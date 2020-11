Biurowce w Łodzi: za nami paradoksalny rok, co potem?

Paradoksalna. To, zdaniem ekspertów Colliers International, najlepsze określenie sytuacji panującej w bieżącym roku na łódzkim rynku biurowym. Z jednej strony popyt na łódzkie biurowce jest bliski rekordu, z drugiej wysoka podaż prowadzi do wyraźnego wzrostu współczynnika pustostanów. Na uwagę zasługuje również bardzo niska absorpcja powierzchni biurowej.

Wysoki popyt na biurowce vs. absorpcja

Do rekordu pod względem popytu brakuje nam 6 tys. mkw. Przypomnę, że do tej pory największy popyt odnotowano w Łodzi w 2016 r. - ok. 67 tys. mkw. Relatywnie słabo kształtują się jednak wyniki dotyczące absorpcji biurowców. Stanowi ona wskaźnik faktycznego objęcia w najem biur przez najemców w danym okresie. W tym przypadku porównanie z ubiegłym rokiem nie wypada dobrze – w 2019 r. absorbcja w Łodzi wyniosła 41 tys. mkw., podczas gdy w trzech kwartałach 2020 r. jest to zaledwie 11 tys. mkw. Zauważamy więc znaczną rozbieżność między wynajmem biur w sensie podpisanych umów, a ich faktycznym obejmowaniem w użytkowanie – mówi Marcin Włodarczyk.

Jaki będzie rok 2021 na rynku biurowym w Łodzi? Eksperci Colliers International zwracają uwagę na to, że wraz z zakończeniem pandemii Covid-19 stawki najmu nieruchomości komercyjnych wzrosną, więc to koniec 2020 r. i 2021 r. jest dla firm dobrym czasem na poszukiwanie nowej powierzchni biurowej.

Wysoki poziom podaży

2021 – szanse i zagrożenia dla biurowców

Przewidujemy, że pod koniec 2020 r. w Łodzi w ramach podnajmów dostępne będzie ok. 10 tys. mkw. biur, a realny wskaźnik wolnych powierzchni wzrośnie do ok. 16%. Możemy spodziewać się także dalszego wzrostu współczynnika pustostanów, w szczególności po oddaniu do użytku budynków będących obecnie w budowie. To, czy trendy te będą utrzymywać się w 2021 r. zależy m.in. od terminu wprowadzenia do obiegu szczepionki na Covid-19, a także wewnętrznej analizy potrzeb przeprowadzonej przez firmy, które będą musiały podjąć decyzję, jaki model pracy będzie dla nich najbardziej korzystny po zakończeniu pandemii – zaznacza Andrzej Szczepanik, ekspert z łódzkiego biura Colliers International.

Zarówno rynek biurowy, jak i zagłębie firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu znacząco rozwinęły się w Łodzi w ciągu ostatnich 10 lat. Skutkuje to większą stabilnością na rynku biurowców, który nie jest już tak wrażliwy na pojedyncze transakcje lub inwestycje. W najbliższych latach spodziewamy się wzrostu zainteresowania miastem ze strony podmiotów z innych miast, a także spoza granic Polski. Prognozowane kryzysy i spowolnienie gospodarcze w krajach Europy Zachodniej będą wiązać się z koniecznością optymalizowania kosztów przez zagraniczne firmy, dla których jednym z rozwiązań jest relokacja. Łódź może być dla nich atrakcyjnym wyborem – mówi Marcin Włodarczyk.

Jak wynika z najświeższych danych Colliers International, od początku bieżącego roku do połowy listopada podpisano umowy dotyczące wynajmu około 60 tys. mkw., co już teraz jest wynikiem o przeszło 6 tys. mkw. wyższym od uzyskanego w całym minionym roku. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich miesiącach roku na rynku biurowym zawsze panuje największy ruch, można śmiało zakładać, że łódzki rynek biurowy zakończy ten rok z rekordem pod względem aktywności najemców.Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny Colliers International w Łodzi, podkreśla, że o pozytywnym obrazie łódzkiego rynku przesądził w głównej mierze początek roku - w I kw. podpisano umowy opiewające na blisko 36 tys. mkw., a w II kw. na ponad 15 tys. mkw. W III kw. popyt był już znacznie niższy (8,6 tys. mkw.), a o tym, co przyniesie końcówka roku, trudno jest jeszcze wyrokować.W 2020 r. podaż nowych biurowców jest relatywnie wysoka. Do połowy listopada oddano w Łodzi ponad 51 tys. mkw. biurowców. Do największych zakończonych inwestycji należą m.in. II faza Bramy Miasta, zrealizowana przez firmę Skanska (14 tys. mkw.) oraz HiPiotrkowska, której zakończenie inwestor - Master Management Group - ogłosił w październiku (21 tys. mkw.). W 2020 r. do użytkowania oddano również obiekty Cross Point C (5,3 tys. mkw., Mermaid), Łódź.Work (5,2 tys. mkw., Okam) oraz Zielony by Synergia (4,4 tys. mkw., Synergia).Część z powierzchni została już wynajęta. Wysoka podaż przyczyniła się jednak do wzrostu wskaźnika pustostanów - do wynajęcia jest aż 81 tys. mkw., co stanowi 14,3% całej podaży powierzchni biurowej na lokalnym rynku biurowym. Tak wysoki wskaźnik pustostanów odnotowano w Łodzi ostatni raz w 2013 r.Zgodnie z planami deweloperów, w latach 2021-2022 r. na rynek trafi kolejne 54 tys. mkw. powierzchni biurowej - zakończone zostaną II fazy Monopolis (8,6 tys. mkw.), React (15 tys. mkw.) i Fuzji (ok. 20 tys. mkw.).Przejście dużego odsetka firm na model pracy hybrydowej lub całkowitej pracy zdalnej powoduje, że znaczna część powierzchni biurowej jest niewykorzystywana, co sprzyja wzrostowi liczby ofert podnajmu.W przyszłym roku możemy spodziewać się również ograniczonej aktywności deweloperów komercyjnych, którzy jedynie w 8 największych inwestycjach na terenie Łodzi dysponują pozwoleniami na budowę 150 tys. mkw. Eksperci Colliers International zwracają jednak uwagę na to, że wraz z zakończeniem pandemii Covid-19 stawki najmu nieruchomości komercyjnych wzrosną, więc to koniec 2020 r. i 2021 r. jest dla firm dobrym czasem na poszukiwanie nowej powierzchni biurowej.