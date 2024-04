Biura na rynkach regionalnych I kw. 2024

6 709 100 m kw. - taką powierzchnią biurową dysponowało w I kwartale 2024 roku osiem głównych rynków regionalnych w Polsce - wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Juan Diego z Pixabay Ile biur na rynkach regionalnych na koniec I kw. 2024? Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku całkowite istniejące zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 709 100 m kw.

Dane dotyczą 8 głównych rynków regionalnych - Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin. Całkowita powierzchnia biurowa w tych miastach wynosiła na koniec I kwartału tego roku 6 709 100 m kw. Największym rynkiem biurowym w Polsce, zaraz po Warszawie, był Kraków dysponujący powierzchnią 1 820 300 m kw., Wrocław - z 1 372 000 m kw. oraz Trójmiasto (1 047 400 m kw.).W pierwszym kwartale 2024 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 31 200 m kw. Zrealizowanymi projektami były: Quorum Office Park A we Wrocławiu (Cavatina Holding, 18 200 m kw.) oraz Brain Park C w Krakowie (Echo Investment, 13 000 m kw.).Na koniec marca 2024 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było oferowane około 1 192 100 m kw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,8% (wzrost o 0,3 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 1,9 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Łodzi – 21,3%, a najniższy w Szczecinie – 5,5%.Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2024 roku wyniósł 140 000 m kw., co jest wynikiem o 33% niższym względem ubiegłego kwartału oraz o prawie 17% niższym względem analogicznego kwartału roku 2023. Najwięcej powierzchni biurowej zostało wynajęte w Krakowie (44 100 m kw.), Wrocławiu (25 000 m kw.) oraz Poznaniu (24 200 m kw.).W pierwszym kwartale 2024 roku nowe umowy i odnowienia obecnych umów najmu miały największy udział w wolumenie transakcji i stanowiły po 47%. Ekspansje objęły łącznie 5% całkowitej aktywności najemców, podczas gdy transakcje na potrzeby właścicieli budynków 1% popytu.Wśród największych transakcji zawartych w pierwszym kwartale 2024 były odnowienie umowy najmu na 10 300 m kw. przez Żabka Polska w budynku Nowy Rynek A w Poznaniu, nowa umowa na 10 000 m kw. podpisana przez Volvo Tech Hub w Brain Park C w Krakowie oraz renegocjacje umowy najmu przez poufnego najemcę z branży IT na 7900 m kw. w Olivia Prime w Trójmieście.