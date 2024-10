Parki handlowe i centra convenience: będzie kolejny rekord

Pojawiła się piąta odsłona raportu "Parki handlowe i centra convenience w Polsce", której autorzy - JLL i Trei Real Estate Poland - ponownie nakreślają trendy i perspektywy rozwoju tego sektora w naszym kraju. Do jakich wniosków prowadzi opracowanie? Okazuje się m.in., że podaż nowych parków handlowych nad Wisłą ma szansę na pobicie rekordu.

Przeczytaj także: 9 na 10 nowych obiektów to parki handlowe

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile parków handlowych otwarto ostatnio w naszym kraju?

Co jest główną siłą napędową rozwoju formatu parków handlowych?

Jak prezentuje się struktura najemców parków handlowych?

Jaki poziom osiągają czynsze w parkach handlowych i centrach typu convenience?>



Parki handlowe znów na prowadzeniu

Koncentracja na coraz mniejszych miastach

Wraz z dostosowywaniem oferty do skali lokalnych rynków i potrzeb konsumentów, parki handlowe i projekty typu convenience stały się bardziej popularne w mniejszych ośrodkach miejskich. Warto zauważyć, że istniejąca powierzchnia w ramach tych dwóch formatów, zlokalizowana w miastach liczących 50 000 mieszkańców i mniej (1,4 miliona m² GLA), jest obecnie większa niż w przypadku miast liczących od 100 000 do 500 000 mieszkańców (0,9 miliona m² GLA). Kliknij, aby powiekszyć fot. Trei Real Estate Poland Vendo Park Konin Rynek parków handlowych dojrzewa i ewoluuje

Jednym z powodów dynamicznego rozwoju formatu parków handlowych w mniejszych miejscowościach jest większa dostępność atrakcyjnych gruntów. W największych miastach są one z reguły przeznaczane na inwestycje mieszkaniowe. Co więcej, około 1400 jednostek administracyjnych w Polsce ma ograniczoną lub nie ma żadnej nowoczesnej oferty handlowej. Wśród nich jest 600 małych i średnich miast, co potwierdza ogromny potencjał tych rynków w kontekście rozwoju handlu detalicznego - mówi Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

W naszym portfolio znajduje się aktualnie 38 parków handlowych, z których większość zlokalizowana jest w mniejszych miastach poniżej 50 tys. mieszkańców. W przypadku dużych miast, w których również operujemy, Vendo Parki odpowiadają na potrzeby zakupowe mieszkańców okolicznych osiedli, w małych miejscowościach natomiast mają charakter ponadlokalny ze względu na ograniczoną ofertę handlową w danym regionie - dodaje Jacek Wesołowski.

Zielona przyszłość

Jacy najemcy operują w parkach handlowych?

Parki handlowe stają się coraz atrakcyjniejszym miejscem do rozwoju biznesu. W ich tenant-mixie pojawiają się debiutujące marki. Do końca przyszłego roku łączna powierzchnia tego formatu powiększy się przynajmniej o dodatkowe 500 tys. mkw., tworząc nowe możliwości dotarcia do lokalnych odbiorców. W dużych aglomeracjach coraz wyraźniej zaznacza się projektowanie w duchu koncepcji miast 15-minutowych. W tym kontekście parki handlowe odgrywać będą bardzo istotną rolę i rozszerzać swoją ofertę między innymi o kluby fitness, punkty gastronomiczne, centra medyczne czy place zabaw dla dzieci. Staną się tym samym miejscem integrującym lokalną społeczność, oferując znacznie więcej niż możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb zakupowych - podsumowuje Dagmara Filipiak, Senior Director, Lead of Retail Agency JLL.

