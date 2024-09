Powstanie Panattoni Park Kraków East V

W październiku rozpocznie się budowa Panattoni Park Kraków East V. Na działce o powierzchni 9,6 ha w Zakrzowie powstanie hala klasy A o powierzchni 39 000 m kw. Pierwszym najemcą jest firma Highway Automotive.

Panattoni Park Kraków East V zlokalizowany będzie na wschód od Krakowa, niecałe 2 km od węzła autostrady A4 i 9 km od trasy ekspresowej S7.

Firma Panattoni nabyła działkę o powierzchni 9,6 ha w Zakrzowie – zaledwie 19 km od ścisłego centrum Krakowa – i ruszy z budową hali klasy A o powierzchni 39 000 m kw. 8 000 m kw. wynajęła już firma Highway Automotive, dystrybutor części do samochodów ciężarowych, autobusów oraz maszyn roboczych i rolniczych, takich jak elementy do klimatyzacji, silnika i jego chłodzenia czy kontroli emisji spalin. Od maja 2025 roku firma będzie stąd obsługiwać ogólnoświatowy rynek.Panattoni Park Kraków East V zlokalizowany będzie na wschód od Krakowa, niecałe 2 km od węzła autostrady A4 i 9 km od trasy ekspresowej S7, co zapewni mu doskonałe skomunikowanie z głównymi ośrodkami w kraju i zagranicą. Port lotniczy w Balicach oddalony jest o ok. 30 km. Elastyczne warunki kształtowania modułów umożliwią wykorzystanie obiektu do zróżnicowanych procesów, od zastosowań typowo logistycznych po lekką produkcję.Nowy park – zgodnie ze standardem dewelopera – przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent, co przełoży się na niższe koszty operacyjne dla najemców i będzie wsparciem w realizacji celów klimatycznych.Firma Panattoni zrealizowała w regionie już ponad 290 000 m kw. nowoczesnych powierzchni przemysłowych. W zeszłym roku oddała swoją największą inwestycję – Panattoni Park Kraków North o powierzchni 56 500 m kw. oraz dwa parki zlokalizowane w Skawinie. W tym roku zostały oddane już dwie inwestycje – City Logistics Kraków Airport II oraz Panattoni Park Kraków East IV, a w sierpniu będzie ukończony kolejny park: City Logistics Kraków III.