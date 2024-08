Po I połowie 2024 roku krakowski rynek biurowy pozostaje liderem wśród rynków regionalnych dzięki zasobom na poziomie 1,82 mln m kw. - wynika z analizy Knight Frank. W pierwszej połowie roku nowa podaż wyniosła 14 000 m kw., a najemcy podpisali umowy najmu na 93 000 m kw.

Przeczytaj także: Rynek biurowy w Krakowie I kw. 2024 z niewielką podażą

W większości analizowanych przez nas miast aktywność deweloperów widocznie wyhamowała. Ta tendencja nie ominęła również Krakowa, gdzie w pierwszej połowie roku ukończono jedynie dwa projekty o łącznej powierzchni 14 000 m kw. Przy zachowaniu harmonogramów do końca roku rynek zasili kolejne 10 500 m kw. Spodziewany roczny wynik będzie znacznie poniżej średniej pięcioletniej w wysokości 110 000 m kw. – komentuje Dorota Lachowska, Dyrektor działu badań rynku w Knight Frank.

Pierwsze sześć miesięcy roku przyniosło 13% wzrost popytu na powierzchnie biurowe. W tym okresie najemcy podpisali umowy najmu na 93 000 m kw. Był to najwyższy wynik wśród miast regionalnych, który stanowił 33% całkowitego wolumenu transakcji w tych miastach – dodaje Monika Sułdecka-Karaś, Partner, Dyrektor Regionalna w Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Foto & Film Air Video pl z Pixabay Rynek biurowy w Krakowie wciąż liderem po I półroczu 2024 Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Krakowie wynoszą 1,82 mln m kw.

Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Krakowie wynoszą 1,82 mln m kw. To 14% całkowitych zasobów biurowych kraju.W 2025 roku aktywność deweloperów również nie powróci do wcześniejszych wyników, a realizowane projekty powinny zasilić krakowski rynek biurowy o 32 000 m kw.Główny udział w strukturze najmu przypadł renegocjacjom, które odpowiadały za połowę wynajętej powierzchni. Nowe umowy również pozostały na wysokim poziomie i wyniosły 44%. Na ekspansje w dalszym ciągu decyduje się niewielu najemców, a udział rozszerzeń stanowił niecałe 5%.Na koniec czerwca 2024 roku współczynnik pustostanów na krakowskim rynku biurowym nie zmienił się względem I kwartału i wyniósł 20,2%. Centralne lokalizacje charakteryzują się mniejszą dostępnością wolnej powierzchni, a wskaźnik pustostanów jest na poziomie 11,9% (spadek z 12,6% względem I kwartału). W pozostałych obszarach pustostany wzrosły, ale niewielka powierzchnia w budowie może skutkować spadkiem współczynnika w przyszłości.Czynsze wywoławcze w Krakowie na koniec I poł. 2024 roku pozostają na stabilnym poziomie, wahając się zazwyczaj od 10 do 16 EUR/m kw./miesiąc, przy czym w najbardziej prestiżowych budynkach mogą sięgać 18 EUR/m kw./miesiąc. Średnie koszty opłat eksploatacyjnych, po wzrostach w latach ubiegłych, w pierwszej połowie 2024 roku pozostały stabilne i wahały się zwykle od 16,00 do 29,00 PLN/m kw. /miesiąc.