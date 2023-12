Panattoni ruszyło z budową pierwszej hali parku przemysłowego Panattoni Park Łódź West II o powierzchni ponad 84 000 mkw, z czego 31 700 mkw zajmie Rohlig SUUS Logistics.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rusza budowa Panattoni Park Łódź West II

Pierwsza hala zajmie 70 630 m kw. i ma zostać ukończona w III kwartale 2024 r.Panattoni Park Łódź West II zlokalizowany jest przy ul. Langiewicza, w sąsiedztwie drogi S14 – łączącej autostradę A2 (Warszawa – Łódź – Poznań – Berlin) i drogę ekspresową S8 (Białystok – Warszawa – Łódź – Wrocław).Pierwszym najemcą w nowym parku będzie Rohlig SUUS Logistics. Polski operator logistyczny procesy prowadzić będzie na 29 815 m kw. przestrzeni magazynowej, z czego 9220 m kw. to powierzchnia typu cross-dock przystosowana do intensywnych operacji logistyczno-hadlingowych. Firma skorzysta też ze specjalnie przygotowanej, wyposażonej w panoramiczne okna powierzchni biurowej obejmującej 1900 m kw.Wspólną historię Panattoni i Rohlig SUUS Logistics piszą już od ponad 10 lat, w ostatnim czasie otwierając nowe przestrzenie w Lublinie i Koszalinie. W 2022 r. firma skorzystała z aż 42 000 m kw. w ramach Panattoni Park Poznań West Gate.Panattoni Park Łódź West II przejdzie certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent. Deweloper zamontuje panele fotowoltaiczne na dachu, wykorzysta czujniki zmierzchu i świtu do oświetlenie zewnętrznego, a także zaimplementuje BMS (Building Management System). Najemcy skorzystają również z urządzeń i armatury sanitarnej oszczędzającej wodę czy nowoczesnych i zeroemisyjnych systemów ogrzewania gazowego. Deweloper przygotuje także szereg rozwiązań dla pracowników, w tym: zielone strefy relaksu z ekologicznymi meblami, infrastrukturę dla rowerzystów, miejsca parkingowe dla car-sharingu oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Panattoni zadba o bioróżnorodność inwestycji – dostarczy schronienie dla bezkręgowców, owadów i ptaków, a także dokona licznych nasadzeń drzew i krzewów oraz łąk kwietnych.Panattoni w regionie łódzkim dostarczyło ponad 2,2 mln m kw.– więcej niż w takich regionach jak Mazowsze czy Dolny Śląsk, co podkreśla kluczowe znaczenie tego obszaru dla rozwoju firmy. Ok. 1 mln m kw. deweloper dostarczył w granicach Łodzi. Teraz poszerzy wolumen o kolejne 84 370 m kw. w ramach dwóch hal.