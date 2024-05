Rynek biurowy w Warszawie I kw. 2024: w budowie 230 tys. mkw.

W Warszawie w budowie znajduje się obecnie 230 tys. mkw. powierzchni biurowej. Do użytku oddano niemal 50 tys. mkw. biur, a 30 tys. mkw. wyłączono z użytkowania. Łączna powierzchnia biurowa wynosi 6,24 mln mkw. - wynika z danych CBRE za I kwartał 2024 roku. Za popyt odpowiadają sektor usług dla biznesu, produkcji, przemysłu i energii oraz usług konsumenckich.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki jest obecnie popyt na biura w Warszawie?

Ile projektów biurowych powstaje w Warszawie?

Jakie branże odpowiadają za popyt na biura w stolicy?



Bilans nowej przestrzeni biurowej na warszawskim rynku po pierwszych trzech miesiącach 2024 roku jest nieznacznie dodatni, ale wciąż dostępność nowoczesnych biur, szczególnie w ścisłym centrum, pozostaje mała. Tym bardziej, że niektóre z obiektów są wyłączane z podaży, np. z powodu rewitalizacji. Wśród nowych projektów oddanych do użytku w pierwszym kwartale br. znalazły się dwa ostatnie budynki z kompleksu Lixa firmy Yareal, a także w pełni zmodernizowany budynek Saski Crescent firmy CA Immo. Jeśli chodzi o aktywność inwestycyjną, to łącznie opiewała ona na 107 mln euro, a największą transakcją był zakup Concept Tower przez Wood & Company – mówi Paweł Dobrowolski, dyrektor w dziale powierzchni biurowych w CBRE.

Rynek w równowadze

Obserwujemy dość wysoki udział nowych umów. Odsetek ekspansji zwiększył się do poziomu 10 proc., co może wskazywać na dwie tendencje. Po pierwsze, wciąż są organizacje, które chcą się rozwijać i zabezpieczają pod ten rozwój powierzchnię. Po drugie, te firmy, które decydują się na przeprowadzkę, najczęściej zmieniają też podejście do wykorzystania przestrzeni biurowej, co czasem może skutkować zmniejszeniem zajmowanej powierzchni – argumentuje Paweł Dobrowolski z CBRE.

Branże dominujące w Warszawie

W budowie w Warszawie jest obecnie 12 projektów obejmujących 230 tys. mkw. powierzchni biurowej, to poziom o 10 proc. wyższy niż rok temu. Tym samym trzeci rok z rzędu utrzymuje się znacznie niższa aktywność deweloperska niż ta, do której przyzwyczaił nas rynek w ostatnich latach. Jeszcze w tym roku na rynek ma zostać dostarczone 35 tys. mkw. przestrzeni, z czego 65 proc. ma już swoich najemców.W pierwszym kwartale br. popyt, podobnie jak podaż, również był na niższym poziomie. Wynajęto w Warszawie łącznie 139,4 tys. mkw. przestrzeni do pracy. To oznacza spadek o niemal połowę (45 proc.) w porównaniu do ostatniego kwartału 2023 roku, a w ujęciu rok do roku spadek o 11 proc. Mimo to przeciętny poziom pustostanów w całej stolicy zmienił się nieznacznie i wynosi obecnie 11 proc.W ciągu pierwszych miesięcy tego roku w stolicy na rynku biurowym dominowali najemcy z sektora usług dla biznesu, którzy odpowiadali za 18,6 proc. podpisanych umów, oraz branży produkcji, przemysłu i energii (18,1 proc. umów). Na trzecim miejscu znalazły się usługi konsumenckie, odpowiadające za 16,4 proc. umów.Jeżeli chodzi o czynsze, to najwyższe osiągalne stawki ustabilizowały się na poziomie 27 euro za mkw. za miesiąc.