Panattoni Park Warsaw West - rusza budowa III hali

Panattoni rusza z budową ostatniej, trzeciej hali w ramach inwestycji Panattoni Park Warsaw West. Obiekt o powierzchni 16 460 m kw. powstanie na potrzeby operatora logistycznego – XBS Logistics. Firma planuje rozpocząć działalność w nowym magazynie w lipcu 2025 roku.

Przeczytaj także: Powstanie Panattoni Park Kraków East V

Panattoni Park Warsaw West to inwestycja, która doskonale odpowiada na potrzeby firm poszukujących powierzchni magazynowych w okolicach Warszawy. Jest zlokalizowana zaledwie 26 km na zachód od granic stolicy, w pobliżu planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nasza współpraca z XBS Logistics jest kolejnym potwierdzeniem, że lokalizacje i standardy oferowane przez Panattoni przyciągają wiodących graczy na rynku logistyki - mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Przeczytaj także: Panattoni Park Szczecin V z finansowaniem od mBank

Po wybudowaniu trzeciej hali Panattoni Park Warsaw West bedzie mieć powierzchnię łącznie ponad 90 000 m kw. Inwestycja jest już w pełni skomercjalizowana.Dzięki nowej powierzchni XBS Logistics wzmocni swoje operacje logistyczne w regionie oraz zabezpieczy dodatkową przestrzeń na potrzeby przyszłych kontraktów.Strategiczne położenie parku otwiera dostęp do potężnego rynku warszawskiego, zapewniając jednocześnie bliskość głównych szlaków komunikacyjnych. Sąsiedztwo drogi krajowej 92 pozwala dotrzeć w niecałe pół godziny do autostrady A2, łączącej najważniejsze ośrodki logistyczne w Europie środkowo-wschodniej: Warszawę, Łódź, Poznań oraz Berlin. Inwestycję dzieli zaledwie 35 minut od centrum stolicy oraz międzynarodowego Lotniska Chopina.Halę zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami, by w pełni spełniała wszelkie potrzeby związane z magazynowaniem i dystrybucją towarów. W obiekcie zostaną zastosowane liczne rozwiązania ograniczające zużycie energii i wody, co przełoży się na niższe koszty eksploatacyjne. Zgodnie ze standardem Panattoni budynek przejdzie certyfikację środowiskową na poziomie BREEAM Excellent.