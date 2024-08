Biurowce w regionach: 5 nowych inwestycji i sporo pustostanów

Pojawił się najnowszy raport "At a Glance – Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych" autorstwa BNP Paribas Real Estate Poland. Opracowanie rzuca światło na sytuację, która panowała na rynku biurowców w II kwartale bieżącego roku. Okazuje się, że w badanym okresie zasoby biurowe w regionach powiększyły się o 5 nowych obiektów zlokalizowanych we Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Szczecinie oraz Krakowie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O ile powiększyły się w II kwartale br. największe regionalne rynki biurowe w Polsce?

Jak prezentuje się popyt na powierzchnie usytuowane w biurowcach?

W którym z miast regionalnych odnotowano najwyższy wskaźnik pustostanów?

Z czego wynika spadek aktywności deweloperskiej na regionalnym rynku biurowym?

Co jest największą zaletą kilkudziesięcioletnich biurowców?



Zasoby biurowe w regionie powiększone o pięć nowych obiektów

Kliknij, aby powiekszyć fot. wirestock na Freepik Zasoby biurowe w regionie powiększone o pięć nowych obiektów W II kwartale 2024 roku pozwolenie na użytkowanie dostało pięć nowych projektów biurowych o łącznej powierzchni 30 tys. m kw.

Spadek aktywności deweloperskiej na regionalnym rynku biurowym, podobnie zresztą jak w stolicy, ma wiele przyczyn. Są to m.in. ograniczona dostępność gruntów, wyższe stopy procentowe i koszty finansowania, a także praca hybrydowa wpływająca na zmniejszenie wynajmowanej powierzchni przez część najemców – tłumaczy Ewa Nicewicz, Starsza Konsultantka, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Umiarkowany popyt na biurowce

Na rynkach regionalnych najemcy ostrożnie podchodzą do relokacji ze względu na wysokie koszty aranżacji, a upowszechnienie się pracy hybrydowej spowodowało redukcję powierzchni biurowej średnio o 25-30%. Średnia wielkość wynajętej powierzchni biurowej na rynkach regionalnych w 2024 roku to 950 m kw., podczas gdy w 2020 r. i 2021 r. było to ponad 1,7 tys. m kw. – dodaje Ewa Nicewicz.

Pustostany są i nadal będą

Lokalizacja czy modernizacja biurowców?

Modernizacje mogłyby dać tym obiektom szansę, by pozostały atrakcyjne dla najemców i odpowiadały na ich dzisiejsze potrzeby. Dodatkowo proces ten w przypadku budynków komercyjnych jest konieczny, by osiągnąć cele zawarte w Zielonym Ładzie. Wszelkie działania czynione w tym kierunku to inwestycja w wartości ESG, jak i droga do ograniczenia opłat eksploatacyjnych – podkreśla Sara Romanowska, Konsultantka, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

