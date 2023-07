Fabryka ECOPET powstanie pod Lublinem

W Nałęczowie, pod Lublinem, powstanie fabryka ECOPET, produkująca nakrętki przymocowane do plastikowych butelek. Nad powstaniem zakładu pracuje studio architektoniczne UNISM wraz z firmą Arup, która przygotowała projekt konstrukcji, instalacji HVAC, elektrycznych oraz sanitarnych i zapewniła nadzór autorski, projekt infrastruktury drogowej oraz doradztwo w zakresie geotechniki.

Zmiany w przepisach unijnych

Fabryka z nowoczesną produkcją

Projekt zrealizowaliśmy w technologii BIM (Building Information Modelling) tworząc model 3D w programie Revit. Pozwolił on nam na usprawnienie procesu projektowania przez zastosowanie narzędzi do automatyzacji, lepsza koordynację i eliminację kolizji. Ponadto zastosowanie Gogli VR i regularne przeglądy modelu 3D pozwoliły dotrzymać oczekiwanych przez Inwestora standardów estetycznych i zaprojektowanych rozwiązań technicznych – mówi Piotr Konarzewski, Associate Director Arup.

Zmiany w przepisach unijnych

Fabryka ECOPET powstanie w Nałęczowie pod Lublinem. Na terenie zakładu o powierzchni 2,800m2 oprócz przestrzeni produkcyjnej, znajdzie się również magazyn i część biurowa. Rocznie obiekt ma wytwarzać miliard nakrętek – 72 nakrętki na 3 sekundy. Fabryka będzie dostosowana do najnowszych przepisów unijnych nakazujących by do połowy 2024 roku wszystkie plastikowe nakrętki były na stałe złączone z butelką.

W związku z trudnościami w recyklingu plastikowych nakrętek, Parlament Europejski zdecydował się na wprowadzenie przepisów, które nakładają obowiązek trwałego przymocowania nakrętek do jednorazowych opakowań PET o pojemności do 3 litrów. Obecnie, gdy nie jest ona przytwierdzona do butelki, plastik nie może zostać z tej części odzyskany.

Wprowadzane zmiany są częścią dyrektywy Single Use Plastics, która ma zapobiec i zredukować wpływ na środowisko plastikowych produktów i promować transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Według założeń dokumentu do 2030 roku butelki z tworzywa sztucznego będą musiały również pochodzić co najmniej w 30 proc. z recyklingu.

Fabryka z nowoczesną produkcją

Powstająca fabryka oprócz produkcji nakrętek zgodnych z nowymi standardami, będzie wyróżniać się przyjaznym systemem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), który jednocześnie stanie się elementem wystroju. Specjaliści Arup przeprowadzili instalacje przez specjalne otwory w prefabrykowanych belkach konstrukcyjnych. Dzięki temu system jednocześnie wpływa na charakter zakładu, jako współczesnego miejsca pracy.

Fabryka ECOPET w Nałęczowie będzie jedną z pierwszych takich w Polsce. Ekologiczność, nietypowe rozwiązania w systemie HVAC i zgodność z najnowszymi przepisami dot. nakrętek, wyróżnią ją na tle innych podobnych zakładów. Zakończenie prac nad obiektem planowane jest na sierpień 2023.