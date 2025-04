Czy ustawa wiatrakowa wpłynie na rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce?

Jest coraz bliżej do uchwalenia przez sejm nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, modyfikującej przepisy dotyczące lokalizacji farm wiatrowych. Jedną z kluczowych zmian jest zmniejszenie minimalnej odległości, w jakiej farmy mogą być lokalizowane od budynków mieszkalnych - z 700 do 500 metrów. Czy ta zmiana w prawie może wpłynąć na polski rynek nieruchomości komercyjnych?

Obecność farm wiatrowych w pobliżu nieruchomości komercyjnych może wpłynąć na ich wartość na kilka sposobów. Z jednej strony inwestycje w odnawialne źródła energii przyciągają firmy dbające o środowisko i realizujące strategie ESG. Dla takich firm możliwość korzystania z zielonej energii po preferencyjnych stawkach będzie ważnym argumentem przy wyborze lokalizacji pod inwestycję - mówi Szymon Mojzesowicz MRICS ASA z firmy doradczej Lege Advisors.

Nowe przepisy mogą mieć również pozytywny wpływ na infrastrukturę drogową w regionach, w których powstają farmy wiatrowe. Poprawa dostępności transportowej i lądowej powinna zwiększyć atrakcyjność gruntów pod inwestycje logistyczne i magazynowe. Co więcej, zmniejszenie minimalnej odległości do 500 metrów zwiększy liczbę terenów dostępnych pod inwestycje, co może wpłynąć na konkurencyjność gruntów i w konsekwencji podnieść ich wartość. - wyjaśnia Szymon Mojzesowicz MRICS ASA z firmy doradczej Lege Advisors.

Zdaniem eksperta, z drugiej strony niektóre branże będą obawiać się negatywnego wpływu farm wiatrowych na otoczenie. Hałas generowany przez turbiny oraz zmiany w krajobrazie mogą wpłynąć na postrzeganie atrakcyjności danej lokalizacji. A to może zniechęcić część inwestorów, zwłaszcza z sektora turystyki, hotelarstwa czy luksusowych nieruchomości komercyjnych.Warto również podkreślić, że rozwój energetyki wiatrowej generuje nowe miejsca pracy i zwiększa wpływy do budżetów samorządowych. Zwiększona aktywność gospodarcza w regionie może zwiększyć popyt na biura i obiekty usługowe, co dodatkowo podniesie wartość nieruchomości komercyjnych.Podsumowując, wpływ nowelizacji ustawy wiatrakowej na rynek nieruchomości komercyjnych zależeć będzie od szeregu czynników, takich jak percepcja inwestorów, specyfika lokalnego rynku oraz potencjał gospodarczy regionu. Dla niektórych inwestorów będzie to szansa na rozwój w środowisku sprzyjającym zrównoważonemu rozwojowi, podczas gdy dla innych może to być czynnik ograniczający atrakcyjność danego obszaru.