użytkowanie dwóch biurowców - Krakowskiej 35 we Wrocławiu i Alei Pokoju 81 w Krakowie. Obecnie trwa proces komercjalizacji obiektów.

Przeczytaj także: Biura na rynkach regionalnych I kw. 2021

Krakowska 35

Aleja Pokoju 81

Biurowiec Krakowska 35 zlokalizowany jest w południowej części Wrocławia. Oferuje ok. 13 500 mkw. powierzchni najmu. Ma sześć kondygnacji naziemnych oraz jedną podziemną, gdzie mieści się garaż. Wizytówką Krakowskiej 35 jest dwukondygnacyjne lobby. Biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage.Biurowiec ma bezpośredni dostęp do Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia, co umożliwia sprawny dojazd autem do innych dzielnic, w pobliży jest także ścieżka rowerowa oraz liczne połączenia autobusowe i tramwajowe. Dla entuzjastów rozwiązań ekologicznych udostępniono stacje ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę dla rowerzystów, m.in. miejsca parkingowe, szatnie oraz łazienki. W biurowcu powstanie przedszkole i żłobek, gdyż jednym z najemców jest ogólnopolski operator przedszkoli Fair Play, który otworzy w obiekcie swoją placówkę gotową przyjąć blisko 100 dzieci. Dodatkową korzyścią, szczególnie istotną dla pracowników spoza Wrocławia, jest dostęp do bazy noclegowej w sąsiadującym z biurowcem aparthotelu Krakowska 37.Wyłącznym agentem odpowiedzialnym za komercjalizację wrocławskiego biurowca jest Knight Frank.Kompleks biurowy Aleja Pokoju 81 powstał na krakowskich Czyżynach, przy jednej z głównych arterii stolicy Małopolski. Dzięki czemu przyszli pracownicy mają zapewniony dogodny dojazd do miejsca pracy różnymi środkami komunikacji z każdego zakątka Krakowa, a także na wyciągnięcie ręki dostęp do oferty handlowej, restauracyjnej i rozrywkowej.Nowoczesny kompleks Aleja Pokoju 81 składa się z pięciokondygnacyjnego budynku klasy A z podziemnym parkingiem. Łączna powierzchnia obiektu wyniesie 8 400 mkw., a do najmu przekazane zostanie 7 600 mkw. Wysoką jakość budynku oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań potwierdza certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage. Na parterze budynku poza reprezentacyjnym lobby zaplanowano przestrzeń o przeznaczeniu handlowo-usługowym, gdzie znajdą się sklepy, usługi i gastronomia. Zadbano także o popularyzację przyjaznych środowisku dojazdów do pracy, dzięki stworzeniu infrastruktury rowerowej oraz dostępnych stacjach do ładowania pojazdów elektrycznych. Biurowiec jest częścią realizowanej przez ATAL wieloetapowej inwestycji łączącej funkcję biurową, handlowo-usługową, a także budynki mieszkalne.