W całym 2024 roku podaż nowej powierzchni parków handlowych prawdopodobnie osiągnie kolejny rekord i według prognoz przekroczy poziom 400 tys. mkw. GLA, potwierdzając wiodącą pozycję tego formatu na polskim rynku retail Łącznie od 2020 roku podaż nowej powierzchni w parkach handlowych w Polsce wyniosła ponad 1,5 mln mkw. GLA, a najaktywniejszym graczem w tym segmencie był inwestor Trei Real Estate, który wprowadził na rynek około 123 tys. mkw. GLA w ramach 24 obiektów spod szyldu Vendo Park.W pierwszym półroczu 2024 roku otwarto łącznie 22 parki handlowe, zlokalizowane w różnych częściach kraju. Ponadto, na koniec czerwca 2024 roku w Polsce powstawało kolejne 365 300 mkw. (GLA) w ramach analizowanych formatów, a 44% tych projektów zlokalizowanych jest w miejscowościach o liczbie mieszkańców poniżej 100 000.Największe braki w dostępie do nowoczesnej oferty handlowej obserwowane są w miastach o populacji 5 tys. – 15 tys. mieszkańców. W Polsce aktualnie jest około 350 takich miejscowości, które zamieszkuje ponad 3 mln ludzi. Liczby te potwierdzają duże perspektywy rozwoju, jakie stoją przed formatem parków handlowych i centrów convenience.Strategie ESG stanowią obecnie jedną z największych przewag konkurencyjnych na szeroko rozumianym rynku nieruchomości. Według danych PLGBC na tę chwilę w Polsce funkcjonuje około 200 obiektów handlowych poddanych ekologicznej certyfikacji budynku LEED lub BREEAM, co stanowi 59% całkowitej nowoczesnej powierzchni handlowej. W przypadku parków handlowych rozwiązania ESG systematycznie zyskują na popularności.Poza aspektem prośrodowiskowym, implementacja rozwiązań ESG w parkach handlowych przejawia się także w zwiększeniu dostępności do obiektów wśród osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnieniu wysokiego poziomu komfortu zakupów na przykład osobom starszym i rodzinom z dziećmi. W tym kontekście wymienić można między innymi bezprogowe wejścia do sklepów, obniżone krawężniki na parkingach, odpowiedni kąt nachylenia ciągów pieszych czy place zabaw znajdujące się na terenie inwestycji.Rynek parków handlowych dojrzewa i ewoluuje, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze najemców. Obecnie obserwowany jest trend wzrostu zainteresowania obecnością w parkach handlowych wśród marek, które dotychczas nie były tam obecne, Jest to efekt chęci dotarcia do nowych grup odbiorców oraz „bycia bliżej” konsumenta.W dalszym ciągu większość powierzchni w parkach handlowych zajmują sklepy z tzw. segmentu value retailers, czyli marki takie jak Pepco, Action, TEDi czy Dealz. W przypadku nowoczesnych parków powstałych w latach 2019-2023 odpowiadają one za 32% powierzchni najmu. Na drugim miejscu (około 16% powierzchni) znajdują się operatorzy spożywczy, a za nimi plasują się placówki z segmentu elektroniki (12%) oraz zdrowia i urody (7%).Można zauważyć jednak wzrost zainteresowania obecnością w parkach handlowych wśród marek modowych – aktualnie zajmują one średnio około 10% powierzchni najmu, a ich udział rośnie w nowo powstających inwestycjach. O ewolucji formatu świadczą również obserwowane w ostatnim czasie debiuty marek działających dotychczas głównie w ramach centrów handlowych – swoje pierwsze placówki otworzyły w parkach handlowych takie sieci, jak Sphinx, Starbucks, Apart, Yes czy Verona.Istotną rolę w rosnącej popularności parków handlowych wśród najemców odgrywają również aspekty stricte finansowe. Średnie stawki czynszów w tego typu obiektach wahają się w przedziale od 8 do 20 euro/mkw/miesiąc. Dla porównania stawka czynszu w dużych galeriach handlowych w Warszawie wynosi nawet 135 euro/mkw./miesiąc i około 45-65 euro/mkw./miesiąc w miastach regionalnych (200 000 – 500 000 mieszkańców).