Biurowce w Warszawie to już 6,25 mln mkw.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) zaprezentowała najnowsze dane dotyczące biurowców zlokalizowanych na warszawskim rynku biurowym. Ich źródłem są doniesienia największych firm doradczych aktywnie prowadzących działania na rynku nieruchomości komercyjnych. Oto, jak przedstawiała się sytuacja w II kwartale 2023 roku.

Jak już wspomniano we wstępie, źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Axi Immo, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.Jak wynika z analizowanych danych, na koniec czerwca 2023 roku zasoby nowoczesnych biurowców w Warszawie wyniosły niespełna 6 253 800 m kw. W II kwartale 2023 roku na stołeczny rynek dostarczono 18 700 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w trzech projektach - The Park 9 (11 000 m kw.) zlokalizowany w strefie Aleje Jerozolimskie, Wał Miedzeszyński 628 (6 000 m kw.) oraz pierwszy biurowiec kompleksu Bohema (budynek F Glicerynownia, 1 700 m kw.), oba zlokalizowane w strefie Wschodniej.Na koniec II kwartału br. w Warszawie wskaźnik pustostanów w biurowcach osiągnął wartość 11,4% (spadek o 0,2 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,5 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 roku). Wolna powierzchnia biurowa wynosiła 714 400 m kw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów spadł do 9,9%, natomiast poza centrum miasta pozostał na niezmienionym poziomie wynoszącym 12,7%.W drugim kwartale 2023 roku popyt na nowoczesne biurowce osiągnął 167 100 m kw. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy Centrum oraz COB. W I połowie roku łączny popyt na biura wyniósł ponad 325 700 m kw.W okresie od kwietnia do końca czerwca 2023 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom – 51% (włączając umowy przednajmu) oraz renegocjacjom - 45%. Ekspansje stanowiły 4% zarejestrowanego popytu.Największymi transakcjami II kwartału 2023 r. były renegocjacje – odnowienie umowy najmu na blisko 7 100 m kw. przez Lionbridge Poland w budynku Taifun, renegocjacja kontraktu na 5 900 m kw. podpisana przez firmę z sektora usług dla biznesu w Warsaw Spire A (Tower) oraz odnowienie umowy najmu na 5 300 m kw. przez poufnego najemcę z branży IT w budynku Horizon.