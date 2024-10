Nearshoring: jest szansa na duże inwestycje w Polsce

Wprawdzie rosnące w naszym kraju koszty zatrudnienia to czynnik, który mógłby zniechęcać inwestorów zagranicznych, to jednak okazuje się, że jest inaczej. Jak wskazuje kancelaria DLA Piper, Polska jest interesującą lokalizacją dla inwestycji wiążących się ze skracaniem łańcuchów dostaw (nearshoring). O naszej konkurencyjności decyduje m.in. dostęp do wykwalifikowanych kadr oraz świetnie rozwinięty rynek usług IT. To niewątpliwie mocne atuty, jednak bez działań promocyjnych ze strony naszego rządu raczej się nie obędzie.

Przeczytaj także: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: kraje V4 na celowniku inwestorów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest nearshoring i kiedy przybrał na sile?

Co daje Polsce szanse na tytuł kluczowego gracza w obszarze technologii i cyberbezpieczeństwa?

Jaka kwestia ma coraz większy wpływ na decyzje inwestorów poszukujących miejsca do relokacji swoich centrów logistycznych?

Walka o inwestycje niskimi kosztami przestała być skuteczną strategią dla Polski i Czech, a dla Węgier i Rumunii może być jedynie krótkoterminowym rozwiązaniem – mówi Jacek Giziński, partner współzarządzający DLA Piper w Polsce. – Kluczem do sukcesu jest dziś inwestowanie w przyszłość poprzez edukację, technologię i promocję regionu, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. rawpixel.com na Freepik Nearshoring przybrał na sile Polska ma szansę przyciągnąć duże inwestycje związane z nearshoringiem.

Wzrost inwestycji w infrastrukturę IT oraz rosnąca liczba centrów danych sprawiają, że Polska ma szansę stać się kluczowym graczem w obszarze technologii i cyberbezpieczeństwa – mówi Ewa Kurowska-Tober, partner kierująca praktyką IPT w DLA Piper w Warszawie. – Znaczenie aspektu bezpieczeństwa informatycznego będzie stale rosło, sprzyjając krajom o wysokiej kulturze ochrony danych i zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych. Polska zapewnia dojrzałe formy ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej istotne dla inwestorów w budowaniu przewag konkurencyjnych.

Wymogi ESG wobec firm i nieruchomości komercyjnych stale rosną i wpływają na decyzje inwestorów poszukujących miejsca do relokacji swoich centrów logistycznych i biurowych. Jest to jednocześnie jeden z obszarów, który bardzo rozwinął się w ostatnich latach – mówi Michał Pietuszko, partner kierujący praktyką nieruchomości w DLA Piper w Warszawie. – Polsce sprzyja zatem już nie tylko położenie geograficzne i duża dostępność gruntów, ale też jakość zasobów nieruchomości.

Nearshoring, czyli przenoszenie centrów produkcyjnych, logistycznych, magazynowych i biurowych do krajów położonych bliżej docelowych rynków zbytu, rozpoczął się wraz z pandemią COVID-19, która wywołała znaczne zakłócenia w łańcuchach dostaw Zdaniem ekspertów trend ten utrzyma się w najbliższych latach z powodu niestabilności geopolitycznej spowodowanej konfliktami zbrojnymi w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także wojną handlową między USA a Chinami. Atutami Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które w ostatnim czasie nabrały szczególnego znaczenia, są dostęp do dużego rynku wspólnotowego Unii Europejskiej oraz gwarancje bezpieczeństwa wynikające z członkostwa w NATO.W obecnym klimacie geopolitycznym Polsce i regionowi sprzyja tak zwany friendshoring, czyli przenoszenie inwestycji do krajów o podobnym ustroju politycznym i wyznawanych wartościach.Jak wskazują dane NBP, największy udział pod względem wartości w inwestycjach bezpośrednich w Polsce (96 proc.) mają właśnie kraje europejskie. Duże znaczenie dla lokowania działalności w Polsce mają inwestycje poczynione w ostatnich latach w obszarze IT i nieruchomości. Są to aspekty, które zdaniem ekspertów DLA Piper warto podkreślać w działaniach promocyjnych na rzecz kraju i regionu.Polska wyróżnia się także na tle regionu konkurencyjną ofertą nieruchomości komercyjnych. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej lokalny rynek magazynowy ustępuje pod względem wielkości powierzchni jedynie Niemcom, Francji i Holandii. Przy czym koszty najmu magazynów i prowadzenia w nich działalności są o połowę niższe niż w Hiszpanii i o dwie trzecie niższe niż w Niemczech. Tworzy to solidne podstawy do umacniania pozycji Polski jako międzynarodowego centrum logistyczno-produkcyjnego. Zarówno sektor inwestycji typu greenfield – budowanych od podstaw, jak i brownfield, polegających na odnowieniu istniejących zasobów, mają szansę przyspieszonego rozwoju w Polsce. Co więcej nowo powstające nieruchomości biurowe i magazynowe spełniają wysokie kryteria środowiskowe, co ma coraz większe znaczenie dla inwestorów przy wyborze lokalizacji.Kraje Europy Środkowo-Wschodniej postrzegane są w większości jako przyjazne inwestorom, a ich rządy w ostatnich dekadach aktywnie wspierały firmy poszukujące nowych lokalizacji oferując systemy grantowe, zachęty podatkowe i dotacje. W efekcie Polska, Czechy, Rumunia i Węgry przyciągnęły ważnych inwestorów z branży IT (Google, Microsoft, IBM, Oracle), zaawansowanych technologii (Samsung, Siemens, Foxconn), motoryzacyjnej (Audi, Mercedes, BMW, Skoda, Stellantis, Ford, Renault), produkcji pojazdów elektrycznych (LG Chem, BYD, CATL) oraz usług wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych (Deloitte, Accenture, Citibank).