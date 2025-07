Panattoni Park Siedlce z nową halą magazynową

Nowoczesna przestrzeń magazynowa, rozwiązania zgodne z BREEAM i logistyka na najwyższym poziomie – pod Siedlcami trwa budowa centrum dystrybucyjnego realizowanego przez Harden Construction. Obiekt powstający w Panattoni Park Siedlce osiągnął już 50% zaawansowania. Inwestycja zostanie oddana do użytkowania u schyłku przyszłego roku.

Przeczytaj także: Rusza budowa Panattoni Park Sochaczew

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Harden Construction realizuje budowę hali magazynowej pod Siedlcami Obiekt o powierzchni blisko 6200 m kw. powstaje w Ujrzanowie, około 100 kilometrów na wschód od Warszawy

Obecność antresoli wymusza zastosowanie niestandardowych rozwiązań przeciwpożarowych, które zapewnią zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. W obiekcie przewidziano także montaż taśmociągu oraz nowoczesnych systemów zarządzania budynkiem, takich jak BMS (Building Management System). Umożliwią one zdalny odczyt liczników energii, wody i gazu, a także bieżącą kontrolę zużycia mediów. – dodaje Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w Harden Construction.

Przeczytaj także: Rusza budowa Panattoni Park Poznań XIV

Firma Harden Construction rozpoczęła budowę nowego centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego w Panattoni Park Siedlce. Inwestycja o powierzchni niemal 6200 m² powstaje w Ujrzanowie, w pobliskim sąsiedztwie Siedlec oraz autostrady A2. Przyszłym użytkownikiem obiektu będzie firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych.Nowo powstający magazyn dystrybucyjny będzie obejmował około 5500 m kw. powierzchni magazynowej oraz 500 m kw. części biurowej. Prace budowlane rozpoczęły się w maju br. i potrwają do końca roku, a następnie obiekt zostanie przekazany najemcy z branży logistycznej.Aktualnie na placu budowy prowadzone są prace montażowe w tym pokrycia dachu, elewacji z płyty warstwowej, konstrukcji stalowej i instalacji podstropowych na hali. Na terenach zewnętrznych wykonywane są prace ziemne i drogowe. Zaawansowanie prac można oszacować na poziomie 50%. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie posadzki przemysłowej.Choć inwestycja realizowana jest poza terenami zurbanizowanymi, projekt nie jest pozbawiony wyzwań. Kluczowym z nich jest krótki czas do tzw. early access, w ramach którego część obiektu zostanie udostępniona zewnętrznym podmiotom odpowiedzialnym za montaż antresoli i regałów magazynowych.Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projekt wpisuje się w ideę zrównoważonego budownictwa. Obiekt uzyska certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie Excellent.Aby zwiększyć komfort użytkowników, przewidziano zwiększony dostęp do światła dziennego, a część biurowa będzie spełniać wysokie standardy akustyczne, termiczne oraz jakości powietrza.