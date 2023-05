Biurowce w Katowicach: na koniec I kw 2023 w budowie 99 300 mkw.

W I kwartale 2023 roku w Katowicach nie oddano żadnego obiektu biurowego, ale w budowie znajduje się aż 99 300 m kw. powierzchni biurowej - wynika z danych Knight Frank. Zasoby biurowe na koniec marca wyniosły ponad 725 800 m kw.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są zasoby biurowe w Katowicach na koniec I kw. 2023?

Ile w Katowicach jest powierzchni biurowej w budowie?

Jaki jest współczynnik pustostanów w Katowicach?



Porównując wielkość realizowanej obecnie powierzchni biurowej na 8 największych rynkach regionalnych, Katowice zakończyły I kwartał z drugim wynikiem. Na koniec marca 2023 roku w budowie znajdowało się aż 99 300 m kw. powierzchni biurowej. Zakładając, że deweloperom uda się dotrzymać zaplanowanych terminów, do końca roku na rynek trafi ponad 75% realizowanej obecnie powierzchni. Dużą szansę na ukończenie jeszcze w tym roku mają dwie największe, realizowane obecnie projekty – budynek Craft (26 700 m kw., Ghelamco Poland) oraz kompleks Eco City Katowice (18 000 m kw., Górnośląski Park Przemysłowy), – komentuje Iwona Kalaga, Starszy Negocjator w Knight Frank.

Pierwszy kwartał tego roku obfitował również w większą aktywność najemców. W trakcie 3 pierwszych miesięcy podpisali umowy najmu na 19 200 m kw., co był wynikiem ponad dwukrotnie wyższym niż w IV kwartale 2022 roku. Katowice są też jednym z dwóch rynków regionalnych, gdzie w strukturze najmu dominowały renegocjacje, które stanowiły 45% całkowitego wolumenu. Nowe umowy wyniosły 29%, a z kolei ekspansje 26%, – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywnie po stronie deweloperów w Katowicach Na koniec marca 2023 roku w budowie znajdowało się aż 99 300 m kw. powierzchni biurowej.

Współczynnik pustostanów na koniec marca 2023 roku utrzymał się na tym samym poziomie, co w kwartale poprzednim, tj. 17,1%. Związane to było z brakiem nowej podaży i stosunkowo dobrym kwartałem po stronie popytu.Czynsze wywoławcze w Katowicach na koniec I kw. 2023 roku pozostają na stabilnym poziomie wahając się od 8,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest dalszy wzrost stawek czynszów.Jednocześnie, ze względu na rosnące koszty mediów i usług, zauważalny jest również wzrost stawek opłat eksploatacyjnych, które na koniec marca 2023 roku w Katowicach wahały się od 14,00 do 28,00 PLN/m kw./miesięcznie.