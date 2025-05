Ponad 90 proc. inwestorów lokujących środku na rynku hotelowym planuje utrzymać lub zwiększyć wartość inwestycji w 2025 roku - wynika z raportu CBRE "European Hotel Investor Intentions Survey 2025".

Optymizm inwestorów na rynku hotelowym wynika przede wszystkim z odporności sektora, którą daje wysoki popyt na usługi hotelowe. Zapotrzebowanie na miejsca noclegowe w Europie jest generowane przede wszystkim poprzez ruch turystyczny i biznesowy, któremu sprzyja m.in. lepsza dostępność połączeń lotniczych. Dzięki temu rynek jest w stanie sprostać rosnącym kosztom – mówi Marta Abratowska, Head of Hotels - Capital Markets Poland w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Europejski rynek hotelowy jest stabilny Polska jest na radarze zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych inwestorów hotelowych.

Inwestorzy liczą na spory zwrot

Przetasowania wśród liderów

Obserwujemy, że Polska jest na radarze zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych inwestorów hotelowych. W grze pozostają międzynarodowe fundusze inwestycyjne wyspecjalizowane w aktywach hotelowych, ale też fundusze, które do tej pory aktywnie patrzyły na jedynie wybrane segmenty nieruchomości komercyjnych takie jak biura, handel czy logistyka, a obecnie z uwagi na chęć dywersyfikacji swojego portfela są zainteresowane lokowaniem kapitału w hotelach. To co cieszy równie mocno, to coraz większa aktywność polskiego kapitału. Polska jako duży rynek hotelowy z wieloma mocnymi miastami regionalnymi i resortowymi oferuje ciekawe produkty inwestycyjne w różnych modelach. Posiadamy zarówno nieruchomości typowo corowe jak i te typu value-add. Dominujące na rynku transakcyjnym pozostają duże miasta, ale ostatni rok przyniósł też ciekawe transakcje na rynkach wypoczynkowych – mówi Marta Abratowska, Head of Hotels - Capital Markets Poland w CBRE.

Fundusze, deweloperzy oraz właściciele-operatorzy wykazują rosnące zainteresowanie sektorem hotelowym, przyciągani optymistycznymi prognozami zwrotów z inwestycji oraz lepszymi wynikami w porównaniu do innych klas aktywów. Bardziej optymistyczne spojrzenie na perspektywy całkowitego zwrotu z inwestycji deklaruje 29 proc. z nich, a jedna piąta wskazuje na lepsze dostosowanie się cen do sytuacji rynkowej. Inwestorzy deklarują również większe skupienie na strategiach typu value-add - polegających na ulepszaniu nieruchomości w celu zwiększenia jej wartości i zysków.Hotele w Europie pozostają jednym z najatrakcyjniejszych wyborów inwestycyjnych, napędzanych korzystną równowagą między podażą a popytem oraz konkurencyjnymi stopami zwrotu. Wzrost zapotrzebowania na usługi hotelowe nadal przewyższa tempo powstawania nowych obiektów, co zwiększa zaufanie inwestorów do długoterminowego potencjału tego sektora.Zapytani o powody zwiększenia wartości kapitału lokowanego w obiekty hotelowe, respondenci najczęściej wskazywali rosnący optymizm co do łącznych perspektyw zwrotu (29 proc. respondentów). Dodatkowo, 17 proc. inwestorów za istotny czynnik uznało względnie lepsze wyniki hoteli w tej kwestii, w porównaniu z innymi klasami nieruchomości komercyjnych. Na znaczeniu zyskują także prognozy dotyczące spadku kosztów finansowania – to motywacja dla 15 proc. inwestorów.Niektóre rynki nadal zyskują na atrakcyjności w oczach inwestorów. Hiszpania po raz drugi z rzędu pozostaje najchętniej wybieranym kierunkiem inwestycyjnym, podczas gdy Włochy wyprzedziły Wielką Brytanię i zajęły drugie miejsce w rankingu najbardziej preferowanych rynków Na poziomie miast Londyn utrzymuje swoją pozycję jako najważniejszy wybór inwestycyjny, natomiast Madryt umocnił się na drugim miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych miast do inwestycji hotelowych w 2025 roku.