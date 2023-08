Biurowce w Katowicach: na koniec II kw. 2023 w budowie 86 400 mkw.

W I półroczu w Katowicach nie oddano do użytku żadnego nowego projektu biurowego, jednak w budowie jest aż 86 400 mkw. - wynika z analizy Knight Frank. To drugi najwyższy wynik wśród miast regionalnych.

Przeczytaj także: Biurowce w Katowicach: na koniec I kw 2023 w budowie 99 300 mkw.

Brak ukończenia nowych budynków biurowych w Katowicach w I połowie roku nie świadczy o niepokojącej sytuacji na lokalnym rynku. Wręcz przeciwnie, deweloperzy pozostają aktywni, a na koniec II kwartału 2023 roku w budowie pozostaje aż 86 400 m kw., co jest drugim najwyższym wynikiem na rynkach regionalnych. Przy zachowaniu przyjętych terminów do końca roku katowicki rynek biurowy zasili 35% realizowanej obecnie powierzchni, a pozostała część ma zasilić miasto w latach 2024-2025, – wyjaśnia Iwona Kalaga, starszy negocjator w Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W Katowicach w budowie 86 400 mkw. powierzchni biurowej Największymi projektami w budowie są budynek Craft (26 700 m kw., Ghelamco Poland) oraz kompleks Eco City Katowice (18 000 m kw. Górnośląski Park Przemysłowy).

Katowiccy najemcy wykazali się bardziej ostrożnym podejściem. Od stycznia do czerwca 2023 roku popyt na powierzchnie biurowe w Katowicach wyniósł blisko 25 000 m kw., co stanowiło zaledwie 7% całkowitego wolumenu umów podpisanych w miastach regionalnych. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku tegoroczny wynik był niższy o 43%. W II kwartale roku najemcy zdecydowali się na transakcje o powierzchni 5 700 m kw., – dodaje Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Zasoby biurowe w Katowicach wynosiły na koniec I poł. 2023 roku 725 800 m kw.Największymi projektami w budowie były budynek Craft (26 700 m kw., Ghelamco Poland) oraz kompleks Eco City Katowice (18 000 m kw. Górnośląski Park Przemysłowy).W strukturze transakcji dominowały renegocjacje, na które zdecydowało się 46% najemców, zaś nowe umowy stanowiły 34% wolumenu transakcji. Relatywnie wysoki wynik osiągnęły ekspansje, które wyniosły ponad 20%.Niewielki popyt odnotowany w II kwartale 2023 roku wpłynął na wzrost współczynnika pustostanów o 3 pp., który na koniec czerwca wyniósł 20,1%. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, wzrost jest jeszcze wyższy i wynosi 4 pp.Czynsze wywoławcze w Katowicach na koniec czerwca 2023 roku wahały się od 8,00 EUR do 14,50 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest wzrost stawek czynszów. Stawki opłat eksploatacyjnych wahały się od 14,00 do 27,00 PLN/m kw./miesięcznie.