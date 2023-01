239 000 mkw. powierzchni flex w Polsce w ciągu 4 lat

Z najnowszego raportu Workthere.pl, platformy umożliwiającej wyszukiwanie elastycznych biur, należącej do firmy doradczej Savills, wynika, że od 2018 r. operatorzy powierzchni flex uruchomili ponad 239 000 m kw. nowej powierzchni w 114 budynkach, co odpowiada 75% całkowitych zasobów coworków i biur serwisowanych w Polsce.

Po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, udział transakcji flex na rynku biurowym w Warszawie wzrósł do 4,0%, znacznie powyżej poziomów z lat 2020-2021. To odzwierciedla trendy z Europy Zachodniej. Szacujemy, że transakcje najmu powierzchni elastycznych będą stanowiły 5% całkowitego popytu w Europie w 2023 r. i wzrosną do 6% w 2024 r. Udział tego typu powierzchni w całkowitych zasobach biurowych w przyszłości może wzrosnąć nawet do 20% – komentuje Thomas Jodar, Associate Director w Savills, lider projektu Workthere w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ile powierzchni flex w Polsce? W ciągu zaledwie czterech lat w Polsce powstało blisko ćwierć miliona m kw. powierzchni flex.

W ostatnich miesiącach poziom wynajęcia powierzchni flex w Warszawie dochodził do 85%. W lokalizacjach centralnych, wartość ta sięgała powyżej 90%. Główni operatorzy w stolicy w 2022 roku podpisali umowy na łącznie ponad 950 stanowisk pracy. Klienci coworków coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na ponad 50 stanowisk. W samym tylko listopadzie odnotowaliśmy ponad 20 takich transakcji, w tym niektóre na ponad 100 biurek. Tendencja ta jest widoczna głównie w Warszawie, ale także miasta regionalne odnotowują wzrost wielkości transakcji. Główni użytkownicy coworków to firmy technologiczne, zwłaszcza dostawcy rozwiązań opartych na chmurze, producenci oprogramowania i deweloperzy gier – dodaje Thomas Jodar, Associate Director w Savills, lider projektu Workthere w Polsce.

Obecnie całkowite zasoby powierzchni elastycznej oferowanej przez międzynarodowych i polskich operatorów w nowoczesnych budynkach biurowych to ponad 320 500 m kw., z czego ponad połowa znajduje się w Warszawie (178 000 m kw.). Jak podaje Savills, najwyższym udziałem powierzchni elastycznej w całkowitych zasobach nowoczesnej powierzchni biurowej charakteryzuje się jednak nie stolica, a Kraków (47 100 m kw., czyli 2,9%). Trzecim w kolejności miastem z wysokim udziałem powierzchni flex jest Wrocław (2,7%), gdzie do dyspozycji najemców jest 36 100 m kw. Na uwagę zasługuje również Łódź, która pomimo mniejszej wielkości rynku biurowego, dysponuje wysokimi zasobami biur elastycznych (16 700 m kw., co stanowi 2,6%).Największą aktywność ze strony operatorów powierzchni elastycznych w pierwszych trzech kwartałach odnotowano w Warszawie. Popyt do końca września 2022 roku był prawie trzykrotnie wyższy niż w całym poprzednim roku i wyniósł blisko 25 000 m kw., na które złożyło się 11 transakcji. Jak wynika z najnowszego raportu Workthere, to wynik nadal poniżej rekordu z 2018 roku, choć całoroczny wynik może być zbliżony do drugiego najlepszego wyniku z 2019 roku, kiedy całkowity popyt wyniósł ponad 33 400 m kw.Pięciu największych operatorów powierzchni elastycznej odpowiada za 42% jej zasobów. Pod względem liczby lokalizacji biur serwisowanych, zdecydowanym liderem jest Regus z ponad 20 lokalizacjami w Polsce. Na drugim miejscu znajduje się CitySpace z 12 oddziałami, a ostatni stopień podium należy do Loftmill, z ośmioma oddziałami. Poza podium uplasował się Adgar z konceptem Brain Embassy – siedem lokalizacji, a tuż za nim WeWork, który oferuje ok. 31 800 m kw. w pięciu lokalizacjach.Jak podaje Workthere na podstawie danych opracowanych przez analityków Savills, koszt jednego stanowiska pracy w biurze serwisowanym lub coworku w Warszawie to średnio 380 euro za miesiąc, podczas gdy w miastach regionalnych czynsze wynoszą 260-340 euro. Biorąc pod uwagę wysoki popyt na powierzchnię serwisowaną w połączeniu z utrzymującą się wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii, które wpłynęły na wzrost opłat eksploatacyjnych, Savills przewiduje, że operatorzy będą wkrótce zmuszeni podnieść ceny swoich usług w celu utrzymania rentowności biznesu.