Powstanie Panattoni Park Sosnowiec V. Hebe pierwszym najemcą

W grudniu rusza budowa Panattoni Park Sosnowiec V. Inwestycja obejmie docelowo dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 52 000 m kw. Pierwszym najemcą jest firma Hebe.

Przeczytaj także: Powstanie Panattoni Park Kraków East V

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hebe pierwszym najemcą w Panattoni Park Sosnowiec V Panattoni Park Sosnowiec V obejmie docelowo dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 52 000 m kw.

Przeczytaj także: Panattoni Park Szczecin V z finansowaniem od mBank

Budowa pierwszej hali o powierzchni ponad 33 000 m kw. ma zostać ukończona w IV kwartale 2025 roku. W przyszłości powstanie jeszcze drugi budynek, który będzie liczył blisko 19 000 m kw.Park ma już pierwszego najemcę – sieć drogerii Hebe. Należąca do Grupy Jeronimo Martins firma wynajęła na 10 lat 22 000 m kw. Dla firmy Hebe zostanie przygotowane centrum dystrybucyjne w formule BTS.W centrum dystrybucyjnym Hebe znajdzie się między innymi zaawansowana technologicznie antresola typu pick-tower, urządzenia transportu wewnętrznego zwiększające produktywność i ergonomię pracy oraz komfortowe zaplecze socjalne.Panattoni Park Sosnowiec V został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju i przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent, co dla najemców oznacza niższe koszty eksploatacyjne i ograniczanie śladu węglowego. W parku zastosowane zostaną rozwiązania m.in. ograniczające zużycie energii i wody, systemy detekcji wycieków, energooszczędne oświetlenie czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Dachy hal będą wzmocnione do montażu instalacji fotowoltaicznej.Atutem parku jest jego położenie. Panattoni Park Sosnowiec V znajdzie się w strategicznej lokalizacji – zaledwie 2,2 km od drogi ekspresowej S1 i 12 km od jej węzła z autostradą A4, co zapewnia doskonały dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Od centrum Katowic inwestycję dzieli jedynie 16 km, Lotniska Katowice – 19 km, a odległość do granicy polsko-czeskiej to tylko 84 km.