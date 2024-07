Warszawski rynek biurowy w I poł. 2024 roku stabilny

W I półroczu 2024 na warszawskim rynku biurowym jest stabilnie - wynika z raportu "Warsaw Office Market H1" przygotowanego przez Savills Polska. Aktywność najemców przekroczyła poziom 316 000 m kw., coraz większą popularnością cieszą się elastyczne powierzchnie biurowe i zielone umowy najmu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka jest podaż powierzchni biurowej w Warszawie po I poł. 2024 roku?

Ile jest biur w budowie?

Jaki na koniec I półrocza był wskaźnik pustostanów w stolicy?

Dlaczego rośnie popularność zielonych umów najmu?



WYŻSZA PODAŻ I WIĘCEJ BIUR W BUDOWIE

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rynek biurowy w Warszawie - kluczowe dane, I połowa 2024 Na koniec czerwca roku całkowita podaż powierzchni biurowej w stolicy wynosiła 6,25 miliona m kw. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

PÓŁROCZE POD ZNAKIEM RENEGOCJACJI

Obecnie na rynku często mamy do czynienia z wysokimi kosztami wykończenia, które mogą utrudniać najemcom, zwłaszcza tym poszukującym mniejszych biur, dopięcie warunków najmu. Oczekują oni wsparcia przy urządzaniu powierzchni w wysokim standardzie, podczas gdy dla właścicieli najważniejsza jest efektywność finansowa. Jednym z rozwiązań jest oczywiście wydłużenie okresu najmu do siedmiu lub nawet dziesięciu lat, co często nie zadowala jednak najemców. Alternatywą może być wybór elastycznych powierzchni biurowych, które oferują bardzo wysoki standard i które od ręki można wynająć na krótki okres. Jesteśmy przekonani, że elastyczne biura będą rosły w siłę i będą coraz bardziej popularne, szczególnie wśród najemców zainteresowanych mniejszymi powierzchniami – mówi Jarosław Pilch, Head of Tenant Representation, Office Agency, Savills Polska.

ZIELONE UMOWY NA TOPIE

Wraz z wymogami wynikającymi z unijnych wytycznych, cele środowiskowe stają się coraz ważniejsze dla najemców biur. Dążenie firm do neutralności klimatycznej sprawia, że nie ma już odwrotu od budowania i użytkowania „zielonych budynków”. Co istotne, Warszawa potrafi bardzo dobrze odpowiadać na te potrzeby, posiadając w zasobach około 70% powierzchni biurowej certyfikowanej zgodnie ze standardami BREEAM, LEED lub WELL. To znacznie ułatwia najemcom wybór biura spełniającego najwyższe standardy ekologiczne. W pierwszej połowie 2024 roku co najmniej 85 proc. wynajętej powierzchni w mieście znajdowało się w budynkach z certyfikatami – komentuje Daniel Czarnecki, Head of Landlord Representation, Savills Polska.

Na koniec czerwca roku całkowita podaż powierzchni biurowej w stolicy wynosiła 6,25 miliona m kw. Około 45 proc. tej powierzchni znajduje się w centralnych strefach miasta, z czego 1,01 miliona m kw. zlokalizowane jest w Centralnym Obszarze Biznesu (CBD), a 1,81 miliona m kw. w strefie Centrum. Pozostałe 55 proc. powierzchni biurowej znajduje się poza centrum, przy czym największą niecentralną strefą biurową jest Służewiec, który stanowi 17 proc. całkowitej podaży w mieście.W pierwszej połowie roku na rynek trafiło łącznie 63 700 m kw. nowej powierzchni biurowej, dla porównania, w całym 2023 roku dostarczono 60 900 m kw. Największe zakończone projekty to trzecia faza kompleksu Lixa realizowanego przez Yareal (26 300 m kw.), renowacja Saski Crescent (15 500 m kw.) oraz budynek Vibe A wybudowany przez Ghelamco (15 000 m kw.).Eksperci Savills wskazują w raporcie, że na koniec czerwca w budowie było 281 000 m kw. warszawskich biur, z czego 83 proc. (234 100 m kw.) znajdowało się w strefach centralnych, w tym 198 600 m kw. w strefie Centrum i 35 500 m kw. w CBD. Od początku roku rozpoczęto budowę ponad 92 400 m kw. powierzchni biurowej ulokowanej w sześciu budynkach, w tym w największych: V Tower (renowacja; 30 700 m kw.), Skyliner II (23 000 m kw.) oraz VENA (15 400 m kw.).Od stycznia do końca czerwca najemcy w Warszawie podpisali umowy najmu na 316 400 m kw. powierzchni biurowej, co daje spadek o zaledwie 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku. W pierwszym kwartale popyt wyniósł około 138 000 m kw., a w drugim wzrósł do 178 400 m kw. Największą popularnością cieszyły się biura poza centrum, na które przypadło 60 proc. całkowitego popytu (190 100 m kw.). W puli podpisanych umów ponad połowę – 51 proc. – stanowiły renegocjacje. Na nowe umowy przypadło 41 proc., na ekspansje 7 proc., a na przednajmy tylko 1 proc.Na koniec pierwszego półrocza w Warszawie było 680 400 m kw. wolnej powierzchni biurowej, co przełożyło się na współczynnik pustostanów na poziomie 10,9 proc. (spadek o 20 pb. w porównaniu kwartał do kwartału i 50 pb. r/r). Eksperci Savills wskazują, że obecnie tylko w dwóch strefach współczynnik utrzymuje się powyżej pułapu 100 000 m kw. – w strefie Służewiec (207 900 m kw. i 19,6 proc.) oraz Centrum (160 600 m kw. i 8,9 proc.). Najmniej wolnych biur na koniec czerwca odnotowano w korytarzu ul. Puławskiej (współczynnik pustostanów na poziomie 5,3 proc.).Czynsze ofertowe w najlepszych lokalizacjach w Centralnym Obszarze Biznesu (CBD) na koniec analizowanego okresu średnio utrzymywały się na poziomie od 22,50 do 26,00 EUR/m kw./miesiąc, a w niektórych budynkach przekraczały 27,00 EUR/m kw./miesiąc. Na Służewcu, największej niecentralnej strefie, po niewielkich podwyżkach za najlepsze biura trzeba było zapłacić między 13,25 a 15,00 EUR/m kw./miesiąc.