Wrócił popyt na biurowce. Motorem CSR i hybrydowy model pracy

Dynamika europejskiego rynku powierzchni biurowych istotnie wyhamowała wskutek pandemii. Od dłuższego jednak czasu widać wyraźne symptomy powrotu do normalności. Kolejnym tego potwierdzeniem są najnowsze doniesienia BNP Paribas Real Estate, które potwierdzają, że po obiecującej końcówce 2021 r. kolejne miesiące przyniosły już nawet rekordy. Ubiegłoroczny wolumen transakcji wzrósł o 10% rdr i osiągnął poziom zbliżony do średniej długoterminowej.

Odbicie po pandemii traci impet

Wolumen transakcji w czwartym kwartale 2022 r. był o niemal 30% niższy od średniej dziesięcioletniej dla ostatniego kwartału roku

Popyt na biura o wysokim standardzie wpływa na wzrost czynszów w najlepszych biurowcach

Hybrydowy model pracy coraz bardziej się upowszechnia, co sprawia, że najemcy poszukują lokalizacji w najbardziej centralnych dzielnicach i nowoczesnych budynkach oferujących elastyczne rozwiązania. Biuro staje się niezbędnym narzędziem w rękach firm, dzięki któremu mogą przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników, koncentrując się przy tym na ich dobrostanie, a także zapewnić optymalne udogodnienia pozwalające zwiększyć wydajność poszczególnych zespołów oraz osiągnąć cele środowiskowe i ograniczyć zużycie energii. Apetyt na najlepsze nieruchomości biurowe w centralnych lokalizacjach przekłada się na wzrost stawek czynszowych na prawie wszystkich rynkach - komentuje Laurent Boucher, Prezes BNP Paribas Real Estate Advisory Europe 7.

Obserwujemy jednak polaryzację rynku biurowców. Z jednej strony czynsze w nowych budynkach w najbardziej pożądanych lokalizacjach cały czas wzrastają, a z drugiej strony biurowce o niższym standardzie lub położone w mniej atrakcyjnych dzielnicach mogą coraz bardziej odczuwać skutki braku zainteresowania najemców - dodaje Laurent Boucher.

Pustostany na stabilnym, kontrolowanym poziomie

Znaczący spadek aktywności inwestycyjnej na rynku biurowców

Stopy kapitalizacji dla najlepszych biurowców nadal rosną

Stopy procentowe są już niemal na maksymalnym poziomie. Przewidujemy, że w 2023 r. zaczną się stabilizować, a pod koniec roku możliwa jest nawet ich obniżka -konkluduje Laurent Boucher.

Największy wzrost aktywności najemców w stosunku do 2021 r. odnotowano w Dublinie (+63%), Warszawie (+48%), Centrum Londynu (+45%), Mediolanie (+28%) i Madrycie (+26%).Podobną skalę wzrostu popytu zaobserwowano na wszystkich 26 rynkach europejskich. Całkowita aktywność najemców w 2022 r. zamknęła się wynikiem 11 mln mkw. i była o 11% wyższa względem poprzedniego roku.W odróżnieniu od bardzo dobrego pierwszego półrocza, druga połowa 2022 roku upłynęła pod znakiem spowolnienia aktywności najemców na kilku rynkach europejskich, co wskazuje na osłabienie odbicia po okresie pandemii. W sześciu największych miastach Niemiec (Berlin, Kolonia, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Monachium) odnotowano spadek popytu – wolumen transakcji w czwartym kwartale 2022 r. był o niemal 30% niższy od średniej dziesięcioletniej dla ostatniego kwartału roku.Największe wzrosty czynszów w 2022 r. odnotowano w Centrum Londynu (+19%), Warszawie (+13%), Mediolanie (+11%) i Dublinie (+9%).Wskaźniki niewynajętej powierzchni biurowej, które znacząco wzrosły w 2020 r. i w pierwszych miesiącach 2021 r., obecnie utrzymują się na stabilnym poziomie. Średnia stopa pustostanów w Europie na koniec 2022 r. wyniosła 7,4% i praktycznie nie zmieniła się względem końca 2021 r. (+10 punktów bazowych).Podobnie jak w przypadku czynszów, obserwujemy duże zróżnicowanie pomiędzy wskaźnikami pustostanów w najbardziej pożądanych dzielnicach biznesowych i przedmieściach.Aktywność inwestycyjna w pierwszych dwóch kwartałach 2022 r. osiągnęła rekordowy poziom, ale już w trzecim i czwartym kwartale spadła z powodu znacznego wzrostu kosztów finansowania i związanej z tym korekty cen. W całym 2022 r. w nieruchomości komercyjne zainwestowano łącznie 248,3 mld euro, czyli o 14% mniej niż rok wcześniej. Spadki zaobserwowano we wszystkich kategoriach aktywów, przy czym największy, bo aż o 21%, w sektorze nieruchomości biurowych, na które w 2022 r. inwestorzy przeznaczyli zaledwie 90,1 mld euro. Spowolnienie aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym miało miejsce głównie na większych rynkach, takich jak Wielka Brytania (-25%), Niemcy (-28%) i Francja (-15%), w przeciwieństwie do mniejszych rynków, m.in. Belgii, Włoch, Polski, Irlandii i Hiszpani, które w 2022 r. odnotowały wzrosty wolumenu inwestycji.W drugim i trzecim kwartale 2022 r. pojawiły się pierwsze oznaki wzrostu stóp kapitalizacji. Ten trend utrzymał się również w czwartym kwartale i objął wszystkie rynki europejskie. Sytuacja makroekonomiczna, a w szczególności inflacja, skłoniła banki centralne do normalizacji polityki pieniężnej poprzez podnoszenie stóp procentowych. To z kolei doprowadziło do zmniejszenia się różnic w stosunku do stóp kapitalizacji oraz korekty cen aktywów, zwłaszcza nieruchomości biurowych.