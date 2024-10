Warszawski rynek biurowy w III kw. 2024. Stabilny popyt, ograniczona podaż

W III kwartale 2024 roku na warszawskim rynku biurowym popyt utrzymywał się na stabilnym poziomie, aktywność deweloperów wciąż była ograniczona, a wskaźnik pustostanów spadł do 10,7% - wynika z raportu Knight Frank.

Popyt na warszawskim rynku biurowym jest stabilny Od stycznia do września na warszawskim rynku biurowym podpisano umowy najmu na 492 000 m kw. W III kwartale roku liczba wynajętej powierzchni wyniosła ponad 176 000 m kw.

W dalszym ciągu obserwujemy ograniczoną aktywność deweloperów. Na etapie realizacji pozostaje 274 000 m kw. powierzchni biurowej. Zgodnie z harmonogramem, do końca bieżącego roku na rynek trafi jeden obiekt – The FORM (28 000 m kw.). Więcej powierzchni oddane zostanie w 2025 roku, kiedy na rynek ma trafić 62% budowanej obecnie powierzchni, – komentuje Michał Kusy, młodszy konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Minione kwartały pod względem popytu prezentowały zbliżony wynik do analogicznego okresu w 2023 roku. Od stycznia do września na warszawskim rynku biurowym podpisano umowy najmu na 492 000 m kw. W III kwartale roku liczba wynajętej powierzchni wyniosła ponad 176 000 m kw. – dodaje Izabela Dąbrowska, dyrektor w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Istotne znaczenie dla najemców mają kwestie ekologiczności, a zrównoważone biura wpisują się w ich strategie. Od stycznia do września odsetek wynajętej powierzchni w budynkach certyfikowanych wyniósł 65%. Na wysoki wynik wpływa również rosnąca liczba obiektów z zielonymi certyfikatami – wyjaśnia Izabela Dąbrowska.

Ograniczona podaż nowych budynków oraz stabilny popyt na wynajem wpływają na spadek współczynnika pustostanów, który maleje od początku roku. Na koniec września 2024 roku wyniósł 10,7% i był niższy o 0,2 pp. względem II kwartału. Zróżnicowanie wskaźnika pustostanów ma również odniesienie w lokalizacji. W strefach centralnych poziom pustostanów wyniósł 8,9%, zaliczając spadek o 0,2 pp. względem poprzedniego kwartału, a w strefach poza centralnych szacowany był na 12,2%, malejąc o 0,1 pp. – uzupełnia Michał Kusy.

Zasoby biurowe w Warszawie w III kwartale 2024 roku wyniosły 6,26 mln m kw. Najwięcej powierzchni biurowej znajduje się w strefach centralnych – 45% całkowitych zasobów oraz na Służewcu – 17%.W pierwszych trzech kwartałach w Warszawie oddano do użytku 75 000 m kw. powierzchni biurowej, co stanowi blisko czterokrotność powierzchni zrealizowanej w analogicznym okresie w 2023 roku. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wynik ten pozostaje znacznie poniżej średniej pięcioletniej dla tego okresu, która wynosi 220 000 m kw.W III kw. br. do użytku oddano 3 nowe obiekty biurowe o łącznej powierzchni ponad 11 000 m kw.Od stycznia do września w strukturze najmu najwięcej transakcji stanowiły nowe umowy, które odpowiadały za 50% wolumenu. Istotne znaczenie dla tego wyniku miała duża transakcja z udziałem Santander Bank w budynku The Bridge (24 500 m kw.). Wciąż znaczny procent przypada renegocjacjom, które osiągnęły poziom 42%, co pokazuje, że wielu najemców w dalszym ciągu zwraca uwagę na koszty związane z przeprowadzką i wykończeniem nowej powierzchni. Pozytywnym sygnałem jest rosnący udział ekspansji, które prawie podwoiły swój dział i po trzech kwartałach 2024 roku wyniosły 7,3%.Rosnące zainteresowanie najemców obiektami o wysokim standardzie ma swoje odzwierciedlenie również w niskim współczynniku pustostanów w najnowszych budynkach. Ich poziom w biurowcach oddanych do użytku w ciągu ostatnich 5 lat wynosi jedynie 5,2%, co jest wynikiem ponad dwukrotnie mniejszym w porównaniu ze średnią dla Warszawy.Wywoławcze stawki czynszu za powierzchnię biurową w Warszawie w III kw. 2024 roku uległy delikatnej korekcie. W najlepszych budynkach biurowych w centrum miasta, miesięczne stawki kształtowały się na poziomie od 18,00 do 28,00 EUR/m kw./miesiąc, jednak w najlepszych budynkach biurowych czynsze mogą przekraczać ten poziom. W strefach poza centralnych czynsze wywoławcze zazwyczaj oscylowały od 10,00 do 17,00 EUR/m kw./miesiąc. Stawki opłat eksploatacyjnych pozostały stabilne względem poprzedniego kwartału i zazwyczaj wynoszą od 18,00 do 38,00 PLN/m kw./miesiąc.