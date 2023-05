Rynek biurowy w Łodzi w I kw. 2023 bez nowej podaży

W I kwartale 2023 roku na rynku biurowym w Łodzi nie oddano do użytku żadnego nowego obiektu - wynika z danych Knight Frank. Popyt jest stosunkowo wysoki, co skutkuje obniżeniem się współczynnika pustostanów. Nadal jednak jest on najwyższy wśród miast regionalnych.

Przeczytaj także: Rynek biurowy w Łodzi w 2022 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile powierzchni biurowej jest dostępne w Łodzi?

Jaki na koniec I kw. 2023 jest współczynnik pustostanów w Łodzi?

Jakie są czynsze na łódzkim rynku biurowym?



Od stycznia do marca 2023 roku łódzcy najemcy podpisali umowy najmu na ponad 14 600 m kw., co stanowiło 8% całkowitego wolumenu umów zawartych w tym okresie w miastach regionalnych. Warto zaznaczyć, że odnotowany wynik był wyższy o 32% w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 20% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Łódź z uwagi na centralne położenie oraz różnorodne zaplecze edukacyjne i obfitość międzynarodowych koncernów jest atrakcyjnym miastem do rozwoju działalności. Notowane w mieście czynsze są konkurencyjne. Stawki wywoławcze czynszu na łódzkim rynku biurowym na koniec I kw. 2023 roku wynosiły od 9,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie. W dalszym ciągu obserwujemy utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych, które hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, a to z kolei może prowadzić do wzrostu stawek czynszów zwłaszcza w nowych budynkach. Dodatkowo, nadal należy oczekiwać wzrostu stawek eksploatacyjnych z uwagi na wciąż postępujący wzrost cen usług oraz mediów. Stawki opłat eksploatacyjnych na koniec marca 2023 roku kształtowały się w przedziale od 15,00 do 28,00 PLN/m kw./miesiąc, – dodaje Filip Kowalski, Senior Negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Biorąc pod uwagę, że w I kwartale 2023 roku nie oddano do użytku żadnego nowego obiektu, całkowite zasoby biurowe w Łodzi pozostały na tym samym poziomie, tj. 632 000 m kw. Największa koncentracja budynków biurowych znajduje się w centrum miasta oraz dzielnicy Widzew.Na koniec marca w realizacji zidentyfikowane było 48 100 m kw. powierzchni biurowej, której finalizacje rozłożone są na kolejne dwa lata. Jeżeli deweloperzy dotrzymają planowanych terminów, to ponad 40 000 m kw. trafi na rynek jeszcze w tym roku. Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie są Widzewska Manufaktura (29 900 m kw., Cavatina Holding) oraz kolejny budynek kompleksu Fuzja (8 300 m kw., Echo Investment).W strukturze transakcji najmu dominowały nowe umowy (82%). W analizowanym okresie nie odnotowano żadnej umowy ekspansji, natomiast pozostałe 18% stanowiły renegocjacje.Stosunkowo wysoki popyt w połączeniu z brakiem nowej podaży skutkował obniżeniem się współczynnika pustostanu w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,5 pp., który na koniec marca 2023 roku wyniósł 20,5%. Odnotowany w Łodzi współczynnik pustostanów jest w dalszym ciągu najwyższym wynikiem wśród miast regionalnych.