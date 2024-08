Parki handlowe dominują w I połowie 2024 roku

W I połowie 2024 roku w Polsce pojawiły się 23 nowe obiekty handlowe, z czego 21 to parki handlowe - wynika z raportu CBRE.

Przeczytaj także: Parki handlowe nadal na topie w II kw. 2024

Warunki do rozwoju sektora handlowego są coraz lepsze. Inflacja spadła z 3,7 proc. w styczniu bieżącego roku do 2,6 proc. w czerwcu, a sprzedaż detaliczna w pierwszej połowie 2024 roku urosła o 4,9 proc. w ujęciu rocznym. Obserwujemy dużą aktywność deweloperską wśród parków handlowych o powierzchni nieprzekraczającej 10 tys. mkw., a także wśród obiektów „convenience”, czyli dostosowanych do wygodnych zakupów, z bezpośrednim wejściem z ulicy. Inwestorzy koncentrują się na małych miastach, liczących do 100 tys. mieszkańców. Powierzchnia handlowa w takich miejscowościach rośnie najszybciej. Sporo dzieje się także w obszarze dużych centrów handlowych, gdzie widzimy coraz więcej rewitalizacji, rekomercjalizacji i rebrandingów – mówi Mariusz Majkowski, dyrektor w dziale powierzchni handlowych w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Od początku roku przybyły w Polsce 23 obiekty handlowe Parki handlowe stanowiły 91 proc. zarówno wśród nowych obiektów, jak i powierzchni handlowej.

Trendy i nowe marki

Czynsze pozostają stabilne

Całkowite zasoby powierzchni handlowej w Polsce wynoszą obecnie ok. 14,25 mln mkw. W I połowie 2024 roku przybyło 210,2 tys. mkw. przestrzeni, w postaci 23 nowych obiektów i 9 rozbudów. Parki handlowe stanowiły 91 proc. zarówno wśród nowych obiektów, jak i powierzchni handlowej. Spośród największych nowych projektów wprowadzonych na rynek od początku 2024 roku znalazły się OTO Park Koszalin (38 tys. mkw.), Galeria Starówka w Lesznie (15,2 tys. mkw.) oraz S1 Bytom (14,2 tys. mkw.).Na koniec II kwartału bieżącego roku w budowie znajdowało się niemal 573,4 tys. mkw. powierzchni handlowej, z której ponad połowa (54 proc.) zasili małe miasta i trzy czwarte (76 proc.) stanowią parki handlowe.Właściciele sklepów rozwijają strategię „omnichannel”, a więc poszerzanie zarówno sprzedaży stacjonarnej, jak i online. Dopasowują się w ten sposób do potrzeb konsumentów, którzy cenią sobie wygodę zakupów z domu, jak również możliwość zobaczenia produktu na żywo, w sklepie, zgodnie z trendem ROPO (Research Online, Purchase Offline). Z tej strategii ewoluuje trend „phygital”, łączący fizyczne i cyfrowe doświadczenia w handlu.Oprócz nowych trendów, na polskim rynku detalicznym cały czas pojawiają się nowe zagraniczne marki. W I połowie 2024 roku do naszego kraju weszły Made by Society i Luca z Rumunii, Jack & Jones z Danii oraz Kamalion z Hiszpanii.Koszty wynajmu powierzchni handlowej w najlepszych centrach handlowych utrzymały dotychczasowy poziom i wynoszą od 100 do 130 euro za mkw. za miesiąc w Warszawie i 40-60 euro za mkw. za miesiąc w innych dużych miastach kraju. Natomiast w parkach handlowych sięgają średnio 9-12 euro za mkw. za miesiąc.