Biurowce: więcej biur do wynajęcia, mniej nowych inwestycji

70% popytu na biura koncentruje się w Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu - czytamy w najnowszym raporcie Newmark Polska. Opracowanie poświęcone sytuacji, która panowała na regionalnym rynku biurowców w I połowie 2024 r., rzuca światło na takie kwestie jak np. nowe inwestycje biurowe, aktywność najemców i deweloperów oraz dostępność wolnych biur. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakim wolumenem powierzchni biurowej dysponowały u schyłku czerwca bieżącego roku główne rynki regionalne?

W których miastach odnotowano największy, a w których najmniejszy popyt na biurowce?

Ile trzeba zapłacić za wynajem 1m2 powierzchni biurowej?

Gdzie zaznaczył się wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętej?

Z uwagi na wysoki odsetek powierzchni niewynajętej w istniejących budynkach biurowych deweloperzy ostrożnie podchodzą do rozpoczynania nowych inwestycji, co w najbliższych kwartałach przełoży się na ograniczoną podaż – do końca bieżącego roku powstanie niewiele ponad 90 000 mkw. biur – mówi Karol Wyka, Dyrektor Zarządzający Działu Powierzchni Biurowych, Newmark Polska.

W okresie od początku stycznia do końca czerwca 2024 roku najwięcej powierzchni biurowej, bo aż 93 500 mkw., najemcy wynajęli w Krakowie. Na drugiej pozycji uplasowało się Trójmiasto z prawie 56 000 mkw. podpisanych umów. Natomiast we Wrocławiu aktywność najemców wyniosła prawie 50 000 mkw. Na te trzy miasta przypadło prawie 70% całkowitego popytu zarejestrowanego w regionach w pierwszej połowie br. – mówi Karol Wyka.

Drugi kwartał 2024 roku przyniósł ponowny wzrost udziału renegocjacji i odnowień w całkowitym wolumenie najmu na głównych rynkach regionalnych – z 46,6% w I kw. 2024 r. do ponad 51%. Natomiast w całym pierwszym półroczu udział renegocjacji wyniósł 49%, a nowych umów i relokacji 41%. Pozostałe 10% stanowiły ekspansje (5%), transakcje na potrzeby własne (4%) i umowy przednajmu (1%) – dodaje Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Lider ds. ESG, Newmark Polska.

Czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe w drugim kwartale 2024 roku utrzymały się na stosunkowo stabilnym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wynosiły 16,00-17,00 euro/mkw./miesiąc. Najwyższe stawki za wynajem obowiązują w budynkach biurowych, które oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych technologii, ESG i energooszczędności. Utrzymujące się na wysokim poziomie koszty eksploatacyjne skłaniają zarówno najemców, jak i właścicieli biurowców do inwestowania w modernizację wynajmowanych biur, aby osiągnąć znaczne oszczędności – podsumowuje Urszula Sobczyk, Dyrektor Działu Wycen firmy Newmark Polska.

Na koniec drugiego kwartału 2024 roku całkowite zasoby nowoczesnych biurowców na ośmiu największych rynkach regionalnych poza Warszawą wynosiły ponad 6,73 mln mkw. W okresie od stycznia do końca czerwca deweloperzy dostarczyli łącznie przeszło 61 000 mkw. biur w siedmiu nowych budynkach, tj. o ponad 47% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.W drugim kwartale na rynek trafiło 30 000 mkw., co stanowiło 49% powierzchni biurowej oddanej do użytkowania w pierwszej połowie 2024 roku. Wśród największych zrealizowanych inwestycji znalazły się takie biurowce jak: Quorum Office Park A (18 200 mkw., I kw.) i B10 (14 150 mkw., II kw.) we Wrocławiu oraz Brain Park C (13 000 mkw.) w Krakowie.Pod koniec czerwca 2024 roku w trakcie realizacji znajdowały się projekty o łącznej powierzchni ok. 214 000 mkw. – to o prawie 10% mniej niż w pierwszym kwartale 2024 roku i ponad 53% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Na wzrost aktywności deweloperskiej trzeba będzie zaczekać aż do 2025 roku, a jednym z czynników zachęcających do zwiększenia liczby realizowanych inwestycji z pewnością będą prognozowane kolejne obniżki stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego.Aktywność najemców utrzymuje się na stabilnym, ale dość umiarkowanym poziomie. W drugim kwartale 2024 roku najemcy na głównych rynkach regionalnych wynajęli ponad 146 000 mkw. Był to wynik zbliżony do popytu odnotowanego w pierwszym kwartale, w którym wyniósł prawie 140 000 mkw. Z kolei popyt brutto w pierwszym półroczu sięgnął 286 000 mkw. i był niższy o ponad 14% niż w pierwszej połowie 2023 roku.Średnia wielkość transakcji podpisanych w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku przekroczyła 1000 mkw., co stanowi wzrost o ponad 12% w porównaniu z poprzednim kwartałem (ok. 900 mkw.). Natomiast w całym półroczu średnia wielkość finalizowanych umów najmu zbliżyła się do poziomu 950 mkw. Większość (70%) transakcji w tym okresie dotyczyła modułów poniżej 1000 mkw., które cieszyły się największym zainteresowaniem najemców.W pierwszej połowie 2024 roku największy udział w popycie miały firmy z sektora IT i produkcyjnego. Przypadło na nie odpowiednio 30% i 18% całkowitego wolumenu transakcji najmu. Na trzecim miejscu znalazły się firmy z branży usług dla biznesu z 15-procentowym udziałem.W drugim kwartale 2024 roku współczynnik pustostanów w największych miastach regionalnych kraju nieznacznie się obniżył – pierwszy raz od trzeciego kwartału 2022 roku. Na koniec czerwca 2024 roku wynosił 17,7%, co oznacza spadek o 0,1 p.p. w porównaniu z pierwszym kwartałem br., ale jednocześnie wzrost o 0,9 p.p. w ujęciu rocznym. Największe wzrosty rok do roku zaobserwowano we Wrocławiu (o 2,1 p.p.), Szczecinie (o 1,9 p.p.) i Krakowie (o 1,8 p.p.). Łącznie na ośmiu głównych rynkach regionalnych najemcy mają do dyspozycji rekordowe prawie 1,2 mln mkw. wolnej powierzchni biurowej.